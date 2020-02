Đại diện nhà hàng của Christine Hà lên tiếng sau khi bị đầu bếp Việt chê dở lẫn miệt thị: "Chính những người như anh ấy khiến ẩm thực Việt không thể được thế giới biết đến"

The Blind Goat (Dê Mù), nhà hàng của "Vua đầu bếp" Mỹ Christine Hà đã từng được cả giới truyền thông lẫn những người yêu mến cô đầu bếp nghị lực này chờ đợi để được thưởng thức đồ ăn của quán. Hiện tại, The Blind Goat đã đi vào hoạt động được gần 1 năm và cũng nhận được nhiều sự đánh giá từ dư luận.

Tại Mỹ, nhà hàng của Christine thường xuyên được báo địa phương đưa vào danh sách những địa điểm đáng trải nghiệm. Còn từ phía Việt Nam, mới đây "siêu đầu bếp" Võ Quốc cũng đã đến ăn thử và có cảm nhận không tốt lắm về đồ ăn ở đó. Anh cũng chia sẻ điều này trên trang cá nhân và ngay lập tức gây bão.

Christine Hà trong không gian nhà hàng của mình.

Anh Quốc đã viết một bài khá dài nói về chất lượng đồ ăn, cách trang trí và phong thái phục vụ của nhân viên. Cả 3 điểm này đều được đánh giá là không tốt với những từ ngữ có phần khá gay gắt như "dở tệ, cẩu thả, nhớp nháp và bố láo". Hiện, những lời nhận xét này đến từ phía "siêu đầu bếp" vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Đầu bếp Võ Quốc đã chia sẻ cảm nhận đồ ăn ở The Blind Goat.

Phía đầu bếp Võ Quốc đã rất thẳng thắn chia sẻ quan điểm của mình sau status này rằng đó là tất cả những gì anh ấy cảm nhận sau nhiều năm lăn lộn với nghề bếp và chiêm nghiệm các món ăn Việt. Thêm vào đó, anh cũng thực sự không hài lòng với cung cách phục vụ của bạn nhân viên nhận order từ anh. Anh nói: "Đúng ra cái áo bông đó sẽ rất có giá trị nếu cậu ấy không nói những lời kia. Anh chỉ coi trọng những người lịch thiệp biết điều, còn không anh sẵn sàng miệt thị".

Đại diện nhà hàng của Christine Hà lên tiếng

Sau đó, chúng tôi cũng liên hệ thêm với phía nhà hàng The Blind Goat thì cũng nhận được phản hồi chính thức như sau: "Some people have told us about his comments. It's unfortunate chefs would choose to put other chefs down. It's not an easy business. He says it's because of food like ours that keeps Vietnamese food from receiving the same acclaim Thai food gets around the world, but it's really because of Vietnamese people like him not supporting other Vietnamese chefs who are trying to bring the cuisine to the world audience. Thanks for letting us know".

Tạm dịch: Chúng tôi cũng được nghe về những bình luận của anh ấy. Nhưng một người đầu bếp tốt thì sẽ không chọn hạ thấp đồng nghiệp của mình xuống như vậy. Anh ấy nói rằng đồ ăn như của chúng tôi khiến cho ẩm thực Việt Nam không thể được thế giới biết đến như Thái Lan nhưng thực ra lý do lại chính là vì những người Việt như anh ấy đã không ủng hộ các đầu bếp Việt đang cố gắng mang đồ ăn Việt ra quốc tế.

Phía nhà hàng The Blind Goat cũng không đưa ra thêm bình luận nào nữa.

Vậy những người cũng từng trực tiếp đến nhà hàng của Christine Hà thưởng thức đã đánh giá thế nào?

Ngay sau khi xuất hiện bài đánh giá của đầu bếp Võ Quốc, trang Fanpage của The Blind Goat đã rất được chú ý. Cư dân mạng đã vào tận đây để soi những bình luận của thực khách về đồ ăn của quán và thu về những điều khá bất ngờ. Theo đó, có rất nhiều comment tích cực được đưa ra, một bộ phận người Mỹ khi dùng thử món ăn tại nhà hàng của Christine đều dành lời khen cho các món của cô.

