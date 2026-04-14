Huyền Trân Lexus: 12 năm rực rỡ và khát vọng truyền lửa, nâng tầm dịch vụ hạng sang

Ở thời điểm nhiều người sẽ tận dụng đà thành tích để bứt phá doanh số, chị chia sẻ mong muốn được hỗ trợ đội ngũ tuyến đầu của Công ty và sẵn lòng chia sẻ đến các đại lý Lexus tương lai, góp phần chuẩn hóa chất lượng dịch vụ của ngành ô tô Việt Nam.

1.000 chiếc xe và "tài sản" không thể đo đếm

Trong hành trình hơn một thập kỷ gắn bó với Lexus, cột mốc 1.000 xe đủ để định danh tên tuổi của Huyền Trân trong ngành nhưng khi nhắc đến thành tích này, điều chị nói đến trước tiên không phải là con số, mà là lòng biết ơn.

Đó là sự biết ơn dành cho những khách hàng đã tin tưởng từ những ngày đầu, những người quay lại nhiều lần, và những mối quan hệ kéo dài hơn 10 năm. Với chị, danh xưng "Lexus Legend" được ghi nhận từ Lexus Việt Nam không chỉ là vinh danh cá nhân, mà là kết quả của một hành trình bền bỉ giữ trọn niềm tin của cả tập thể Lexus.

Nếu doanh số có thể đo đếm qua từng năm, thì giá trị lớn nhất chị tích lũy lại nằm ở một "tài sản" khác: sự tin tưởng. Có những khách hàng chỉ nói một câu ngắn gọn: "Em chọn giúp anh chị đi". Nhưng phía sau sự giản lược đó là cả một quá trình dài tích lũy, nơi mỗi lần tư vấn, mỗi lần chăm sóc đều phải đủ chuẩn xác và nhất quán để tạo nên cảm giác an tâm.

Với Huyền Trân, giá trị lớn nhất không nằm ở doanh số, mà ở niềm tin đủ lớn để khách hàng có thể an tâm trao quyền lựa chọn.

Chính sự tin tưởng ấy đã đưa chị Huyền Trân vượt ra khỏi vai trò của một người bán hàng, trở thành người đồng hành trong những quyết định lớn của khách hàng. Đồng thời, đó cũng là nền tảng cho bước chuyển tiếp quan trọng trong sự nghiệp của chị.

Khi "huyền thoại" không còn là đích đến

Thay vì tiếp tục theo đuổi những kỷ lục mới, Huyền Trân mong muốn không chỉ là trực tiếp tạo doanh số mà còn tập trung vào hỗ trợ và phát triển đội ngũ. "Tôi muốn thử thách bản thân mình ở một vai trò có giá trị dài hạn hơn", chị chia sẻ.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh thị trường ô tô Việt Nam đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới. Khi dải sản phẩm ngày càng đa dạng và khoảng cách công nghệ dần thu hẹp, lợi thế không còn nằm tuyệt đối ở sản phẩm. Thay vào đó, cuộc đua dịch chuyển sang chất lượng dịch vụ và mức độ cá nhân hóa trải nghiệm.

Trong phân khúc xe sang, trải nghiệm dịch vụ ngày càng quyết định lựa chọn của khách hàng.

Theo ghi nhận từ thị trường, trải nghiệm khách hàng ngày càng trở thành yếu tố quyết định khả năng giữ chân người mua, đặc biệt với nhóm khách hàng cao cấp, những người có nhiều lựa chọn và kỳ vọng cao về mức độ cá nhân hóa.

Trong bối cảnh hệ thống Lexus tại Việt Nam mở rộng, bài toán đặt ra không còn là năng lực của một cá nhân xuất sắc, mà là khả năng duy trì "mã gene" phục vụ Omotenashi trên toàn hệ thống. Làm thế nào để mỗi tư vấn viên, ở mỗi đại lý, đều mang lại trải nghiệm đồng nhất cho khách hàng, đó mới là thách thức cốt lõi.

Với Huyền Trân một cá nhân có thể tạo kết quả, một đội ngũ mới tạo nên tiêu chuẩn.

Nhận diện rõ nhu cầu đó của thị trường, chị Huyền Trân mong muốn chọn cách chia sẻ để nhân rộng giá trị. Từ hơn 1.000 lần trực tiếp làm việc và thấu cảm tâm lý khách hàng, chị bắt đầu đóng gói kinh nghiệm để chuyển giao những nguyên tắc cốt lõi: đặt lợi ích khách hàng lên trước, và duy trì sự nhất quán trong từng hành động nhỏ. Bởi theo chị, "khi bạn tư vấn đúng, khách hàng sẽ quay lại. Khi họ quay lại, doanh số sẽ tự đến".

Thông qua việc trực tiếp chia sẻ cho lực lượng tuyến đầu, Huyền Trân đang cùng Lexus giải bài toán tái tạo trải nghiệm khách hàng một cách ổn định trên nhiều điểm chạm. Thay vì một mình tỏa sáng, chị chọn cách "truyền lửa" để nhiều người khác cũng có thể phục vụ khách hàng theo tiêu chuẩn "Legend". Đây không chỉ là bước chuyển cá nhân, mà còn là một lựa chọn mang tính hệ thống: góp phần chuẩn hóa chất lượng đội ngũ, từng bước định nghĩa lại khái niệm "phục vụ tận tâm" trong ngành ô tô Việt Nam.

"Khách hàng có thể quên bạn đã nói gì, nhưng họ sẽ nhớ cảm giác khi làm việc cùng bạn và chính cảm giác đó khiến họ quay lại."

Với Huyền Trân, "huyền thoại" thực sự nằm ở cách mọi người nhắc về mình bằng sự tôn trọng ngay cả khi mình vắng mặt. Để đạt được điều đó, giá trị cốt lõi thay vì nằm ở tốc độ chốt thêm một vài hợp đồng, lại chính là nỗ lực tạo dựng một trải nghiệm đủ tốt để khách hàng luôn mong muốn quay lại, không chỉ vì một cá nhân, mà vì niềm tin dành cho cả một hệ thống.