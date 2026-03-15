Đặc sản từ thứ bị vứt đi, được cố Thủ tướng nhắc tới: Nay giá gần 100.000đ/kg, giúp nhiều nhà đổi đời

Trong cuộc sống, có những thứ tưởng chừng chỉ có thể bỏ đi, nhưng khi nhìn theo một cách khác lại trở thành nguồn nguyên liệu cho những món ăn ngon và giá trị kinh tế bất ngờ. Rơm rạ sau mùa gặt là một ví dụ như vậy – từ thứ thường bị đốt bỏ ngoài đồng, nay có thể “biến hóa” thành nấm rơm, một loại thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm nhiều gia đình.

Ở nhiều vùng trồng lúa, đặc biệt tại Đồng bằng sông Cửu Long, rơm rạ sau mỗi vụ gặt trước đây thường bị đốt bỏ ngay trên đồng ruộng. Không ít người xem đây là phụ phẩm nông nghiệp ít giá trị, khó tận dụng.

Tuy nhiên, theo VOV, trong một lần trò chuyện với người dân, cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng chia sẻ rằng thế hệ cha anh đã phải hy sinh để giành độc lập, còn thế hệ sau cần tiếp tục nhiệm vụ xây dựng đất nước bằng phát triển kinh tế. Muốn làm được điều đó, người dân cần biết tận dụng những nguồn lực sẵn có trong sản xuất nông nghiệp.

Ông gợi ý một cách rất cụ thể: rơm ngoài ruộng nếu đem đốt sẽ rất lãng phí, trong khi hoàn toàn có thể tận dụng để trồng nấm rơm bán lấy tiền. Theo VOV ghi nhận, ông còn hướng dẫn nông dân có thể tận dụng rơm theo từng mùa vụ: vào vụ hè thu và thu đông, rơm được dùng để trồng nấm rơm; còn sau vụ đông xuân, rơm có thể dùng làm thức ăn nuôi bò.

Những lời gợi ý giản dị ấy phản ánh tư duy kinh tế thực tế của vị Thủ tướng được nhiều người dân Nam Bộ trìu mến gọi là “ông Sáu Dân”: biến thứ tưởng chừng bỏ đi thành nguồn thu cho nông dân.

Từ nguyên liệu bỏ đi thành món quen thuộc của miền Tây

Nhờ tận dụng rơm rạ sau mùa gặt, nấm rơm đã trở thành một trong những loại nấm phổ biến nhất tại các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long. Loại nấm này có vị ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng và được sử dụng rộng rãi trong nhiều món ăn.

Trong ẩm thực miền Tây, nấm rơm thường xuất hiện trong các món quen thuộc như nấm rơm kho tiêu, nấm rơm xào thịt, canh nấm rơm hay cháo nấm rơm. Nhờ hương vị đặc trưng và dễ chế biến, loại nấm này không chỉ có mặt trong bữa cơm gia đình mà còn được nhiều quán ăn và nhà hàng sử dụng.

Nấm rơm trở thành nguyên liệu cho nhiều món đặc sản, món ăn thường ngày của người dân (Ảnh minh hoạ)

Theo thông tin từ Vietnam.vn, giá nấm rơm tươi bán lẻ tại nhiều chợ và siêu thị hiện dao động khoảng 60.000 – 105.000 đồng/kg, tùy loại và thời điểm. Loại nấm rơm tròn – được đánh giá ngon hơn – thường có giá cao hơn so với nấm rơm dài.

Trích thông tin từ Vietnam News cho thấy vào những thời điểm nhu cầu tăng cao như dịp cận Tết, giá nấm rơm có thể tăng lên gần 100.000 đồng/kg do nguồn cung giảm và sức mua tăng mạnh.

“Làng nấm rơm” ở miền Tây cùng trải nghiệm du lịch thú vị

Tại nhiều địa phương miền Tây, nấm rơm không chỉ là một loại nông sản mà còn gắn với các làng nghề truyền thống. Một trong những vùng trồng nấm rơm nổi tiếng là xã Tân Hòa, huyện Lai Vung (Đồng Tháp).

Báo Đồng Tháp ghi nhận tại địa phương này có khoảng 80% hộ dân tham gia trồng nấm rơm, tạo nên cả một vùng chuyên canh nấm khá lớn. Sau mỗi vụ lúa, rơm rạ được thu gom để ủ nấm, hình thành những giồng nấm trải dài trên cánh đồng.

Những năm gần đây, một số mô hình du lịch nông nghiệp tại miền Tây cũng bắt đầu khai thác nghề trồng nấm rơm như một trải nghiệm cho du khách. Khi đến tham quan, du khách có thể tìm hiểu cách ủ rơm trồng nấm, thu hoạch nấm vào sáng sớm hoặc thưởng thức các món ăn chế biến từ nấm rơm ngay tại nhà vườn.

Ngoài ra, theo Báo Vĩnh Long và Báo Nông nghiệp & Môi trường, một số địa phương còn tổ chức các hoạt động quảng bá nấm rơm, giới thiệu sản phẩm và các món ăn chế biến từ loại nấm này nhằm tôn vinh nghề trồng nấm và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Từ những bó rơm từng bị đốt bỏ ngoài đồng, nấm rơm ngày nay đã trở thành thực phẩm quen thuộc trên mâm cơm nhiều gia đình, đồng thời mang lại sinh kế cho hàng nghìn hộ nông dân ở Đồng bằng sông Cửu Long. Câu chuyện ấy cũng cho thấy giá trị của việc biết tận dụng những điều tưởng chừng giản dị trong nông nghiệp – điều mà cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt từng nhắc tới khi nói về con đường phát triển kinh tế bền vững cho người dân nông thôn.