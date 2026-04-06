NTQ nối dài chuỗi hợp tác cùng các tập đoàn Nhật qua thương vụ M-Up Holdings

Sự kiện đánh dấu cột mốc ấn tượng tiếp theo của NTQ trên hành trình khẳng định uy tín, tiềm lực và thu hút sự tham gia đầu tư chiến lược của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn tại Nhật như TIS và SoftBank Group.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ cùng nhau hợp tác trong nhiều khía cạnh, bao gồm nghiên cứu và khai phá tiềm năng tại các thị trường quốc tế, đồng kiến tạo và phát triển các giải pháp số, cũng như tối ưu hóa hiệu quả triển khai trong các dự án công nghệ quy mô lớn. Trong đó, M-Up Holdings sẽ đầu tư vào NTQ để xây dựng một trung tâm phát triển công nghệ, đóng vai trò đầu mối nghiên cứu, phát triển và triển khai các giải pháp mới. Hai bên sẽ thúc đẩy các hoạt động trao đổi và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình hợp tác chuyên sâu, chuyển giao công nghệ và ứng dụng AI nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tăng tốc triển khai và hỗ trợ mở rộng quy mô một cách linh hoạt trong tương lai.

Sự kết hợp này được kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị cộng hưởng rõ nét, không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ mà còn mở rộng phạm vi tiếp cận khách hàng, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến nền tảng số và trải nghiệm người dùng. Đồng thời, việc hợp tác chặt chẽ với một doanh nghiệp sở hữu hệ sinh thái quy mô lớn như M-Up Holdings cũng sẽ giúp NTQ cải tiến năng lực mạnh mẽ, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ngành công nghệ toàn cầu.

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Thái Sơn - Chủ tịch Hội đồng quản trị & CEO NTQ Holdings chia sẻ: "Việc hợp tác với M-Up Holdings không chỉ mang ý nghĩa về mặt đầu tư mà còn là bước tiến quan trọng trong chiến lược củng cố vị thế tại thị trường Nhật Bản, cũng như mở rộng hiện diện mạnh mẽ trên toàn cầu. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp giữa hai bên sẽ tạo ra những giá trị khác biệt, không chỉ cho khách hàng mà còn cho toàn bộ hệ sinh thái đối tác, khách hàng trong dài hạn."

Trong khi đó, ông Saito Masato – Giám đốc Công nghệ (CTO) Fanplus thuộc M-Up Holdings nhận định: "Việc hợp tác với NTQ – một đối tác sở hữu nền tảng công nghệ vững chắc – sẽ là yếu tố then chốt giúp M-Up Holdings củng cố hệ sinh thái dịch vụ hiện tại, đồng thời phát triển các mô hình mới tích hợp AI nhằm nâng cao hiệu quả vận hành và trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi cũng kỳ vọng việc hợp tác với một doanh nghiệp công nghệ Việt Nam như NTQ sẽ mở ra cơ hội tiếp cận nguồn lực IT chất lượng cao, qua đó góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt kỹ sư tại Nhật Bản."

Trong bối cảnh các doanh nghiệp số Việt Nam không ngừng mở rộng quy mô và khẳng định uy tín vững chắc tại Nhật Bản, niềm tin của các doanh nghiệp vào triển vọng và tiềm lực của công nghệ Việt cũng ngày một gia tăng đáng kể trong những năm qua. Thương vụ hợp tác giữa NTQ & M-Up Holdings là minh chứng rõ nét cho điều này, cho thấy vị thế của doanh nghiệp số Việt Nam trong mắt cộng đồng quốc tế đã đạt được những bước tiến mạnh mẽ sau nhiều thập kỷ trưởng thành.

Chiến lược hợp tác lần này là kết quả của quá trình hợp tác hiệu quả và sự đồng hành ngày càng sâu sắc giữa hai bên. Từ những dự án công nghệ được triển khai thành công, NTQ và M-Up Holdings đã xây dựng nền tảng tin cậy vững chắc, từng bước hình thành sự đồng thuận về tầm nhìn phát triển, qua đó mở đường cho việc thiết lập quan hệ đối tác chiến lược dài hạn. Việc ký kết đầu tư cùng M-Up Holdings là tiền đề quan trọng để NTQ thúc đẩy xây dựng mô hình tăng trưởng dựa trên nền tảng năng lực công nghệ, phát huy hiệu quả đòn bẩy hợp tác phục vụ cho nghiên cứu phát triển, chuẩn hóa vận hành toàn diện nhằm hiện thực hóa tầm nhìn phát triển giai đoạn 2026 - 2031 - Với IPO là một trong những định hướng chiến lược cốt lõi mà NTQ hướng đến.

Về NTQ: Được thành lập ngày 13/6/2011, NTQ hiện là đối tác cung cấp dịch vụ IT và chuyển đổi số cho doanh nghiệp toàn cầu (Global IT Service & Digital Transformation Partner). Từ khởi đầu với 5 thành viên, sau hơn 15 năm phát triển, doanh nghiệp đã mở rộng quy mô lên hơn 1.500 nhân sự, với 8 văn phòng tại 6 quốc gia và cung cấp dịch vụ cho khách hàng tại hơn 20 thị trường trên toàn cầu. NTQ đã và đang làm chủ nhiều năng lực công nghệ cốt lõi như AI, Cloud, Security, hiện đại hóa & chuyển dịch hạ tầng, phát triển các giải pháp được ứng dụng rộng rãi trong đa lĩnh vực, qua đó từng bước khẳng định vai trò là đối tác công nghệ tin cậy, đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình chuyển đổi số và phát triển bền vững.

Về M-Up Holdings: M-Up Holdings là tập đoàn công nghệ hàng đầu tại Nhật Bản, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực nội dung số và dịch vụ giải trí đa phương tiện, với các mảng kinh doanh cốt lõi như phát triển và phân phối nội dung trên nền tảng số, thương mại điện tử, quản lý fan club, nền tảng tương tác người hâm mộ và dịch vụ vé điện tử. Được thành lập từ năm 2004 và niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE: 3661), tập đoàn sở hữu nền tảng tài chính ổn định với hệ sinh thái dịch vụ đa dạng phục vụ ngành công nghiệp nội dung và giải trí. Thông qua việc phát triển các nền tảng kết nối nội dung và người dùng, M-Up Holdings hướng tới sứ mệnh nâng cao trải nghiệm giải trí số, tạo ra giá trị mới cho nghệ sĩ, đối tác và cộng đồng người hâm mộ trong kỷ nguyên số.