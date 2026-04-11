Generali vinh danh các tư vấn tài chính xuất sắc của kênh đại lý

Sự kiện vinh danh "Lion Pride – Kiêu hãnh Generali" là hoạt động thường niên được Generali tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân xuất sắc, ghi nhận hành trình nỗ lực bền bỉ và những thành tựu nổi bật của lực lượng tư vấn viên. Đây cũng chính là giá trị trọng tâm trong chiến lược "Người bạn Trọn đời 27: Tiên phong Vượt trội" mà Generali Việt Nam kiên định theo đuổi, nơi năng lực cốt lõi, dịch vụ vượt trội và tiềm lực con người được xác định là các trụ cột thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Bà Nguyễn Phương Anh, Tổng giám đốc của Generali Việt Nam tại sự kiện.

Sự kiện quy tụ Ban Lãnh đạo Generali Việt Nam cùng hàng trăm đại diện tiêu biểu của Kênh Đại lý trên toàn quốc. Đồng thời, chương trình vinh dự chào đón sự hiện diện của các Lãnh đạo cấp cao trong khu vực, gồm bà Lima Alexandrova – Trưởng Bộ phận Quản lý Hiệu quả Hoạt động Kinh doanh Châu Á; ông Laurent Crouet – Phó Tổng Giám đốc Chuyển đổi số Generali Malaysia, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công nghệ Generali Châu Á; và ông Charles Descue – Phó Tổng Giám đốc Tài chính Generali Châu Á, kiêm Chủ tịch Hội đồng Thành viên Generali Việt Nam.

Các lãnh đạo Tập đoàn cấp khu vực cùng Ban Lãnh đạo Generali vinh danh những Tư vấn Tài chính xuất sắc.

Sự hiện diện của Ban Lãnh đạo cấp cao trong khu vực thể hiện sự quan tâm sâu sắc từ Tập đoàn đối với thị trường Việt Nam, đồng thời củng cố niềm tin và khí thế mạnh mẽ để đội ngũ tư vấn tài chính tiếp tục vững bước trên hành trình phát triển.

Không gian sự kiện được dàn dựng ấn tượng với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, ánh sáng và hiệu ứng sân khấu, mang đến những khoảnh khắc giàu cảm xúc và niềm tự hào trong suốt chương trình.

Ông Lục Tài Ba - Phó Tổng Giám đốc Phát triển Kinh doanh Kênh Đại lý Toàn tại sự kiện

Điểm nhấn của đêm vinh danh đến từ khoảnh khắc xướng danh, khi từng cái tên được gọi lên trong sự chào đón nồng nhiệt. Toàn thể đội ngũ tư vấn viên xuất sắc đã được ghi nhận cho hành trình nỗ lực bền bỉ và tinh thần không ngừng vươn lên. Những tràng pháo tay nồng nhiệt, nụ cười rạng rỡ và ánh mắt tự hào đã khắc họa rõ nét tinh thần đoàn kết và bản lĩnh của đội ngũ Kênh Đại lý Generali Việt Nam.

Được sự quan tâm, đồng hành sát sao của Ban Lãnh đạo, Kênh Đại lý tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối trực tiếp với khách hàng và các đối tác chiến lược, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận các giải pháp tài chính, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ và giá trị mang lại cho khách hàng Việt.

Trên nền tảng chiến lược nhất quán cùng sức mạnh cộng hưởng từ toàn hệ thống, đặc biệt là đội ngũ Kênh Đại lý, Generali Việt Nam sẵn sàng bứt phá trong giai đoạn mới, tiếp tục khẳng định vị thế và chinh phục những cột mốc tăng trưởng ấn tượng phía trước.