Đồ ăn rất ngon, phục vụ nhanh và thân thiện.

Chúng tôi đến đây ăn trưa và đồ ăn rất tuyệt. Chúng gợi nhớ cho tôi về quê nhà Việt Nam. Rất yêu không gian ở đây, nhân viên siêu thân thiện.

Nhân viên và không gian quán đều ổn. Nhiều lựa chọn. Chúng tôi đã gọi phở gà và tráng miệng bằng bánh táo. Cà phê Việt Nam cũng rất đáng để thử.

Không chỉ có vậy, The Blind Goat còn được tờ Houston Chronicle xếp hạng 3 sao và chuyên trang đánh giá Yelp Reviews xếp hạng 4 sao. Thành tích này của nữ đầu bếp Christine Hà cũng rất được ghi nhận.

Houston Chronicle dành 3 sao cho The Blind Goat.

Còn chuyên trang đánh giá Yelp Reviews thì dành tặng Dê Mù tận 4 sao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có những ý kiến khác cho rằng đồ ăn ở đây tuy không đến nỗi tệ nhưng nếu để làm theo phong cách chuẩn Việt thì không đúng. Một số khác cũng phản ánh không gian nhà hàng khá ồn ào và đồ ăn có lần đã bị hết khiến thực khách phải ôm bụng đói đi về.



Tiêu biểu có comment của vị khách tên là K.N như sau: "Toàn bộ mọi thứ đều không như tôi mong đợi. Tôi rất thích Christine Hà nên đã đến ủng hộ quán của chị. Tuy nhiên tôi rất thất vọng. Đồ ăn không được làm hoàn toàn theo kiểu Việt Nam mà giống kiểu Mexico hơn. Tôi gọi cà ri và sườn bò và nó không tệ nhưng cũng không ngon. Nước mía thì không giống vị nguyên bản, không ngọt cũng không chua mà như nước lọc vậy. Chỉ một cốc nhỏ mà tốn đến tận 5.5 đô la, quá đắt. Chỉ có bánh táo là ngon và nhân viên thì khá thân thiện. Tôi phải đứng và chờ 15 phút để có bàn ngồi trong khi đồ ăn đã sẵn sàng. Nói chung, tôi không nghĩ là sẽ gợi ý bạn bè mình đến đây ăn thử".

Lời nhận xét của một vị khách tên là K.N

Ngoài ra, vào thời điểm mới mở nhà hàng, Christine Hà cùng với các đồng nghiệp cũng có lần bị chê là đồ ăn thực tế ở nhà hàng khác xa so với ảnh quảng cáo. Cụ thể, người đó viết: "Well, what can I say? The below picture was what you are advertised compare to reality of what i actually got. I am here for lunch and eggs are 'ran out' at 12. I would think that a good restaurant should honor itself but selling food as they advertised or at least trying to". (Tạm dịch là: Điều tôi có thể nói là gì? Bức ảnh bên dưới là những gì các bạn đã quảng cáo so với đồ ăn thực tế mà tôi nhận được. Tôi đến đây ăn trưa vào lúc 12 giờ và trứng thì hết sạch. Tôi nghĩ một nhà hàng tốt thì nên tôn trọng chính mình bằng cách bán hàng đúng như quảng cáo hoặc chí ít cũng nên cố gắng làm như vậy).



Phía nhà hàng đã trả lời rằng: "The photo below was a very early test run when we were trying the recipe out back in February. That version alone was too expensive to produce so we had to scale it back. Hope you understand". (Tạm dịch là: Bức ảnh bên dưới là phiên bản thử nghiệm khi chúng tôi ra công thức hồi tháng 2 vừa qua. Chúng tôi nhận thấy là nó quá đắt để làm nên đã cân đối lại. Hi vọng bạn có thể hiểu cho chúng tôi).

Với cách xử lý cầu thị như thế này, vị thực khách này đã bấm nút "like" cho nhà hàng.

Hiện tại, những tranh luận xung quanh chất lượng đồ ăn và phong cách phục vụ ở The Blind Goat của "Vua đầu bếp" Christine Hà vẫn tiếp tục thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.