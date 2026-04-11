THB Việt Nam mừng sinh nhật với “cơn mưa quà tặng” tri ân khách hàng

THB Việt Nam kỷ niệm sinh nhật - Dấu mốc 14 năm đáng nhớ

Tháng 4 này, Công ty Cổ phần Công nghệ THB Việt Nam hân hoan kỷ niệm 14 năm thành lập - dấu mốc quan trọng ghi nhận hành trình phát triển bền vững, nỗ lực không ngừng và cam kết mang đến giá trị tối ưu cho khách hàng. THB Việt Nam đã từng bước mở rộng danh mục sản phẩm, trở thành đơn vị uy tín chuyên phân phối thiết bị đo lường, thiết bị thí nghiệm, máy móc công nghiệp, dụng cụ điện - pin…

Ngay từ những ngày đầu thành lập, THB Việt Nam đã chú trọng đặt uy tín và chất lượng là nền tảng phát triển. Đến nay công ty đã vinh dự trở thành đối tác tin cậy của nhiều thương hiệu như Bosch, Makita, Fluke, Testo, Hồng Ký, Mitutoyo…cung cấp 100% sản phẩm chính hãng, xuất xứ rõ ràng. Đồng thời, đơn vị cũng cam kết mang đến giá cả cạnh tranh, bảo hành dài hạn, cùng dịch vụ tư vấn tận tâm từ đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm.

Cửa hàng THB Việt Nam tại Hà Nội

Bắt kịp xu hướng thương mại điện tử hiện đại, THB Việt Nam đã cho ra mắt các gian hàng trực tuyến, mang tới cho khách hàng trải nghiệm mua sắm dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi. Bên cạnh đó, công ty còn triển khai dịch vụ giao hàng trên toàn quốc, miễn phí vận chuyển trong bán kính 5km với hóa đơn từ 1 triệu trở lên.

Chi tiết chương trình tri ân khách hàng

Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày thành lập, THB Việt Nam xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành trong suốt chặng đường vừa qua bằng chương trình khuyến mãi đặc biệt. Theo đó, khi mua sắm trực tiếp tại cửa hàng với hóa đơn từ 1.000.000 VNĐ trở lên, quý khách sẽ nhận ngay 1 lượt quay thưởng và có cơ hội trúng những phần quà hấp dẫn như: Bộ ly, cốc THB, Túi đựng đồ nghề Bosch, Ô Bosch, Áo mưa Bosch, Túi vải thời trang

Chương trình áp dụng cho toàn bộ sản phẩm trong thời gian từ ngày 06/04/2026 đến hết ngày 30/04/2026. Để mua sắm và nhận những phần quà hấp dẫn từ THB Việt Nam, quý khách hãy đến ngay hệ thống showroom tại địa chỉ:

Hà Nội: 579 Phạm Văn Đồng, P. Xuân Đỉnh.

Thành phố Hồ Chí Minh: 275F Lý Thường Kiệt, P. Phú Thọ.

Danh mục sản phẩm nổi bật làm nên uy tín THB Việt Nam

THB Việt Nam sở hữu danh mục sản phẩm đa dạng như các dụng cụ điện và pin gồm máy khoan, máy bắn vít, máy siết bu lông, cùng các thiết bị hàn và khí nén, đáp ứng đầy đủ nhu cầu từ công việc gia đình đến các dự án quy mô lớn. Trong số đó, máy hàn Hồng Ký chính hãng luôn là lựa chọn đáng tin cậy cho cả thợ chuyên nghiệp lẫn các công việc hàn tại nhà, nổi bật với khả năng vận hành ổn định, tạo mối hàn đẹp, bền chắc.

THB Việt Nam là đại lý phân phối chính hãng máy hàn Hồng Ký

Danh mục thiết bị đo môi trường do THB Việt Nam cung cấp bao gồm máy đo nhiệt độ, máy đo gió, máy đo khí…Trong đó, dòng máy đo nhiệt độ hồng ngoại xuất xứ từ các thương hiệu uy tín như Fluke, Testo, Bosch… chính là công cụ hữu ích giúp đo nhiệt độ từ xa mà không cần tiếp xúc trực tiếp với vật thể; đặc biệt phù hợp cho việc kiểm tra và giám sát nhiệt độ trong xây dựng, sản xuất, bảo trì thiết bị.

THB Việt Nam phân phối đa dạng các thiết bị đo nhiệt độ

Để đáp ứng nhu cầu đo lường chất lượng nước, THB Việt Nam cung cấp đa dạng các loại máy đo pH, khúc xạ kế, máy phân tích đa chỉ tiêu…đến từ những thương hiệu hàng đầu như Hanna, Total Meter,... Các sản phẩm có mức giá trải dài từ vài trăm nghìn đến cả chục triệu đồng, ứng dụng rộng rãi trong kiểm tra nước sinh hoạt, nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, xử lý nước thải,...

THB Việt Nam cũng là cầu nối đưa các thiết bị đo laser, thiết bị đo chính xác của hãng Bosch, Leica, Laisai, Extech, Elcometer… đến gần hơn với người tiêu dùng Việt. Các sản phẩm giá thành từ 500.000 đến 10.000.000 đồng, đáp ứng tốt nhu cầu đo lường chính xác trong nhiều lĩnh vực như xây dựng, đo trắc địa, cơ khí và sản xuất công nghiệp…

Chưa hết, THB Việt Nam còn mang đến hệ sinh thái sản phẩm đa dạng từ dụng cụ thủy lực, thiết bị đo cơ khí, máy dò, thiết bị quan sát, thiết bị làm sạch đến thiết bị nâng đỡ… Tất cả đều là đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu trong công nghiệp và đời sống hàng ngày.

Để sở hữu các sản phẩm chất lượng tại THB Việt Nam, quý khách có thể truy cập Maydochuyendung.com - Thbvietnam.com hoặc liên hệ hotline: 0916610499 (Hà Nội) hoặc 0918132242 (Thành phố Hồ Chí Minh).