“Đãi cát tìm vàng” trong ngành bảo hiểm nhân thọ

Chị Nguyễn Thị Thoa: Tìm kiếm giá trị đồng điệu

Gần 15 năm gắn bó với ngành bảo hiểm nhân thọ, chị Thoa hiểu rõ giá trị nhân văn của công việc mình đang theo đuổi. Chị tin rằng chỉ khi tư vấn viên hiểu và cảm nhận được điều đó, họ mới có thể tạo nên một sự nghiệp vững chắc.

Ở vai trò là một nhà tuyển dụng, chị Thoa tập trung khám phá tư duy của ứng viên tiềm năng thông qua vấn đề cốt lõi: "Bạn thấy công việc của mình đã từng thay đổi cuộc sống ai đó chưa?". Câu hỏi này không phải để kiểm tra năng lực, mà là cách để tìm kiếm sự đồng điệu trong tư duy và hệ giá trị của người đồng nghiệp tương lai. Bởi đội ngũ hiện tại của chị đã và đang viết nên những câu chuyện ý nghĩa về bảo hiểm, trở thành người đồng hành tin cậy của hàng nghìn khách hàng.

Đội ngũ của chị Thoa cho biết, những lần mang đến giải pháp bảo vệ phù hợp, hoặc giúp khách nhận được quyền lợi bảo hiểm khi gia đình họ không may gặp rủi ro... đã giúp các tư vấn viên hiểu được giá trị thiết thực và ý nghĩa của công việc - điều mà không sách vở hay trường lớp nào có thể đào tạo.

"Vàng" mà chị tìm kiếm chính là những người không chỉ xem đây là một công việc, mà là một sự nghiệp có sức ảnh hưởng và giá trị nhân văn bền vững cho cộng đồng. Theo chị Thoa, chỉ khi có chung tầm nhìn, đội ngũ mới có thể đi xa cùng nhau và mang lại sự an tâm trọn vẹn cho khách hàng.

Anh Nguyễn Việt Dũng: Dẫn dắt bằng mục tiêu và thái độ

Việc tuyển dụng tư vấn viên được anh Nguyễn Việt Dũng ví như đang xây một ngôi nhà. Để ngôi nhà kiên cố, không thể chỉ chăm chút cho lớp sơn bên ngoài, mà quan trọng hơn, phải bắt đầu từ phần cốt lõi bên trong. Đó là mục tiêu và thái độ của ứng viên.

Theo anh Dũng, thái độ là nền móng quyết định sự vững chãi của "ngôi nhà sự nghiệp". Trong các buổi phỏng vấn, anh luôn ưu tiên tìm hiểu về hành trình cuộc sống của ứng viên và đặc biệt quan tâm đến những trải nghiệm vượt khó trong cuộc sống. Từ câu chuyện của họ, anh có thể hiểu được sức mạnh nội tại và khả năng thích nghi - những yếu tố tạo nên nền móng vững chãi cho sự nghiệp của một tư vấn viên. Anh quan niệm, kỹ năng có thể bồi dưỡng qua thời gian, nhưng thái độ thì phải có trước khi bắt đầu.

Nếu thái độ là nền móng của ngôi nhà thì mục tiêu là khung sườn của ngôi nhà ấy. Anh Dũng chia sẻ: "Một người không có mục tiêu giống như ngôi nhà không có khung sườn, rất dễ lung lay". Vì vậy, anh thường hỏi ứng viên: "Bạn muốn trở thành người như thế nào sau 5 năm?". Đây là cách giúp anh biết ứng viên có nghiêm túc với công việc và đi được đường dài với mình không.

Với anh Dũng, một ứng viên sáng giá không nhất thiết phải là người có "lớp sơn" hoàn hảo bên ngoài, mà là những người có mục tiêu rõ ràng và thái độ tích cực. Anh tin rằng, khi hội tụ đủ những yếu tố đó, họ có thể xây dựng nên một sự nghiệp bền vững trong ngành bảo hiểm nhân thọ.

Chị Chu Thị Toan: Ươm mầm tài năng

Nơi người khác chỉ thấy một mảnh đất bình thường, chị Chu Thị Toan có thể nhìn ra một khu vườn tiềm năng. Trong công tác tuyển dụng và xây dựng đội ngũ, chị đặc biệt chú ý đến việc tìm kiếm những "hạt giống" tốt và nỗ lực vun trồng cho những hạt giống ấy.

Đó là lý do chị Toan tuyển khá nhiều ứng viên còn trẻ tuổi, ít kinh nghiệm nghề nghiệp, hay những ứng viên tưởng chừng như không phù hợp với công việc tư vấn bảo hiểm. Với chị, kinh nghiệm là bước khởi đầu, điều quan trọng là khả năng tiếp thu và sẵn sàng thay đổi của mỗi người. Có những người lúc đầu thiếu tự tin, chưa có nhiều kỹ năng, nhưng khi được đào tạo và định hướng đúng cách, họ có thể tiến bộ nhanh hơn mong đợi.

Khi phỏng vấn, chị Toan thường chia sẻ một số kiến thức về nghề nghiệp và quan sát cách ứng viên phản ứng, từ những cử chỉ nhỏ khi tiếp nhận thông tin đến cách họ chủ động đặt câu hỏi cho chị. Đó là cách chị nhận ra tiềm năng của một người, thay vì chỉ nhìn vào kinh nghiệm hay khả năng hiện tại.

Điều quan trọng chị tìm kiếm ở ứng viên là sự bền bỉ và tinh thần sẵn sàng học hỏi. Đó có thể là một người mẹ đã dành nhiều năm chăm sóc gia đình, hoặc một bạn trẻ vừa khởi nghiệp thất bại nhưng sẵn sàng học hỏi những điều mới. Theo chị, tinh thần ham học hỏi và sự kiên trì là mảnh đất màu mỡ để mọi hạt giống thành công có thể nảy mầm.

Vì sao Manulife xây dựng được đội ngũ tư vấn viên chất lượng? Câu trả lời có lẽ đến từ những nhà tuyển dụng như chị Thoa, anh Dũng, chị Toan và nhiều người quản lý khác đã miệt mài "đãi cát tìm vàng" để tìm được những tư vấn viên có tâm lẫn tầm. Hành trình của họ là minh chứng rằng, một đội ngũ vững vàng là kết quả của sự tâm huyết, kiên trì và tinh thần bồi đắp con người.