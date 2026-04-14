Đại Đông Hồ thi công dự án công nghệ 10 tầng tại Khu chế xuất Tân Thuận

Ánh Dương | 14-04-2026 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Dự án Saigon Innovation Center tại Khu Chế xuất Tân Thuận (TP.HCM) vừa được khởi công với sự tham gia của Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ (Global Build) trong vai trò nhà thầu. Công trình được kỳ vọng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quy mô lớn, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ và kinh tế số.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ (Global Build) vừa chính thức đảm nhiệm vai trò nhà thầu dự án Tòa nhà phức hợp MISA tại TP.HCM (Saigon Innovation Center) – công trình vừa được khởi công tại Khu Chế xuất Tân Thuận (TP.HCM). Dự án được xem là một trong những bước tiến mới trong việc hình thành các trung tâm công nghệ và đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Nam.

Theo ông Cao Sơn Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ (Global Build), Saigon Innovation Center được triển khai trên khu đất có vị trí thuận lợi, kết nối với các trung tâm tài chính và logistics trọng điểm của TP.HCM. Công trình có quy mô 10 tầng, tổng diện tích sàn gần 41.000 m², dự kiến hoàn thành trong 19 tháng.

Dự án được thiết kế theo tiêu chí xanh, hiện đại, hướng đến không gian làm việc tiện nghi, tiệm cận tiêu chuẩn của các tập đoàn công nghệ quốc tế. Khi đi vào vận hành, công trình dự kiến đáp ứng khoảng 3.000 chỗ làm việc.

Không chỉ là một tòa nhà văn phòng, Saigon Innovation Center được định hướng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, nơi hội tụ nguồn lực công nghệ và nhân lực chất lượng cao, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái công nghệ tại TP.HCM. Đồng thời, dự án cũng được kỳ vọng tạo động lực quan trọng trong quá trình chuyển đổi Khu chế xuất Tân Thuận theo hướng khu công nghiệp sinh thái, công nghệ cao.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh phát biểu.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đánh giá cao vai trò của dự án trong chiến lược phát triển của thành phố. Theo ông, việc hình thành các trung tâm công nghệ quy mô lớn sẽ góp phần kết nối nguồn lực, lan tỏa tri thức và tạo ra giá trị gia tăng cho nền kinh tế số.

Trong khi đó, đại diện chủ đầu tư cũng kỳ vọng Saigon Innovation Center sẽ là hạ tầng chiến lược giúp doanh nghiệp tăng tốc nghiên cứu và phát triển các giải pháp công nghệ, đặc biệt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và tự động hóa.

Dự án chính thức khởi công và được kỳ vọng sẽ trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo phía Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ (Global Build) cam kết triển khai dự án đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn thi công. "Khi hoàn thành, đây không chỉ là nơi làm việc mà còn là không gian hội tụ công nghệ, tri thức và khát vọng phát triển, nơi các ý tưởng mới được hình thành và hiện thực hóa", ông Cao Sơn Hùng – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Đại Đông Hồ (Global Build) nhấn mạnh.

