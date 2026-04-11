6 năm liên tiếp OPSWAT dùng khảo sát nhân viên để xây dựng “Nơi làm việc tốt nhất”

Trong quản trị nhân sự hiện đại, cam kết với con người không thể chỉ dừng lại ở tuyên ngôn. Với OPSWAT, việc tham gia các khung đánh giá quốc tế như HR Asia Awards từ năm 2020 đến nay là một phương thức để doanh nghiệp đo lường khách quan hiệu quả các chính sách nhân sự. Từ đó, liên tục cải thiện môi trường làm việc, đảm bảo mỗi nhân viên được lắng nghe, được hỗ trợ và được tạo điều kiện phát triển tốt nhất.

Sáu năm liên tiếp đạt danh hiệu "Best Company to Work For" không phải là đích đến, đó là kết quả được kiểm chứng của một hành trình dài hơn nhiều. Để có cái nhìn sâu hơn, chúng tôi đã có buổi trò chuyện cùng ông Lã Mạnh Cường – Phó chủ tịch Nghiên cứu & Phát triển, Tổng Giám đốc của OPSWAT Việt Nam.

Lắng nghe thực sự qua khảo sát độc lập

Chào ông, sau 6 năm liên tiếp tham gia chương trình đánh giá của HR Asia, ông nhận thấy giá trị lớn nhất mà doanh nghiệp nhận lại là gì?

Ông Lã Mạnh Cường: "Theo tôi, giá trị lớn nhất không nằm ở danh hiệu, mà nằm ở thực tế được phản ánh qua dữ liệu. OPSWAT luôn đặt con người làm trọng tâm trong suốt hơn 20 năm qua, nhưng cam kết đó chỉ có ý nghĩa thực sự khi được đo lường và hành động dựa trên bằng chứng cụ thể, không phải cảm tính.

Mô hình TEAM của HR Asia cung cấp cho chúng tôi góc nhìn độc lập và sâu sắc về tâm lý, mức độ gắn kết, cũng như những kỳ vọng thực tế của đội ngũ. Từ đó, chúng tôi điều chỉnh các chương trình đào tạo, chính sách phúc lợi và văn hóa doanh nghiệp một cách có căn cứ, để mỗi nhân viên không chỉ được lắng nghe trên danh nghĩa, mà thực sự nhận thấy tiếng nói của họ tạo ra sự thay đổi."

Phát triển bền vững từ bên trong

Việc duy trì tham gia khảo sát trong nhiều năm liên tiếp mang lại lợi ích gì cho việc theo dõi sự phát triển của công ty?

Ông Lã Mạnh Cường: "Việc theo dõi liên tục qua nhiều năm giúp chúng tôi xây dựng được một 'biểu đồ sức khỏe' của tổ chức theo thời gian và đó là công cụ quản trị rất có giá trị. Khi chỉ số cam kết tập thể duy trì ở mức cao, khoảng 4,65/5, điều đó cho thấy các giá trị cốt lõi của OPSWAT đang đi đúng hướng, ngay cả khi quy mô nhân sự mở rộng nhanh chóng.

Với tôi, đó là tín hiệu quan trọng nhất. Không phải vì con số đẹp, mà vì nó phản ánh một thực tế: khi công ty mở rộng, chúng tôi vẫn giữ được cam kết ban đầu với từng cá nhân trong đội ngũ, rằng họ được tôn trọng, được hỗ trợ phát triển, và là một phần thực sự của hành trình này. Đó là nền tảng để chúng tôi tiếp tục thu hút và giữ chân những nhân tài gắn bó lâu dài với sứ mệnh của OPSWAT."

Với OPSWAT, phát triển nhân sự không phải là một hoạt động HR định kỳ, đó là cam kết chiến lược cấp lãnh đạo.

Tập thể nhân viên OPSWAT tại sự kiện của công ty

Danh tiếng về môi trường làm việc tạo ra lợi thế cạnh tranh thực sự

Trên phương diện thị trường lao động, kết quả từ các kỳ đánh giá này hỗ trợ như thế nào cho bộ phận tuyển dụng của OPSWAT?

Ông Lã Mạnh Cường: "Trong ngành An ninh mạng, cạnh tranh nhân tài rất gay gắt và ứng viên giỏi ngày nay không chỉ nhìn vào mức lương hay tên tuổi công ty. Họ tìm kiếm một môi trường có ý nghĩa thật sự: nơi công việc tạo ra giá trị thật, có lộ trình phát triển rõ ràng, và con người được tôn trọng đúng nghĩa.

Khi chúng tôi có thể chứng minh điều đó bằng kết quả được đánh giá độc lập và danh tiếng "Nơi làm việc tốt nhât" trong nhiều năm liên tiếp thì sức thuyết phục rất cao. Ứng viên chất lượng cao chủ động tìm đến chúng tôi vì họ biết OPSWAT là nơi họ không chỉ làm việc tốt, mà còn được phát triển, được tin tưởng và được gắn bó với một sứ mệnh thực sự có ý nghĩa. Đó là lợi thế tuyển dụng bền vững nhất mà không ngân sách quảng cáo nào thay thế được."

Kết nối doanh nghiệp và người lao động qua triết lý "People First Always"

Hành trình của OPSWAT cho thấy việc đánh giá định kỳ và khách quan là bước đi cần thiết để doanh nghiệp hoàn thiện bộ máy. Đây cũng là tinh thần cốt lõi của chương trình HR Asia Awards 2026 với chủ đề: "People First Always".

Việc tham gia khảo sát là cơ hội để các doanh nghiệp:

Chuẩn hóa chính sách: Soi chiếu hệ thống nhân sự với tiêu chuẩn chung của khu vực.

Thấu hiểu nhân viên: Lắng nghe tiếng nói của đội ngũ thông qua hệ thống khảo sát bảo mật và khách quan.

Gia tăng lợi thế cạnh tranh: Xây dựng hình ảnh nhà tuyển dụng uy tín, chuyên nghiệp trong mắt ứng viên tiềm năng.

Mỗi khảo sát là một cơ hội để cải tiến; mỗi kết quả là một tiền đề để phát triển bền vững hơn.

Ông Lã Mạnh Cường và thành viên Ban lãnh đạo OPSWAT Việt Nam tại đêm gala trao giải HR Asia Awards

Thông tin đề cử HR Asia Awards 2026

