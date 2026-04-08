Đại hội cổ đông 2026 thành công, Dapharco khẳng định bước chuyển mình chiến lược

Sau thời gian triển khai tái cấu trúc toàn diện, Dapharco đã cơ bản hoàn tất việc xử lý các tồn đọng, đồng thời thiết lập lại nền tảng vận hành theo hướng minh bạch, hiệu quả và kiểm soát rủi ro chặt chẽ. Trong năm 2026, công ty chủ động rà soát, mạnh dạn dừng các dự án kém hiệu quả, qua đó tập trung nguồn lực vào những lĩnh vực có lợi thế cạnh tranh và tiềm năng sinh lời bền vững.

Năm bản lề cho giai đoạn phát triển mới

Bước vào năm 2026, Dapharco xác định đây chính là năm bản lề quan trọng, đánh dấu một bước chuyển mình mạnh mẽ từ chiều rộng sang chiều sâu. Lấy việc tối ưu hóa vận hành làm nền tảng vững chắc để nâng tầm chất lượng tăng trưởng, doanh nghiệp không chỉ hướng tới những con số thuần túy mà còn quyết liệt chuyển dịch trọng tâm sang giá trị lợi nhuận. Đây là chiến lược cốt lõi để hiện thực hóa tham vọng duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận hai con số bền bỉ trong suốt 5 năm tới. Bằng việc khơi thông nguồn lực và quyết tâm đẩy mạnh các dự án trọng điểm vốn đã qua giai đoạn thử nghiệm khắt khe, Dapharco đang từng bước biến những thành quả đánh giá được thành động lực tăng trưởng thực tế, sẵn sàng cho một kỷ nguyên phát triển bứt phá và thịnh vượng, tăng cường cơ chế tạo động lực nội bộ.

Dự kiến doanh thu quý I/2026 đạt 298 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 3 tỷ đồng tăng trưởng 224% so với cùng kỳ quý I/2025 và so với quý IV/2025 lợi nhuận trước thuế tăng trưởng 114%. Trong năm 2026, DDN đặt mục tiêu doanh thu dự kiến đạt 950 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng. Sau thời gian triển khai tái cấu trúc toàn diện, Dapharco đã cơ bản hoàn tất việc xử lý các tồn đọng, đồng thời thiết lập lại nền tảng vận hành theo hướng minh bạch, hiệu quả và kiểm soát rủi ro chặt chẽ.

ĐHĐCĐ đã thông qua cơ chế phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động, nhằm gắn kết lợi ích của Ban điều hành với kết quả kinh doanh và giá trị cổ đông. Đây được kỳ vọng sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho đội ngũ trong giai đoạn phát triển mới.

Chiến lược dài hạn: Tăng giá trị và hiệu quả tài sản

Trong tầm nhìn chiến lược dài hạn, Dapharco không chỉ dừng lại ở việc vận hành các kênh truyền thống mà còn nuôi tham vọng tự hào khắc ghi dấu ấn thương hiệu trên từng sản phẩm riêng biệt. Đây chính là chìa khóa then chốt để doanh nghiệp bứt phá biên lợi nhuận, đồng thời vun đắp những giá trị nội tại bền vững và nâng tầm vị thế trên thị trường. Song hành cùng việc định vị thương hiệu, Dapharco quyết tâm tối ưu hóa danh mục bất động sản, xem đây là nguồn lực quý giá cần được khơi thông qua những kế hoạch khai thác khoa học. Sự kết hợp giữa sức mạnh thương hiệu sản phẩm và hiệu quả sử dụng tài sản sẽ tạo nên một đòn bẩy kép, đưa doanh nghiệp tiến xa hơn trên hành trình khẳng định giá trị và sự thịnh vượng.

Kiên định nguyên tắc quản trị

Trên hành trình chinh phục những đỉnh cao mới, Dapharco luôn kiên định giữ vững các giá trị cốt lõi vốn đã trở thành bản sắc của doanh nghiệp. Dapharco tin rằng, một nền quản trị minh bạch chính là ánh sáng soi rọi niềm tin cho cổ đông và đối tác, trong khi sự cẩn trọng trong quản lý tài chính đóng vai trò như một mỏ neo vững chắc trước mọi biến động của thị trường.

Sự đồng thuận cao từ cổ đông

Đại hội ghi nhận sự ủng hộ và đồng thuận mạnh mẽ từ cổ đông đối với chiến lược tái cấu trúc cũng như định hướng phát triển mới của công ty.

Bước sang năm 2026, Dapharco chính thức bước vào giai đoạn tăng trưởng có kỷ luật, tập trung tạo ra giá trị thực và bền vững cho cổ đông.