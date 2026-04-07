Viettel Store đón tuổi 20: Cơ hội vàng săn deal công nghệ giá sốc

Chương trình được áp dụng đến hết ngày 30/04/2026, trên toàn bộ hệ thống siêu thị Viettel Store cũng như kênh bán hàng trực tuyến. Với phạm vi triển khai rộng khắp, khách hàng dễ dàng tiếp cận các sản phẩm công nghệ chất lượng cao với mức giá ưu đãi hấp dẫn, đi kèm nhiều chính sách hỗ trợ linh hoạt như trả góp 0%, thu cũ đổi mới hay quà tặng giá trị.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của chương trình là hoạt động Flash Sale "giờ vàng" diễn ra từ 11h00 đến 14h00 vào các ngày thứ 3, 4 và 5 hàng tuần. Tâm điểm của chương trình là các sản phẩm phụ kiện, gia dụng, sim phong thuỷ, các dòng smartphone từ phổ thông đến cao cấp.

Đặc biệt, các dòng sản phẩm cao cấp với mức giá cạnh tranh. iPhone 17 bản 256GB ưu đãi chỉ từ 22.990.000 đồng khi mua kèm gói cước, trong khi Galaxy S26 Ultra có giá chỉ từ 31.990.000 đồng, giảm thêm đến 6 triệu đồng khi mua kèm gói cước và tham gia chương trình thu cũ đổi mới.

Ngoài ra, Samsung Galaxy A57 và Galaxy A37 5G - bộ đôi Galaxy A mới ra mắt của Samsung có giá chỉ từ 9.890.000 đồng, kèm ưu đãi thu cũ đổi mới lên đến 2 triệu đồng, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị.

Trong khi đó, dòng Vivo Y19S Pro series gây chú ý khi được giảm ngay 400.000 đồng, giá chỉ từ 4.500.000 đồng. Khách hàng còn nhận thêm combo SIM kèm gói cước data trị giá 180.000 đồng hoặc lựa chọn trả góp linh hoạt, cùng phiếu mua hàng lên tới 500.000 đồng khi mua loa từ các thương hiệu lớn như JBL, Harman Kardon hay Edifier.

Ở phân khúc tầm trung, Redmi Note 15 phiên bản 6GB/128GB có giá chỉ 5.390.000 đồng, đi kèm chính sách trả góp 0%, bảo hành chính hãng 18 tháng và hỗ trợ đổi mới trong 60 ngày. OPPO Reno15 F 5G cũng được ưu đãi mạnh, giá còn 11.190.000 đồng, đồng thời hỗ trợ thu cũ đổi mới trợ giá lên tới 5 triệu đồng. HONOR X8d giá đang rất tốt cho khách hàng tại thời điểm này, chỉ từ 7.490.000 khi mua sắm và đổi điểm qua Viettel++.

Tại phân khúc giá rẻ, Tecno Spark Go 2 được bán với mức giá chỉ từ 2.390.000 đồng, trở thành lựa chọn phù hợp cho học sinh, sinh viên hoặc người dùng cần thiết bị cơ bản.

Không chỉ dừng lại ở smartphone, Viettel Store còn mở rộng ưu đãi sang nhiều nhóm sản phẩm khác như phụ kiện công nghệ và thiết bị gia dụng thông minh. Các dòng loa, tai nghe Bluetooth được giảm giá lên đến 2,4 triệu đồng, đồng thời tặng phiếu mua hàng đến 500.000 đồng khi mua kèm điện thoại, laptop hoặc máy tính bảng.

Các sản phẩm camera giám sát có mức giá chỉ từ 290.000 đồng, phù hợp với nhu cầu an ninh gia đình trong bối cảnh nhà thông minh ngày càng phổ biến. Đáng chú ý, máy lọc không khí Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact cũng được giảm còn 1.690.000 đồng, đi kèm chính sách đổi mới trong 30 ngày và bảo hành chính hãng 12 tháng, mang lại giải pháp bảo vệ sức khỏe thiết thực cho người dùng.

Đặc biệt, SIM số đẹp giảm giá đến 50%, mở ra cơ hội sở hữu kho số ấn tượng cùng vận may trúng thẻ Toàn Năng tổng giá trị lên tới hàng trăm triệu đồng.

Song song với ưu đãi về giá, Viettel Store còn triển khai chương trình tặng phiếu mua hàng trị giá 20.000 đồng, 200.000 đồng và lên tới 2.000.000 đồng. Khách hàng chỉ cần lựa chọn các sản phẩm áp dụng là có thể nhận ngay ưu đãi trực tiếp, giúp tối ưu chi phí cho mỗi lần mua sắm.

Chương trình ưu đãi sinh nhật 20 năm không chỉ là hoạt động kích cầu mua sắm mà còn là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự tri ân của Viettel Store đối với hàng triệu khách hàng đã đồng hành trong suốt hai thập kỷ qua. Với chiến lược lấy khách hàng làm trung tâm, Viettel Store đang từng bước củng cố vị thế là hệ thống bán lẻ công nghệ uy tín hàng đầu tại Việt Nam.

Khách hàng quan tâm có thể đến trực tiếp hệ thống siêu thị Viettel Store trên toàn quốc hoặc liên hệ tổng đài miễn phí 1800 8123 để được tư vấn chi tiết về sản phẩm và chương trình ưu đãi hấp dẫn này.