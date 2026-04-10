NTK Quách Thái Công được vinh danh Asia’s Most Influential Designer 2026 tại DOTY Awards

Danh hiệu AMIDA được ban tổ chức trao cho những nhà thiết kế có tầm ảnh hưởng nổi bật trong khu vực châu Á, thể hiện tư duy thẩm mỹ rõ nét, có bản sắc văn hóa riêng và đóng góp mang tính bền vững cho ngành thiết kế. Bên cạnh việc vinh danh các thiết kế xuất sắc, đêm trao giải DOTY còn là dịp để giới chuyên môn nhìn lại những chuyển biến mới trong tư duy thẩm mỹ và tiêu chuẩn không gian sống.

Trước đó, trong các mùa giải trước, AMIDA từng vinh danh nhiều tên tuổi quốc tế lừng danh như Philippe Starck, Kelly Hoppen, Jean-Michel Gathy, Katherine Pooley hay kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa, đều là những nhà thiết kế có công trình mang tính biểu tượng và ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Theo Hội đồng giám khảo DOTY Awards, Quách Thái Công được lựa chọn nhờ sở hữu triết lý thiết kế nhất quán, theo đuổi chuẩn mực thẩm mỹ cao và khả năng định hình phong cách xa xỉ mang dấu ấn riêng. Các công trình của ông thường kết hợp nguyên tắc thiết kế cổ điển phương Tây với cách xử lý không gian tinh tế, đề cao tính kỷ luật và sự trường tồn.

Hai dự án tiêu biểu được hội đồng chuyên môn dẫn chứng gồm The Thái Công Mansion và The Empire Penthouse. The Thái Công Mansion là một dinh thự tư nhân theo phong cách châu Âu cổ điển, chú trọng tỷ lệ, vật liệu cao cấp và những chi tiết thủ công tinh xảo. Trong khi đó, The Empire Penthouse được phát triển theo định hướng cá nhân hóa không gian sống, nhấn mạnh tính sang trọng bền vững và giá trị sử dụng dài hạn - hai yếu tố mà Thái Công luôn đặt lên hàng đầu trong mọi thiết kế.

Nhà thiết kế nội thất Quách Thái Công phát biểu tại lễ trao giải Designer of the Year Awards 2026

Quách Thái Công không chỉ là một cái tên quen thuộc trong giới thiết kế nội thất tại Việt Nam, mà còn là một trong những nhà thiết kế được quốc tế ghi nhận. Ông sinh ra ở Việt Nam và sang Đức từ nhỏ, nơi ông phát triển nền tảng văn hóa và thẩm mỹ sâu sắc, hòa quyện giữa truyền thống Việt và tinh hoa phương Tây. Thái Công từng là người được nhà xuất bản nghệ thuật danh tiếng teNeues (Đức) phát hành sách nghệ thuật Thái Công - A Passion For Aesthetics ở hơn 70 quốc gia, ghi lại 18 công trình tiêu biểu và tư tưởng thẩm mỹ xuyên suốt 20 năm sự nghiệp của ông.

Phòng khách The Thái Công Mansion mang phong cách cổ điển, trần cao, đèn chùm pha lê và nội thất mạ vàng sang trọng.

Phát biểu sau lễ trao giải, Thái Công cho biết danh hiệu quốc tế này là sự ghi nhận đối với triết lý thiết kế ông theo đuổi trong nhiều năm: "Không chạy theo xu hướng nhất thời, không thỏa hiệp với sự dễ dãi. Tôi tin vào những không gian được kiến tạo bằng sự tinh tế, kỷ luật và giá trị vượt thời gian." Quan điểm này cũng phản ánh triết lý sống và làm việc của ông từ khi bước chân vào ngành thiết kế nội thất cho đến nay.

The Empire Penthouse được phát triển theo định hướng cá nhân hóa không gian sống, kiến tạo trải nghiệm thượng lưu mang đậm dấu ấn của gia chủ.

Tại Việt Nam, Quách Thái Công là người sáng lập và điều hành THÁI CÔNG INTERIOR DESIGN, một thương hiệu thiết kế nội thất cao cấp theo đuổi tiêu chuẩn kỹ thuật châu Âu và các giải pháp thiết kế cá nhân hóa. Thành lập từ hơn một thập kỷ trước, công ty đã ghi dấu ấn với nhiều dự án sang trọng ở Việt Nam và quốc tế, không chỉ là không gian sống mà còn là biểu tượng phong cách sống thượng lưu. Thái Công và đội ngũ của ông luôn chú trọng tới việc tạo ra những không gian không chỉ đẹp mà còn phản ánh cá tính, câu chuyện và giá trị sống của chủ nhân.