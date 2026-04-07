Sắp diễn ra Triển lãm ngành dệt may SAIGONTEX 2026

Các đơn vị bảo trợ và đồng tổ chức: Liên Đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) - Chi nhánh Khu vực TP. Hồ Chí Minh; Hiệp Hội Dệt May Việt Nam (VITAS); Tập Đoàn Dệt May Việt Nam (VINATEX); Hiệp Hội Dệt May Thời Trang TP. Hồ Chí Minh (AGTEK); CP Exhibition Ltd (Hong Kong); Công ty TNHH Tổ Chức Triển Lãm CP Việt Nam

Đây là triển lãm quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực dệt may, thiết bị, nguyên phụ liệu & vải, và là triển lãm quốc tế uy tín được UFI – Hiệp hội Triển lãm Toàn cầu công nhận.

Với sự tham gia của nhiều thương hiệu nổi tiếng, những doanh nghiệp, nhà cung cấp máy móc thiết bị, nhà sản xuất nguyên phụ liệu, các chuyên gia, hiệp hội, lãnh đạo cơ quan từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, triển lãm sẽ mang đến những cập nhật công nghệ và xu hướng mới nhất trong ngành.

Trên diện tích trưng bày hơn 30.000 m², triển lãm quy tụ trên 1.000 doanh nghiệp tham gia đến từ 22 quốc gia và vùng lãnh thổ: Đức, Hà Lan, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Pakistan, Singapore, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ, Trung Quốc, Úc, Việt Nam, Ý, Ấn Độ….

Triển lãm trưng bày đa dạng các lĩnh vực trong chuỗi giá trị ngành dệt may: máy móc, thiết bị và công nghệ ngành dệt may; các loại vải, vải không dệt và vải lót; phụ liệu may mặc; sợi, bông, nguyên liệu dệt; công nghệ và giải pháp sản xuất mới, xanh và bền vững; thành phẩm may mặc & thời trang; kiểm soát chất lượng và chứng chỉ; hóa chất và nhuộm.

Điểm nhấn SaigonTex - SaigonFabric 2026 - tập trung giới thiệu những xu hướng quan trọng của ngành dệt may:

Công nghệ thông minh & Giải pháp AI ứng dụng trong thời trang và dệt may, giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành – nâng cao năng suất – tăng sức cạnh tranh toàn cầu

Giải pháp bền vững & xanh cho vải và phụ kiện may mặc, hướng tới chuỗi cung ứng xanh và thị trường xuất khẩu bền vững:

Đơn vị tài trợ Hiệp hội Bông Mỹ (CCI)

Các hoạt động nổi bật:

Các buổi tọa đàm tập trung vào xu hướng công nghệ, thị trường và chiến lược phát triển bền vững cho ngành dệt may

Chương trình PPP - nền tảng để các doanh nghiệp tham gia triển lãm giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới nhất

Chương trình diễu hành thời trang đặc biệt - mang tính ứng dụng từ nguyên liệu của các nhà cung cấp tham gia triển lãm, sự kết hợp giữa công nghệ, vật liệu và thiết kế trong ngành thời trang hiện đại

Khu vực giới thiệu các gian hàng với gần 40 thương hiệu và nhà sản xuất thành phẩm thời trang, may mặc uy tín tại Việt Nam

"Made in Vietnam" Hub - nơi tập trung các nhà cung cấp có nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu, vải tại Việt Nam và đạt các tiêu chuẩn chứng nhận sản xuất đảm bảo chất lượng quốc gia và quốc tế

Khu vực các nhà mua hàng VIP

Trong bối cảnh ngành dệt may đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng tự động hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững, sự kiện hứa hẹn sẽ là điểm đến giao thương quan trọng nơi các doanh nghiệp nắm bắt nhanh xu hướng, và rộng mở cơ hội kinh doanh mới cũng như đẩy mạnh kết nối mạng lưới đối tác toàn cầu.

Trong 4 ngày diễn ra, triển lãm dự kiến sẽ thu hút hơn 32.000 khách tham quan thương mại.

Triển lãm Quốc tế Ngành Công nghiệp Dệt & May – Thiết bị, Nguyên phụ liệu & Vải

SAIGONTEX – SAIGONFABRIC 2026

Thời gian: 08 – 11/04/2026

Khai mạc : 9:00 sáng ngày 08/4/2026

Giờ tham quan: 9:00 – 17:00 các ngày 08-10/4/2026

9:00 – 15:00 ngày cuối 11/4/2026.

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC)

799 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh

Tham khảo chi tiết chương trình triển lãm tại đây:

https://saigontex.com.vn/saigontex

Đăng ký tham quan miễn phí tại:

https://exh.saigontex.com.vn/vi/dang-ki-tham-du