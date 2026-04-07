Luxury Curator: Bước tiến tất yếu trong cuộc cách mạng nội thất xa xỉ tại Việt Nam

Trong bối cảnh đó, sự chuyển dịch từ mô hình phân phối truyền thống sang vai trò "Giám tuyển" Luxury Curator được xem là bước phát triển tự nhiên, mang đến giải pháp nhất quán và toàn diện hơn cho cả gia chủ lẫn giới thiết kế.

Hiện nay, phần lớn thị trường vẫn vận hành theo mô hình phân phối truyền thống, nơi các thương hiệu được đưa về dựa trên uy tín riêng lẻ nhưng chưa đặt trong một hệ quy chiếu kiến trúc thống nhất. Khi nhu cầu về tính đồng bộ và chiều sâu ngày càng rõ rệt, cách tiếp cận này dần bộc lộ những giới hạn.

Trong bối cảnh đó, mô hình Luxury Curator được nhắc đến như một hướng đi khác, chú trọng xây dựng một hệ giá trị có chọn lọc và nhất quán. EUDS - European Design Solutions - là một trong những đơn vị theo đuổi cách tiếp cận này, đặt trọng tâm vào sự tương thích về ngôn ngữ thiết kế thay vì chỉ dừng ở danh tiếng thương hiệu.

KTS Vương Đạo Hoàng nhận định: "Danh xưng này mang một sức nặng về đạo đức rất lớn. Người làm Curator đóng vai trò như một màng lọc. Họ phải đủ bản lĩnh và sự tử tế để gạt bỏ những thứ hào nhoáng ngắn hạn, chỉ giữ lại những gì tinh túy và bền vững nhất để trao đến tay khách hàng."

Khác với những đơn vị kinh doanh thuần túy, Luxury Curator đóng vai trò là "điểm tựa kỹ thuật" cho các kiến trúc sư. Thay vì chỉ cung cấp sản phẩm theo đơn hàng, nhà giám tuyển tham gia vào quá trình chuyển hóa ý tưởng thành thực tại bằng sự am tường sâu sắc về vật liệu và công năng.

KTS Vương Đạo Hoàng nhận định "Mô hình Curator đúng nghĩa đòi hỏi đơn vị đó phải có tư duy hệ thống. Họ không bán lẻ tẻ, mà họ tạo ra một 'hệ sinh thái' nơi cái bếp, cái ghế, ngọn đèn phải 'nói chuyện' được với nhau cùng một ngôn ngữ. Tôi quan sát thấy EUDS đang nỗ lực đi theo hướng này. Điều thú vị là họ không tự định vị mình như một showroom trưng bày, mà hoạt động như một nhà tuyển trạch văn hóa."

Sức nặng chuyên môn của mô hình giám tuyển tại EUDS được minh chứng qua danh mục những "Biểu tượng" (Icons) di sản hàng đầu châu Âu.

Đó là Poggenpohl (1892), thương hiệu bếp lâu đời nhất thế giới đến từ Đức, và khai sinh ra khái niệm bếp hiện đại và đảo bếp. Poggenpohl nổi bật với độ chính xác gần như tuyệt đối trong kỹ thuật cùng tư duy thiết kế hướng đến công năng bền vững theo thời gian. Dấu ấn của thương hiệu hiện diện trong nhiều công trình biểu tượng toàn cầu như The Ritz-Carlton, Four Seasons hay Porsche Design Tower. Tất cả sản phẩm đều được chế tác 100% tại Herford (Đức), sử dụng nguồn gỗ khai thác bền vững, vật liệu phát thải thấp và lớp phủ hạn chế VOC, góp phần kiến tạo không gian sống an toàn.

