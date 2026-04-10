Phổ Yên đang thiếu “một phố kinh doanh đúng nghĩa” - City Rise giải bài toán dòng tiền ra sao?

Đô thị công nghiệp tăng tốc, nhưng "mảnh ghép thương mại" vẫn còn thiếu

Sự hiện diện của Samsung cùng hệ thống khu công nghiệp quy mô lớn đã đưa Phổ Yên trở thành một cực tăng trưởng chủ đạo của Thái Nguyên. Lực lượng chuyên gia, kỹ sư và người lao động liên tục gia tăng kéo theo nhu cầu rõ rệt về ăn uống, lưu trú, mua sắm và các dịch vụ thiết yếu hàng ngày.

Tuy nhiên, thực tế thị trường cho thấy phần lớn hoạt động kinh doanh tại đây vẫn còn phân tán, mang tính tự phát, thiếu những tuyến phố thương mại có quy hoạch đồng bộ. Đây chính là khoảng trống khiến nhiều nhà đầu tư nhận ra cơ hội, nhưng cũng đồng thời là rào cản khiến họ dè dặt.

Theo chuyên gia nhận định:

"Phổ Yên đang ở đúng giai đoạn công nghiệp đi trước, đô thị thương mại đi sau. Đây là thời điểm mà dư địa tăng trưởng còn lớn, nhưng chỉ những mô hình gắn được với vận hành thực tế mới có thể khai thác hiệu quả."

Nỗi lo lớn nhất của nhà đầu tư: Mua shophouse nhưng không vận hành được để có dòng tiền

Thị trường đã chứng kiến không ít trường hợp nhà đầu tư sở hữu shophouse với vị trí tốt nhưng lại gặp khó trong việc khai thác. Có những mặt bằng đẹp nhưng không tìm được khách thuê phù hợp, có những tài sản phải bỏ trống trong thời gian dài vì thiếu hệ sinh thái hỗ trợ, và cũng có những nhà đầu tư phải tự xoay sở vận hành trong khi chưa có kinh nghiệm kinh doanh.

Một nhà đầu tư tại Hà Nội chia sẻ:

"Điều khiến tôi cân nhắc không phải là giá mua, mà là sau khi nhận nhà thì ai sẽ vận hành và bao lâu mới có dòng tiền. Nếu phải tự làm tất cả, rủi ro sẽ rất lớn."

Những lo ngại này cho thấy một thực tế rõ ràng: Giá trị của shophouse không nằm ở bản thân tài sản, mà nằm ở khả năng tạo ra dòng tiền ngay sau khi đưa vào sử dụng.

City Rise và lời giải mang tên "Phố mới phồn vinh"

Trong bối cảnh đó, Dự án City Rise không lựa chọn cách phát triển shophouse như một sản phẩm riêng lẻ mà được được định hướng ngay từ đầu theo mô hình "Phố mới phồn vinh", nơi toàn bộ cấu trúc quy hoạch, tiện ích và vận hành đều xoay quanh mục tiêu tạo ra một khu phố kinh doanh thực sự.

Khác với cách tiếp cận truyền thống, "Phố mới phồn vinh" không đơn thuần là một dãy nhà mặt phố, mà là một hệ sinh thái thương mại được thiết kế để tạo dòng người và kích hoạt nhu cầu tiêu dùng. Các không gian như công viên, khu thể thao, phố đêm hay các tuyến dạo bộ được tổ chức như những điểm hút khách, từ đó hình thành nhịp sống và lưu lượng khách tự nhiên cho toàn khu.

Điểm khác biệt của mô hình này nằm ở chỗ thay vì chờ khách hàng tự tìm đến, khu phố được thiết kế để chủ động tạo ra nhu cầu và thói quen tiêu dùng. Đây là yếu tố quyết định khả năng tồn tại lâu dài của một khu thương mại.

Trong bất động sản, giá trị bền vững không nằm ở những ưu đãi ngắn hạn mà nằm ở khả năng tạo ra dòng tiền ổn định và tăng trưởng theo thời gian.

