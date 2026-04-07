Infinity mở rộng tại Bắc bộ, hướng đến “Chuẩn mới - Mở lối” trong tư vấn tài chính cho khách hàng

Ánh Dương | 07-04-2026 - 17:30 PM | Doanh nghiệp giới thiệu

Infinity mở rộng tại Bắc bộ, hướng đến “Chuẩn mới - Mở lối” trong tư vấn tài chính cho khách hàng

Trong bối cảnh nhu cầu tiếp cận các dịch vụ tư vấn tài chính ngay tại địa phương đang ngày càng rõ nét, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) cùng đối tác đã khai trương văn phòng kinh doanh Infinity (Văn phòng Infinity) tại Quảng Ninh và Hưng Yên.

Đây được xem là một bước đi tiếp theo trên hành trình đồng hành cùng khách hàng Việt Nam xây dựng tương lai tài chính vững chắc, đặc biệt ngay dịp các gia đình đang hoạch định các mục tiêu cho năm mới, đảm bảo nền tảng tài chính an toàn.

Văn phòng Infinity mới tọa lạc lần lượt tại số 21, khu Yên Lâm 3, phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh và số 148 Chu Mạnh Trinh, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên. Việc đặt văn phòng tại khu vực trung tâm giúp khách hàng địa phương dễ dàng tìm đến các dịch vụ tư vấn tài chính trực tiếp, ngay tại khu vực sinh sống và làm việc, đồng thời mở rộng khả năng phục vụ của Chubb Life Việt Nam tại khu vực này.

Thông qua Văn phòng Infinity, người dân có thêm điểm tiếp cận các dịch vụ tư vấn tài chính trực tiếp, thuận tiện hơn trong việc trao đổi, tìm hiểu và xây dựng các giải pháp bảo hiểm, hoạch định tài chính phù hợp với nhu cầu và từng giai đoạn cuộc sống. Chiến lược này cho thấy định hướng phát triển có chọn lọc, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường và khả năng vận hành bền vững tại từng khu vực.

Infinity mở rộng tại Bắc bộ, hướng đến “Chuẩn mới - Mở lối” trong tư vấn tài chính cho khách hàng- Ảnh 1.

Các văn phòng Infinity giúp Chubb Life Việt Nam mang chuyên môn và năng lực tư vấn đến gần hơn với các gia đình và doanh nghiệp tại địa phương.

Ông Sang Lee, Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, chia sẻ: "Quảng Ninh và Hưng Yên hiện là hai cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, với các khu công nghiệp phát triển mạnh mẽ, tầng lớp trung lưu gia tăng nhanh chóng và nhu cầu ngày càng lớn đối với các giải pháp bảo vệ tài chính uy tín. Việc khai trương Văn phòng Infinity giúp Chubb Life Việt Nam mang chuyên môn và năng lực tư vấn đến gần hơn với các gia đình và doanh nghiệp tại địa phương. Sự hiện diện sâu rộng hơn tại thị trường này giúp chúng tôi hiểu hơn nhu cầu của cộng đồng, có sự phản hồi nhanh chóng hơn và cung cấp các giải pháp bảo vệ cá nhân hóa, chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của quảng Ninh và Hưng Yên."

Infinity mở rộng tại Bắc bộ, hướng đến “Chuẩn mới - Mở lối” trong tư vấn tài chính cho khách hàng- Ảnh 2.

Bên cạnh Hưng Yên, Chubb Life Việt Nam cũng cùng đối tác khai trương văn phòng Infinity tại Quảng Ninh trong những tháng đầu năm 2026.

Bên cạnh việc phục vụ khách hàng, các Văn phòng Infinity tại Quảng Ninh và Hưng Yên còn tạo không gian làm việc chuyên biệt cho hoạt động tư vấn tài chính, nơi đội ngũ tư vấn viên có thể tập trung phát triển chuyên môn và gắn kết trong khuôn khổ mô hình kinh doanh được tổ chức bài bản.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

Máy tạo kiểu tóc Dreame Aero Straight giá gần 8 triệu đồng có gì?

Máy tạo kiểu tóc Dreame Aero Straight giá gần 8 triệu đồng có gì? Nổi bật

APEA 2026: Kiến tạo di sản và vinh danh tinh hoa kinh doanh châu Á

APEA 2026: Kiến tạo di sản và vinh danh tinh hoa kinh doanh châu Á Nổi bật

G Suite Legacy sẽ ngừng hoạt động từ tháng 5/2026: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

G Suite Legacy sẽ ngừng hoạt động từ tháng 5/2026: Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì?

11:00 , 07/04/2026
Viettel Store đón tuổi 20: Cơ hội vàng săn deal công nghệ giá sốc

Sắp diễn ra Triển lãm ngành dệt may SAIGONTEX 2026

Dịch vụ lắp đặt camera Hải quan chuẩn tổng cục tại Nhật Thực