KTS Vương Đạo Hoàng với đảo bếp +MODO - Thiết kế bếp tiêu biểu của Poggenpohl

Poltrona Frau (1912) là thương hiệu tiêu biểu cho chuẩn mực da thuộc thủ công Ý, ghi dấu bằng lớp da Pelle Frau® độc quyền, thành quả của quy trình thuộc da thủ công gồm 21 công đoạn tinh vi, vượt xa chuẩn mực thông thường của ngành. Chính sự khắt khe trong từng chi tiết đã giúp thương hiệu trở thành nhà cung cấp cho Hoàng gia Ý và là đối tác của các tên tuổi hàng đầu như Ferrari, Porsche, McLaren, Rolls-Royce, Lamborghini, Singapore Airlines hay Cathay Pacific. Sự hiện diện của Poltrona Frau trải dài trên hơn 5.000 dự án quốc tế, từ BMW Welt, Walt Disney Concert Hall đến Hermes Boutique và Louis Vuitton Foundation.

Với sự cộng tác của hơn 230 nhà thiết kế và kiến trúc sư danh tiếng, bao gồm 12 chủ nhân giải Pritzker, Poltrona Frau không ngừng tạo ra những thiết kế mang tính biểu tượng. Song song đó, thương hiệu kiên định theo đuổi phát triển bền vững thông qua quy trình sản xuất thân thiện môi trường và việc lựa chọn vật liệu cao cấp theo định hướng kinh tế tuần hoàn, tiêu biểu là bộ sưu tập ColorSphere® 2.0.

Poltrona Frau thương hiệu xa xỉ về da hàng đầu tại Ý

Và không thể không nhắc đến Vispring (1901) là nhà phát minh lò xo túi, gắn liền với giấc ngủ xa xỉ và là lựa chọn hàng đầu của Hoàng gia Anh. Tại Việt Nam, đây là thương hiệu nệm hiếm hoi sử dụng hoàn toàn vật liệu tự nhiên bền vững. Cấu trúc lò xo túi độc lập cho phép từng điểm trên bề mặt phản hồi chính xác theo áp lực cơ thể, giảm thiểu rung động khi chuyển động và nâng đỡ tối ưu đường cong cột sống. Nhờ các lò xo không ma sát trực tiếp, sản phẩm đạt độ bền vượt trội, đi kèm chính sách bảo hành lên đến 30 năm.

Công nghệ M-Pure chống cháy tự nhiên, không nhựa, không foam, không sợi tổng hợp, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho sức khỏe, đồng thời mang lại cảm giác êm ái tinh tế và khả năng điều hòa thân nhiệt lý tưởng, nâng tầm trải nghiệm giấc ngủ lên một chuẩn mực hoàn toàn khác.

Nệm Vispring được tin dùng bởi Hoàng gia Anh

"Việc quy tụ được những di sản khó tính và tinh hoa nhất thế giới về cùng một mái nhà là lời hứa hẹn đầy sức nặng về gu thẩm mỹ của EUDS, giúp các kiến trúc sư như chúng tôi yên tâm tuyệt đối khi kết hợp cùng," KTS Vương Đạo Hoàng khẳng định.

Với showroom Gallery of ICONS tại số 72 Nguyễn Cơ Thạch, TP. Hồ Chí Minh, EUDS không chỉ mở một không gian trưng bày mà xây dựng một nơi trải nghiệm thực tế dành cho kiến trúc sư và khách hàng quan tâm đến nội thất cao cấp.

Được phát triển với sự tham vấn thiết kế từ đội ngũ chuyên gia của Poltrona Frau, Gallery of ICONS vận hành như một "gallery sống", nơi các thương hiệu được sắp đặt trong một tổng thể mạch lạc. Nhờ đó, người xem có thể trực tiếp cảm nhận vật liệu, kỹ thuật chế tác và câu chuyện di sản phía sau mỗi thiết kế.

Trong phân khúc nội thất cao cấp, khi trải nghiệm thực tế đóng vai trò quan trọng, không gian này giúp mỗi sản phẩm tự lên tiếng và hỗ trợ quá trình lựa chọn trở nên rõ ràng hơn. Đây cũng là bước đi của EUDS nhằm nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ và tạo một điểm kết nối giữa các giải pháp nội thất quốc tế với thị trường trong nước.

