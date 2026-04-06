Dịch vụ lắp đặt camera Hải quan chuẩn tổng cục tại Nhật Thực

Nhật Thực cung cấp giải pháp camera hải quan trọn gói, cam kết lắp đặt camera đúng quy chuẩn kỹ thuật theo Quyết định 247, giúp DNCX vận hành ổn định và tuân thủ pháp lý.

Các tiêu chuẩn khắt khe khi lắp đặt camera Hải quan

Chi cục Hải quan phụ trách sẽ yêu cầu truyền dữ liệu 24/7 về chi cục giám sát

Theo Quyết định 247/QĐ-TCHQ năm 2022, mỗi hệ thống camera giám sát tại DNCX phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cụ thể và nghiêm ngặt:

Độ phân giải hình ảnh: Camera phải đạt tối thiểu 2MP (Full HD 1080p) để ghi rõ thông tin biển số xe và số container ra vào doanh nghiệp.

Khả năng lưu trữ dữ liệu: Hệ thống phải lưu trữ dữ liệu hình ảnh tối thiểu 12 tháng liên tục, đảm bảo cơ quan Hải quan có thể kiểm tra và truy xuất được lịch sử hoạt động.

Kết nối trực tuyến bắt buộc: Dữ liệu từ hệ thống camera phải được kết nối trực tiếp tới máy chủ của cơ quan Hải quan quản lý 24/24.

Vị trí lắp đặt không có điểm mù: Camera phải lắp đặt tại cổng/cửa ra vào (ghi biển số xe rõ ràng), khu vực lưu giữ hàng hóa (nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm, phế liệu), kho lưu giữ, đảm bảo quan sát toàn cảnh mà không có vùng che khuất.

Độ sáng infrared: Camera phải có khả năng quay đêm với infrared tối thiểu 0.01 lux, đảm bảo hoạt động 24/24 giờ cả trong điều kiện ánh sáng yếu.

Giấy chứng nhận hợp quy (CR) bắt buộc từ 01/01/2026: Theo QCVN 135:2024/BTTTT, toàn bộ camera nhập khẩu phải có Giấy chứng nhận hợp quy. DNCX không thể sử dụng thiết bị không có CR, nếu bị phát hiện sẽ bị phạt hành chính và yêu cầu thay thế.

Tại sao dịch vụ tại Nhật Thực được các doanh nghiệp tin tưởng?

Nhật Thực không chỉ đơn thuần cung cấp thiết bị camera mà còn là đơn vị tư vấn giải pháp tổng thể, luôn bám sát các quy định pháp lý và điều kiện kiểm tra, giám sát Hải quan mới nhất. Với đội ngũ kỹ thuật chuyên môn cao, công ty thường xuyên cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật như Nghị định 247/QĐ-TCHQ và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan. Điều này giúp đảm bảo mọi thiết kế và lắp đặt hệ thống camera tại các kho bãi, kho ngoại quan hay doanh nghiệp chế xuất luôn chính xác và đáp ứng đúng yêu cầu thực tế của cơ quan chức năng.

Thiết bị chuyên dụng, thương hiệu uy tín

Nhật Thực lựa chọn các dòng camera và thiết bị ghi hình chuyên dụng từ những hãng lớn như Hikvision, Dahua… với đầy đủ chứng chỉ CO, CQ, phù hợp triển khai tại môi trường kho bãi của doanh nghiệp.

Thiết bị hỗ trợ độ phân giải cao, hồng ngoại ban đêm, chống chịu thời tiết, đồng thời tương thích với các giải pháp kết nối dữ liệu về cơ quan Hải quan theo yêu cầu.

Kinh nghiệm triển khai thực tế tại kho bãi, cảng biển

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhật Thực đã triển khai nhiều dự án hệ thống camera giám sát phục vụ công tác hải quan tại khu vực Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Nguyên...và các Khu Chế Xuất khác.

Thực tế triển khai giúp Nhật Thực nắm rõ cách bố trí camera, đường truyền, lưu trữ và kết nối dữ liệu sao cho vừa đúng quy chuẩn, vừa tối ưu chi phí đầu tư cho doanh nghiệp.ss

Thi công nhanh chóng, đảm bảo tiến độ nghiệm thu

Nhật Thực xây dựng quy trình làm việc chặt chẽ từ khảo sát, thiết kế đến lắp đặt, cấu hình và hỗ trợ nghiệm thu, giúp doanh nghiệp kịp tiến độ xét duyệt hồ sơ EPE để đi vào hoạt động.

Việc kiểm tra, chạy thử và hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật được tiến hành song song, giảm tối đa thời gian chờ đợi và rủi ro phải sửa chữa, bổ sung nhiều lần.

Cam kết từ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhật Thực

Hỗ trợ kỹ thuật tận nơi trong vòng 24h khi phát sinh sự cố, giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn giám sát.

Hệ thống vận hành ổn định, đáp ứng yêu cầu giám sát 24/24 và luôn sẵn sàng hỗ trợ khi cơ quan Hải quan kiểm tra đột xuất.

Phương án kỹ thuật bám sát quy định, hạn chế tối đa rủi ro bị từ chối hồ sơ EPE hoặc yêu cầu chỉnh sửa nhiều lần.

Giá cả cạnh tranh so với mặt bằng thị trường, tương xứng với chất lượng thiết bị đạt chuẩn và dịch vụ đồng hành lâu dài.

Hỗ trợ, hướng dẫn Doanh nghiệp thiết lập hồ sơ điều kiện giám sát Hải quan và hồ sơ điều kiện sản xuất Hải quan.

Với kinh nghiệm triển khai hệ thống camera Hải quan EPE các doanh nghiệp xuất tại khu vực Miền Bắc và nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Nhật Thực là đối tác tin cậy trong việc lắp đặt camera Hải quan đúng quy chuẩn.

Nếu doanh nghiệp của bạn đang trong quá trình triển khai hệ thống camera EPE để làm hồ sơ hoặc nâng cấp hệ thống camera hiện hữu để đáp ứng yêu cầu pháp lý mới, hãy liên hệ Nhật Thực để được tư vấn phương án tối ưu nhất.

