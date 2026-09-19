Đại diện Morgan Stanley: 2,5 tỷ USD vào chứng khoán Việt Nam mới chỉ là khởi đầu, dòng vốn có thể còn lớn hơn

Tại tọa đàm về kết nối Việt Nam với dòng vốn toàn cầu trong khuôn khổ sự kiện “Viet Nam Becoming” do Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI tổ chức ngày 18/9, đại diện Morgan Stanley, ASIFMA/GFMA và Virtu Financial đã chia sẻ về hành trình nâng hạng, những thay đổi của hạ tầng thị trường và triển vọng thu hút dòng vốn quốc tế trong thời gian tới.

Ông Pankaj Mataney, Giám đốc phụ trách Kinh doanh Nền tảng và Chiến lược Chỉ số khu vực châu Á, Morgan Stanley , cho rằng quá trình đưa Việt Nam tới cột mốc hiện tại là một hành trình dài, đòi hỏi các thay đổi phải được triển khai thận trọng và hạn chế tối đa rủi ro.

Theo ông, việc Việt Nam được nâng hạng mới chỉ là điểm khởi đầu. Khoảng 2,5 tỷ USD dự kiến được rót vào thị trường là con số đáng chú ý, nhưng dòng vốn thực tế có thể còn lớn hơn khi các quỹ chủ động tăng mức độ tham gia.

“Chúng tôi đều yêu Việt Nam, tin vào Việt Nam và đây mới chỉ là khởi đầu. Con số 2,5 tỷ USD sẽ được rót vào thị trường Việt Nam, nhưng khi các quỹ chủ động tham gia, số tiền có thể còn tăng thêm”, ông Mataney chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh yếu tố thanh khoản. Theo đại diện Morgan Stanley, trong quý 3/2025, thanh khoản thị trường Việt Nam từng đạt khoảng 2 tỷ USD mỗi phiên, thuộc nhóm cao nhất ASEAN. Khối lượng giao dịch ngày càng tăng cho thấy sức hấp dẫn của thị trường trong bối cảnh cạnh tranh thu hút dòng vốn giữa các quốc gia châu Á ngày càng lớn.

Ông Mataney cho rằng dự báo khoảng 2,3 tỷ USD dòng vốn liên quan tới quá trình nâng hạng thậm chí có thể còn thận trọng. Theo ông, con số thực tế có khả năng đạt khoảng 3 tỷ USD hoặc cao hơn.

Thanh khoản là “nam châm” hút nhà đầu tư quốc tế

Phát biểu tại sự kiện, ông Phil Chevalier, Đồng Giám đốc Dịch vụ Thực thi Giao dịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Virtu Financial , cho biết tổ chức này đã tham gia vào quá trình cải thiện khả năng kết nối của thị trường Việt Nam, đặc biệt từ góc độ công nghệ và hạ tầng giao dịch.

Theo ông, việc triển khai mô hình môi giới toàn cầu trong những tháng gần đây đã mang lại những trải nghiệm tích cực. Tuy nhiên, những thay đổi hiện nay chưa phải điểm kết thúc và thị trường vẫn cần tiếp tục mở rộng khả năng kết nối.

Đại diện Virtu Financial nhấn mạnh thanh khoản là một trong những yếu tố quan trọng nhất đối với một thị trường quốc tế, đồng thời đóng vai trò như “nam châm” thu hút nhà đầu tư.

Khi thanh khoản cải thiện cùng với mức độ an toàn, chất lượng dữ liệu và khả năng tiếp cận thị trường, Việt Nam sẽ có nhiều điều kiện hơn để thu hút các tổ chức quản lý tài sản toàn cầu.

Theo các diễn giả, quá trình nâng hạng vì vậy không chỉ mang ý nghĩa về mặt phân loại thị trường. Quan trọng hơn, đây là động lực để Việt Nam tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng, từ cơ chế thanh toán, bù trừ trung tâm đến mô hình môi giới và kết nối với các định chế toàn cầu.

Ông Peter Stein cho rằng việc hoàn thiện cơ chế đối tác bù trừ trung tâm, hệ thống thanh toán và kết nối môi giới toàn cầu sẽ giúp dòng vốn quốc tế vào thị trường Việt Nam thuận lợi hơn, đồng thời mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn cho các doanh nghiệp trong nước.

Theo các đại diện quốc tế, nâng hạng không phải điểm kết thúc của quá trình cải cách, mà là bước khởi đầu cho một giai đoạn mới, khi Việt Nam phải tiếp tục nâng chuẩn thị trường và cạnh tranh trực tiếp hơn với các trung tâm tài chính lớn trong khu vực.

“Nâng hạng là kết quả của quá trình trao đổi liên tục”

Chia sẻ về câu chuyện phía sau quá trình nâng hạng, ông Peter Stein, Tổng Giám đốc Hiệp hội Thị trường Tài chính và Chứng khoán châu Á (ASIFMA) và Hiệp hội Thị trường Tài chính Toàn cầu (GFMA) , tiết lộ rằng các bên đã trải qua nhiều năm trao đổi với cơ quan quản lý và các thành viên thị trường để xác định những vướng mắc cốt lõi.

Theo ông Stein, điểm đáng chú ý là sự sẵn sàng hợp tác của các cơ quan quản lý Việt Nam. Quá trình làm việc không chỉ dừng ở một vài hội thảo hay cuộc họp, mà diễn ra liên tục thông qua các phản hồi, trao đổi và xử lý từng vấn đề cụ thể.

“Điều quan trọng là sự sẵn sàng tham gia, xác định vấn đề, cải thiện và xử lý vấn đề đó”, ông nói.

Ông cho biết những kinh nghiệm từ quá trình cải cách thị trường Việt Nam cũng đang nhận được sự quan tâm từ các thị trường khác trong khu vực. Các bên đang xem xét liệu những bài học của Việt Nam có thể được áp dụng tại những thị trường khác hay không.

Theo lãnh đạo ASIFMA/GFMA, khi thị trường Việt Nam bước sang một cấp độ phát triển mới, nhu cầu đầu tư cũng sẽ gia tăng. Tuy nhiên, Việt Nam đồng thời phải cạnh tranh với các thị trường khác trong khu vực để thu hút dòng vốn toàn cầu.

Trong 2-3 năm tới, ông Stein kỳ vọng nhu cầu đầu tư vào khu vực sẽ tiếp tục tăng mạnh. Để tận dụng cơ hội này, Việt Nam cần tiếp tục mở rộng quy mô, đa dạng hóa sản phẩm và cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư quốc tế.

“Nếu thị trường tiếp tục cải thiện và có thêm sự đa dạng về sản phẩm, nhà đầu tư Mỹ có thể tham gia nhiều hơn. Việt Nam không chỉ đứng trong nhóm thị trường mới nổi mà còn cạnh tranh trực tiếp với các thị trường lớn trong khu vực”, ông nhận định.