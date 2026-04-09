FPT phát triển ứng dụng chuyên ngành cho Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B

FPT, thông qua công ty con trong lĩnh vực dịch vụ CNTT cho thị trường nước ngoài, vừa ký kết thỏa thuận với Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam – Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc (PQPOC) nhằm phát triển bộ giải pháp công nghệ phục vụ hoạt động khai thác dầu khí của PQPOC. Thỏa thuận này đánh dấu bước ngoặt mới của FPT trong lĩnh vực chuyển đổi số ngành năng lượng Việt Nam.

PQPOC là đơn vị điều hành Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B, là dự án thượng nguồn trong Chuỗi dự án Khí – Điện Lô B – Ô Môn. Đây là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng, mang ý nghĩa chiến lược đối với phát triển kinh tế – xã hội khu vực Tây Nam Bộ, đồng thời góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước trong tương lai. Theo thỏa thuận, FPT sẽ đồng hành cùng PQPOC để tư vấn và xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số gồm các phần mềm ứng dụng đặc thù được thiết kế riêng, đáp ứng nhu cầu quản lý giếng, bắn mở vỉa, quản lý vỉa và kế hoạch can thiệp cũng như vận hành giếng của PQPOC. Bộ giải pháp này sẽ được đưa vào sử dụng từ năm 2026 và xuyên suốt quá trình phát triển mỏ của Dự án.

Dựa trên tư duy "AI-First", kinh nghiệm triển khai các dự án quy mô lớn, đội ngũ chuyên gia về cơ sở dữ liệu và dầu khí trong nước và quốc tế, FPT sẽ thiết kế và phát triển ba ứng dụng phục vụ hoạt động Thăm dò và Khai thác (E&P), bao gồm PQCR (Phu Quoc Completion Review), PQRS (Phu Quoc Reserves System), PQDPS (Phu Quoc Development Planning System). Các ứng dụng này tập trung vào các lĩnh vực đánh giá hoàn thiện, quản lý dữ liệu dự trữ và quy hoạch phát triển. Bộ giải pháp này sẽ sử dụng một nền tảng dữ liệu tập trung (data platform), triển khai trong môi trường đám mây riêng (private cloud), đồng thời, sẽ được kết nối với các nền tảng dữ liệu hiện hữu của PQPOC.

Do điều kiện vận hành phức tạp của Dự án Phát triển mỏ Khí Lô B, đội ngũ chuyên gia của FPT sẽ tư vấn và thiết kế các ứng dụng cùng kiến trúc hệ thống nhằm tối ưu hóa cho các nghiệp vụ đặc thù của PQPOC, vượt trội so với các giải pháp hiện hữu. Dự án được kỳ vọng sẽ giúp PQPOC đồng bộ dữ liệu từ nhiều nguồn, chuẩn hóa công tác báo cáo, rút ngắn thời gian xử lý thông tin, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các phòng chuyên môn, từng bước hình thành năng lực ra quyết định dựa trên dữ liệu, qua đó tối ưu toàn diện hoạt động thăm dò và khai thác.

Ông Nguyễn Hoàng Trung, Giám đốc Tài chính FPT Software, Tập đoàn FPT, khẳng định: "FPT cam kết huy động tối đa nguồn lực, từ đội ngũ chuyên gia quốc tế, năng lực công nghệ đến kinh nghiệm tích lũy trên toàn cầu, nhằm đồng hành cùng khách hàng xuyên suốt quá trình hợp tác và tạo ra những giá trị bền vững, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành năng lượng Việt Nam".

Đánh giá về tầm quan trọng của dự án, ông Lê Trần Minh Trí, Phó Tổng Giám đốc PQPOC, nhấn mạnh rằng sự hợp tác này là một trong những dự án Chuyển đổi số (CĐS) quan trọng nhất của PQPOC, giúp cho việc quản lý giếng khoan và phát triển mỏ được tối ưu trong suốt hơn 20 năm vòng đời dự án, mở ra một tương lai hợp tác lâu dài với FPT trong việc ứng dụng AI/Cloud và các nhiệm vụ CĐS sau này.

Thông qua việc đẩy mạnh triển khai các sản phẩm công nghệ chiến lược như bản sao số và trí tuệ nhân tạo (AI), FPT tiếp tục khẳng định năng lực làm chủ công nghệ lõi, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số ngành năng lượng Việt Nam và hướng tới mục tiêu bảo đảm chủ quyền công nghệ quốc gia.