Case study Zeit Media: Khi tư duy sáng tạo dẫn dắt giá trị truyền thông

Không dừng lại ở việc sản xuất nội dung, doanh nghiệp này đang từng bước định hình một mô hình truyền thông tích hợp. Nơi chính luận, nghệ thuật và giá trị xã hội được vận hành như một tài sản bền vững.

Truyền thông không còn là hoạt động ngắn hạn

Năm 2025 ghi nhận một chuyển động đáng chú ý khi nhiều đơn vị Nhà nước bắt đầu đầu tư mạnh mẽ cho hoạt động sáng tạo. Đây không đơn thuần là việc tăng ngân sách, mà là sự thay đổi về tư duy quản trị: Xem truyền thông là công cụ để tái định vị hình ảnh tổ chức trong mắt công chúng.

Đặc biệt, trong bối cảnh cả nước hướng tới các sự kiện chính trị quan trọng như Đại hội Đảng các cấp và tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc, yêu cầu về nội dung truyền thông không chỉ dừng ở việc truyền tải thông tin, mà còn phải góp phần định hướng nhận thức, củng cố niềm tin và lan tỏa giá trị cốt lõi của hệ thống chính trị tới công chúng.

Giữa bối cảnh đó, Zeit Media khẳng định vị thế thông qua các dự án xây dựng thương hiệu được triển khai bài bản và có chiều sâu. Thay vì tiếp cận theo mô hình truyền thông sự kiện ngắn hạn, Zeit Media định vị mỗi chương trình như một hoạt động xây dựng thương hiệu cấp tổ chức.

"Art comes first" - nguyên tắc vận hành

Trong thị trường nội dung luôn biến động, Zeit Media đặt kỷ luật và tiêu chuẩn làm nền tảng. Triết lý "Art comes first" tại đây không phải là một khẩu hiệu hoa mỹ, mà là một văn hóa vận hành thực thụ. Mỗi dự án được đánh giá toàn diện qua quy trình kiểm soát đa lớp: từ tiền kỳ, sản xuất đến hậu kỳ và đo lường hiệu ứng xã hội.

Điểm khác biệt mang tính chiến lược của Zeit Media nằm ở việc thực hiện "kiểm tra sức khỏe" sản phẩm trên ba nhóm đối tượng độc lập: Đại chúng - Chuyên môn - Quản lý nhà nước. Quy trình này giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán hóc búa nhất của ngành: Làm sao để nội dung vừa đủ tính giải trí để viral, vừa đủ chiều sâu chuyên môn để được giới nghề công nhận, và vừa đủ chuẩn mực để cơ quan quản lý phê duyệt.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Nhà sáng lập Zeit Media, khẳng định: "Chúng tôi không chạy theo viral, mà tạo ra những sản phẩm tồn tại lâu dài và mang giá trị thực cho khán giả."

"Chiến Sĩ Quả Cảm" - Case study về việc "nhân văn hóa" thông điệp chính luận

Dấu ấn rõ nét nhất cho triết lý này là thành công vang dội của "Chiến Sĩ Quả Cảm" - chương trình truyền hình thực tế đầu tiên do Bộ Công an chỉ đạo thực hiện. Trong bối cảnh khán giả đã quá quen thuộc với các chương trình giải trí thuần túy, Zeit Media chọn một lối đi khó: Kể câu chuyện về lực lượng Công an Nhân dân bằng ngôn ngữ truyền hình giàu cảm xúc.

Kết quả thu được đã vượt ngoài mọi kỳ vọng của giới quan sát: 15 tuần liên tiếp dẫn đầu rating trên khung giờ vàng VTV3; Hơn 5 tỷ lượt xem trên các nền tảng số; Hàng trăm nghìn thảo luận tự nhiên, tạo nên làn sóng lan tỏa từ nghệ sĩ, KOLs đến cộng đồng sáng tạo trẻ.

Về mặt chiến lược, "Chiến Sĩ Quả Cảm" không chỉ là một chương trình truyền hình; nó là mô hình thành công trong việc "nhân văn hóa" hình ảnh lực lượng vũ trang.

Chương trình trở thành cầu nối để nghệ sĩ, khán giả và chiến sĩ gặp nhau ở điểm chung: Niềm tự hào, tinh thần kỷ luật và sự thấu hiểu về những hy sinh thầm lặng. Đây chính là cách truyền thông biến thành "tài sản" khi nó bồi đắp được niềm tin và sự trân trọng của xã hội dành cho một tổ chức.

Năng lực triển khai dự án quy mô quốc gia và sự bảo chứng từ giới chuyên môn

2025 là năm hoạt động cao độ của Zeit Media khi đồng thời triển khai nhiều dự án quy mô quốc gia, đòi hỏi tiêu chuẩn đặc biệt khắt khe về tính chính luận và tổ chức sản xuất. Việc liên tiếp được vinh danh tại hai hệ thống giải thưởng uy tín nhất trong cùng một năm - Vietnam iContent Awards và Vạn Xuân Awards (Giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam) là minh chứng rõ nhất cho năng lực này.

Bên cạnh mảng chính luận, Zeit Media cũng cho thấy sự linh hoạt khi tham gia các dự án thương hiệu mang tính toàn cầu như VietinBank - "Sống Trọn Tinh Hoa". Sự kết hợp giữa chuẩn mực chính luận và hiệu quả thương mại cho thấy một năng lực vận hành đa lớp, giữ vững bản sắc nghề nghiệp dù đối tượng khách hàng là Nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân.

Định hướng 2026: Nâng chuẩn và kiến tạo di sản

Bước sang năm 2026, Zeit Media tiếp tục khẳng định hướng đi bằng loạt dự án mở màn giàu sức nặng. Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng" - một đại sự kiện kết hợp giữa công nghệ trình diễn hiện đại và chiều sâu lịch sử. Cùng với MSB Private Concert "Tâm Thức Tinh Hoa" mùa 2 chính là những bước đi tiếp theo để đơn vị này hiện thực hóa việc nâng tầm trải nghiệm truyền thông. Đồng thời góp phần tạo không khí lan tỏa, hướng tới các dấu mốc chính trị quan trọng của đất nước như Đại hội Đảng trong giai đoạn mới.

Đó cũng là cách Zeit Media từng bước đóng góp vào việc xây dựng hình ảnh hiện đại, nhân văn và bền vững cho các chương trình cấp quốc gia trong giai đoạn phát triển tiếp theo.