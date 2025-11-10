Đại đô thị 800ha, trị giá 2,06 tỷ USD, liền kề sân bay và cảng biển quốc tế vừa lập kỷ lục Việt Nam

Đại đô thị biển đầu tiên có vị trí liền kề sân bay và cảng biển quốc tế

Gần đây, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, đại đô thị CaraWorld Cam Ranh đã chính thức được vinh danh Kỷ lục Việt Nam với danh hiệu “Đại đô thị biển đầu tiên có vị trí liền kề sân bay và cảng biển quốc tế”.

Công trình tọa lạc liền kề hai đầu mối giao thông trọng yếu của khu vực Nam Trung Bộ là sân bay quốc tế Cam Ranh và cảng biển quốc tế Cam Ranh, nơi mỗi năm tiếp đón hàng triệu lượt khách cùng hàng triệu tấn hàng hóa – yếu tố tạo nên lợi thế kép độc tôn hiếm có.

Ảnh minh họa khu đô thị ven biển CaraWorld Cam Ranh trong tương lai bằng AI ChatGPT

Theo số liệu 9 tháng đầu năm 2025, sân bay Cam Ranh đã đón hơn 4,2 triệu lượt khách quốc tế, cho thấy đà phục hồi mạnh mẽ của thị trường hàng không khu vực sau đại dịch. Cùng thời điểm, cảng biển Cam Ranh đạt sản lượng hơn 3 triệu tấn hàng hóa, vượt xa kế hoạch năm và mở rộng đáng kể mạng lưới kết nối hàng hải với các thị trường trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Không chỉ liền kề cảng biển quốc tế, CaraWorld còn sở hữu riêng bến du thuyền quốc tế quy mô lớn nằm ngay trong lòng dự án. Theo quy hoạch, bến du thuyền gồm cầu cảng chính dài 420m, có khả năng tiếp nhận tàu du lịch lên đến 225.000GT – một trong những chuẩn tàu lớn nhất thế giới hiện nay. Bên cạnh đó là 6 cụm bến du thuyền, cùng hệ thống luồng tàu và báo hiệu hàng hải đồng bộ theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn và tính kết nối toàn cầu.

Điểm nhấn nổi bật của tổ hợp là nhà ga hành khách rộng 22.000m², công suất phục vụ từ 50.000 đến 75.000 lượt khách mỗi năm. Khi vận hành, bến du thuyền quốc tế Cam Ranh không chỉ kích hoạt chuỗi dịch vụ vận tải – du lịch – bán lẻ mà còn được kỳ vọng đóng góp hàng trăm triệu USD doanh thu du lịch, đưa Cam Ranh trở thành trung tâm tàu biển mới của châu Á.

Từ góc độ khai thác, sự kết nối đồng bộ giữa đường không, đường biển và hệ thống giao thông nội vùng giúp tăng hiệu quả vận hành của các dịch vụ du lịch, lưu trú, bán lẻ và logistics trong toàn bộ khu đô thị.

Biểu tượng mới của đô thị biển Việt Nam

Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Tất Thành, ven bờ biển Bãi Dài thuộc phường Cam Ranh, đại đô thị có vị trí chiến lược trở thành tâm điểm kết nối quốc tế, nơi hội tụ cả du lịch, nghỉ dưỡng và thương mại quốc tế.

Với tổng diện tích 794,45ha và tổng vốn đầu tư hơn 2,06 tỷ USD, CaraWorld Cam Ranh hiện là một trong những dự án quy mô lớn nhất tại khu vực Bãi Dài. Đặc biệt, trong năm 2025, Công viên biển CaraBeach rộng hơn 11ha đã chính thức mở cửa tự do, trở thành điểm đến cộng đồng nổi bật. Không chỉ là nơi tổ chức các hoạt động lễ hội và thể thao biển, CaraBeach còn tạo nên biểu tượng sống xanh và gắn kết cộng đồng cho cư dân địa phương.

Song song đó, chuỗi nhà hàng, siêu thị, cà phê phong cách Ý, cổng chào CaraWorld cùng hàng loạt tiện ích thương mại, thể thao, giải trí đã hình thành, tạo nên trục trải nghiệm thương mại ven biển đầu tiên tại Cam Ranh.

Theo kế hoạch, trong quý IV/2025, Công viên thể thao nước Cara Water Park sẽ được khởi công, khai trương beach bar và công viên Ma-rốc mang đậm phong cách Địa Trung Hải. Đến năm 2026, bến du thuyền quốc tế và tổ hợp giải trí – casino sẽ chính thức khởi công, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ – du lịch – thương mại của toàn đô thị.

Những hạng mục quy mô và hiện đại của CaraWorld Cam Ranh đã kiến tạo biểu tượng đô thị biển đẳng cấp quốc tế, mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và du lịch của Khánh Hòa. Với nền tảng hạ tầng kép, CaraWorld đang định hình một chuẩn mực mới cho phát triển đô thị ven biển Việt Nam, nơi hội tụ nghỉ dưỡng, giải trí và thương mại cao cấp trong không gian sinh thái bền vững.

CaraWorld Cam Ranh vì thế không chỉ là dự án bất động sản, mà còn là biểu tượng của sự chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển đô thị biển của Việt Nam – một “siêu điểm đến” hội nhập toàn cầu, kết nối biển trời Đông Nam Á.