APEA 2026: Kiến tạo di sản và vinh danh tinh hoa kinh doanh châu Á

Enterprise Asia, tổ chức phi chính phủ hàng đầu khu vực, chính thức công bố khởi động giải thưởng Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) năm 2026. Với lịch sử từ năm 2007 và mạng lưới hơn 2.000 doanh nghiệp đoạt giải, APEA tiếp tục là bảo chứng uy tín cho các doanh nghiệp khẳng định vị thế tại khu vực.

Chủ đề APEA 2026: "Forging Legacy"

Giải thưởng APEA 2026 tự hào mang đến chủ đề "Kiến tạo di sản: Tôn vinh tinh hoa, khơi nguồn tương lai"

Thông điệp này là hiện thân của những thành tựu bền vững cùng tầm nhìn lãnh đạo kiệt xuất. Đây là lời tri ân sâu sắc dành cho những người đã xuất sắc chuyển hóa thách thức thành cơ hội phát triển, và nâng tầm những bước tiến trở thành sứ mệnh cao cả. APEA 2026 sẽ vinh danh các doanh nghiệp và nhà lãnh đạo là biểu tượng của sự xuất chúng, bản lĩnh kiên cường cùng tầm nhìn chiến lược — những người đang trực tiếp kiến tạo nên các di sản tiếp tục truyền cảm hứng tăng trưởng và định hình tương lai của bức tranh kinh doanh toàn Châu Á.

Ra mắt hạng mục giải thưởng mới về Quản trị

Năm nay, APEA 2026 ra mắt hạng mục đặc biệt: Giải thưởng Tinh Hoa Quản Trị và Chính Trực Doanh Nghiệp (Corporate Integrity and Governance Excellence Award)



Tôn vinh các tổ chức minh chứng được nền tảng quản trị vững vàng, triết lý lãnh đạo chuẩn mực, sự minh bạch và hệ thống kiểm soát rủi ro hữu hiệu.



Bên cạnh hạng mục mới, APEA 2026 tiếp tục mở đăng ký cho các giải thưởng danh giá khác: Doanh nhân xuất sắc Châu Á - Master Entrepreneur Award; Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á - Corporate Excellence Award; Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh - Fast Enterprise Award; Thương hiệu truyền cảm hứng - Inspirational Brand Award.

Việc đạt giải APEA không chỉ là sự công nhận quốc tế mà còn giúp doanh nghiệp: Gia nhập mạng lưới độc quyền gồm 2.000+ lãnh đạo tại 16 thị trường Châu Á; Nâng cao uy tín, thương hiệu và củng cố niềm tin với nhà đầu tư, khách hàng toàn cầu; Đặc quyền nhận lời mời tham dự các hội nghị quốc tế: International CSR & Sustainability Summit, Asia Economic Forum và International Innovation Summit.

Về Enterprise Asia Enterprise Asia là tổ chức phi chính phủ quốc tế hoạt động nhằm tạo dựng một hệ sinh thái kinh doanh thịnh vượng, thúc đẩy đổi mới và phát triển tinh thần doanh nhân bền vững trên khắp Châu Á.

Thông tin đăng ký đề cử:

Các doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu tiêu chí và nộp hồ sơ tại:

Website: www.apea.asia

Email: enterprise.asia@snowball.asia

Số điện thoại: 0976 487 987