Phổ Yên đang ở giai đoạn mà dân số tăng nhanh, nhu cầu tiêu dùng hình thành rõ rệt và mặt bằng giá vẫn còn dư địa tăng trưởng lớn. Những khu phố có khả năng vận hành thực sự sẽ là nơi đón đầu toàn bộ dòng tiền của khu vực.

"Phố mới phồn vinh" tại City Rise không chỉ giải bài toán hiện tại, mà còn đặt nền móng cho một trung tâm kinh doanh trong tương lai, nơi các hoạt động thương mại được duy trì và phát triển cùng với tốc độ đô thị hóa.

Chủ đầu tư dự án City Rise nhấn mạnh: "Điểm khác biệt của một khu phố thành công không nằm ở số lượng shophouse, mà nằm ở việc nó có tạo được dòng người hay không. ‘Phố mới phồn vinh’ là cách tiếp cận trực diện vào yếu tố này."

Không mua một căn nhà, mà mua một mô hình kinh doanh

Trong mô hình này, shophouse tại City Rise không còn được nhìn như một tài sản bất động sản đơn thuần, mà trở thành một "điểm đặt" cho hoạt động kinh doanh dài hạn.

Dự án gồm 83 căn shophouse với thiết kế hai mặt tiền rộng từ 6 đến 8,8 mét, cao 5 tầng, diện tích từ 88 - 132 mét vuông. Không gian được tổ chức theo hướng tối ưu khai thác khi tầng 1 phục vụ kinh doanh trực tiếp, các tầng phía trên linh hoạt cho dịch vụ, lưu trú hoặc cho thuê, trong khi phần không gian trên cùng có thể kết hợp giữa ở và làm việc.

Cấu trúc này cho phép một tài sản có thể tạo ra nhiều nguồn thu đồng thời, thay vì phụ thuộc vào một hình thức khai thác duy nhất. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến hiệu suất sử dụng tài sản.

Một khách hàng đang kinh doanh tại Phổ Yên chia sẻ:

"Điều tôi nhìn thấy không phải là một căn nhà, mà là khả năng tạo ra doanh thu từ nhiều tầng. Nếu làm tốt, đây có thể trở thành một cơ nghiệp kinh doanh thực sự."

Giải bài toán khó nhất: Dòng tiền ngay từ giai đoạn đầu

Điểm khác biệt của City Rise không chỉ nằm ở thiết kế hay quy hoạch, mà nằm ở việc dự án đi thẳng vào bài toán khó nhất của nhà đầu tư: Vận hành và dòng tiền sau khi nhận nhà.

Chủ đầu tư đưa ra chương trình thuê lại với mức 25 triệu đồng mỗi tháng trong 24 tháng, tương đương tổng giá trị lên tới 600 triệu đồng. Đồng thời, chủ đầu tư sẽ hỗ trợ hoàn thiện nội thất tầng 1 và tầng 2, giúp rút ngắn thời gian đưa tài sản vào khai thác.

Cách tiếp cận này giúp nhà đầu tư giảm áp lực tìm kiếm khách thuê trong giai đoạn đầu, đồng thời có thể nhìn thấy dòng tiền ngay từ khi tài sản bắt đầu vận hành. Đây là yếu tố làm thay đổi đáng kể cách đánh giá rủi ro đối với shophouse.

Thời điểm của những người không chỉ mua đất, mà chọn vị trí trong dòng tiền

Mỗi chu kỳ phát triển đô thị đều có một giai đoạn mà cơ hội lớn nhất xuất hiện, đó là khi mọi thứ đang hình thành nhưng chưa hoàn thiện.

City Rise xuất hiện trong đúng thời điểm Phổ Yên đang chuyển mình, khi dòng người đã có nhưng "phố kinh doanh thực, đúng nghĩa" vẫn còn thiếu. Với mô hình "Phố mới phồn vinh", dự án không chỉ cung cấp một sản phẩm, mà đưa ra một cách tiếp cận khác về đầu tư shophouse.

Ở đó, nhà đầu tư không chỉ mua một bất động sản, mà đang lựa chọn một vị trí trong dòng tiền của tương lai.

Thông tin dự án City Rise: KĐT City Rise, Phường Ba Hàng, Phổ Yên, Thái Nguyên

Chủ đầu tư: Bắc Thăng Long Thành Đồng

