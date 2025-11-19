Đại bàng Trung Quốc tạo 65.000 việc làm tại Việt Nam, sắp làm dự án mới tác động tới 5.000 người

Theo Cổng thông tin điện tử Tỉnh ủy Bắc Ninh, chiều 18/11, tại trụ sở Tỉnh ủy Bắc Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi tiếp xã giao Phó Chủ tịch Tập đoàn Goertek, Tổng Giám đốc Công ty Goertek Vina Tưởng Hồng Trại cùng các thành viên trong đoàn.

Tập đoàn Goertek được thành lập năm 2001 tại thành phố Duy Phường (Sơn Đông, Trung Quốc). Doanh nghiệp đổi mới công nghệ với quy mô toàn cầu, chuyên nghiên cứu phát triển và chế tạo linh kiện điện tử và kết cấu chính xác như: âm học, quang học, vi điện tử… Các thiết bị thông minh: kính thực tế ảo VR/AR, kính thông minh, thiết bị đeo tay thông minh, thiết bị an ninh gia đình và các sản phẩm thông minh khác.

Tập đoàn phát triển và đầu tư vào Việt Nam từ đầu năm 2013, tại Khu công nghiệp Quế Võ, chủ yếu đầu tư sản xuất các sản phẩm: loa, tai nghe, thiết bị đeo tay và các sản phẩm điện tử khác. Sau hơn 12 năm, đến nay Goertek Vina trở thành một trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn tại tỉnh Bắc Ninh với hơn 1,675 tỷ USD, quy mô hơn 65 nghìn lao động.

Ngoài các dự án sản xuất, Goertek đang chuẩn bị xây dựng dự án khu lưu trú cho người lao động, chuyên gia với tổng vốn đầu tư lên đến 100 triệu USD, dự kiến khoảng hơn 1 nghìn phòng và sức chứa lên hơn 5 nghìn người tại Khu công nghiệp Nam Sơn - Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ông Tưởng Hồng Trại cho biết, những năm gần đây, Goertek Vina cũng là một trong những cầu nối thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa 2 nước Trung - Việt; cầu nối kết tình hữu nghị 2 thành phố Duy Phường (Sơn Đông) với thành phố Bắc Ninh (trước đây). Trong tháng 9/2025, Tập đoàn cũng đã kết nối thành công chuyến thăm, làm việc của Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông với lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh.

Thời gian tới đây, Công ty Goertek Vina hướng đến việc tiếp tục đầu tư tích cực tại Việt Nam, góp phần mở ra nhiều cơ hội việc làm cho người lao động. Cam kết trở thành cầu nối quan trọng thúc đẩy hợp tác giữa tỉnh Sơn Đông và tỉnh Bắc Ninh, không chỉ trên phương diện kinh tế mà toàn diện trên các lĩnh vực.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cho biết, tỉnh Bắc Ninh mới được thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở hợp nhất 2 tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Bắc Ninh là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hoá, khoa bảng; có diện tích hơn 4,7 nghìn km², dân số hơn 3,6 triệu người. Trong 10 tháng năm 2025, tăng trưởng kinh tế đạt 10,12% - đứng thứ 5 toàn quốc; đồng thời, hội tụ những tiềm năng to lớn cho phát triển toàn diện, bền vững.

Hiện nay, toàn tỉnh có 33 khu công nghiệp đã được thành lập với diện tích hơn 10 nghìn ha. Theo quy hoạch, tỉnh Bắc Ninh sẽ có 50 khu công nghiệp với tổng diện tích trên 15 nghìn ha. Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh vừa qua, đã khởi công Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình - công trình trọng điểm quốc gia với quy mô gần 1.960 ha, đạt tiêu chuẩn sân bay cấp 4F.

Bước vào giai đoạn mới, tỉnh Bắc Ninh xác định mục tiêu chiến lược là phát triển Bắc Ninh trở thành Trung tâm công nghiệp công nghệ cao, văn minh, hiện đại, phát triển hài hoà các lĩnh vực văn hoá - xã hội, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống Nhân dân; phấn đấu xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Trong tiến trình đó, tỉnh đặc biệt coi trọng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có Tập đoàn Goertek - một đối tác quan trọng, đồng hành lâu dài cùng Bắc Ninh trên con đường phát triển.