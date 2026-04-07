Máy tạo kiểu tóc Dreame Aero Straight giá gần 8 triệu đồng có gì?

So với mặt bằng chung của các máy sấy hoặc máy tạo kiểu phổ thông, Dreame Aero Straight nằm ở phân khúc giá cao hơn. Theo thông tin hiển thị trên kênh bán hàng chính hãng Dreame tại Việt Nam, mẫu máy này được niêm yết 7,99 triệu đồng cao hơn nhiều sản phẩm sấy tóc phổ biến trên thị trường, nhưng vẫn thấp hơn một số dòng tạo kiểu đa phụ kiện chuyên sâu đã có tiếng khác như Dyson. Dreame Aero Straight hướng tới người có nhu cầu: sấy khô và làm thẳng tóc chỉ với một thiết bị.

Aero Straight có thiết kế thon dài theo kiểu cầm dọc, trọng lượng chỉ khoảng 507g, độ dài dây điện 2.8m, hỗ trợ điện áp 220-240V và công suất 1600W.

Điểm đáng chú ý của máy tạo kiểu tóc Dreame nằm ở cơ chế làm thẳng bằng không khí thay vì ép tóc bằng nhiệt như máy duỗi là truyền thống. Dreame cho biết Aero Straight sử dụng động cơ tốc độ cao 110.000 vòng/phút, tạo tốc độ gió 50 m/s và lưu lượng khí 45 m3/h để làm khô và hỗ trợ duỗi tóc trong cùng một bước. Cách làm khô này giảm thiểu tác động đến chân tóc và da đầu, hỗ trợ làm khoẻ chân tóc và giảm rụng sau một thời gian sử dụng.

Dreame Aero Straight vừa là/ép thẳng tóc, vừa sấy khô cùng lúc bằng không khí

Về kiểm soát nhiệt, máy tích hợp cảm biến NTC theo dõi nhiệt độ 200 lần mỗi giây. Trên thông tin kỹ thuật, Dreame Aero Straight có 6 mức nhiệt gồm 57, 80, 110, 120, 140 và 160 độ C, đi kèm 2 mức tốc độ gió và chế độ thổi lạnh. Trong đó, sản phẩm có chế độ chăm sóc sâu cho tóc với mức nhiệt chỉ 57 độ C, hỗ trợ tạo độ phồng an toàn cho tóc.

Aero Straight tích hợp ion âm và hệ thống chăm sóc tóc ba lớp, đồng thời hãng công bố thiết bị có thể giúp giảm hư tổn tới 70% trong quá trình ép thẳng bằng khí. Đây là hướng phát triển quen thuộc ở nhóm thiết bị chăm sóc tóc cao cấp, khi nhà sản xuất không chỉ tập trung vào hiệu quả tạo kiểu mà còn nhấn mạnh việc duy trì độ bóng, độ suôn và hạn chế khô xơ.

Dòng máy Aero Straight phù hợp với người muốn ưu tiên một mẫu máy có thể vừa sấy vừa duỗi/ép thẳng tóc ngay tại nhà. Sản phẩm cũng có chức năng bảo vệ quá nhiệt và dùng động cơ không chổi than - vốn thường được đánh giá cao hơn về độ bền và độ ổn định so với động cơ chổi than truyền thống. Máy có mức tiếng ồn khoảng 76 dB, vẫn nghe rõ trong không gian kín nhưng có độ êm vừa phải, không bị "nhức đầu".