CloudThinker cùng AWS khẳng định vị thế top đầu với Agentic AI

Trong bối cảnh ngành tài chính, ngân hàng, bảo hiểm tại Việt Nam đang đẩy mạnh cuộc đua số hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán đám mây đã vượt qua vai trò xu hướng để trở thành năng lực cạnh tranh cốt lõi. Nhận thức rõ nhu cầu cấp thiết về một nền tảng vận hành vừa an toàn vừa linh hoạt, CloudThinker, đối tác đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận AWS AI Service Competency ở hạng mục Agentic AI Consulting Service đã chủ trì phối hợp cùng TechValley và Amazon Web Services (AWS) tổ chức buổi gặp gỡ cấp cao mang chủ đề "AI-Driven Operational Resilience for Digital Finance".

Sự kiện diễn ra trong không gian tiệc tối sang trọng tại Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút sự tham dự của các giám đốc công nghệ thông tin, giám đốc vận hành và quản lý cấp cao đến từ các tổ chức tàu chính, ngân hàng và bảo hiểm hàng đầu. Đây không đơn thuần là một buổi hội thảo mà là cuộc đối thoại chiến lược giữa những người đang trực tiếp định hình tương lai số của ngành BFSI Việt Nam.

Xuyên suốt chương trình, các chuyên gia công nghệ hàng đầu đã mang đến những bài trình bày giàu giá trị thực tiễn. Nổi bật là hai chủ đề được mổ xẻ chuyên sâu: "Ứng dụng Agentic AI trong dịch vụ tài chính" khai phá tiềm năng của thế hệ AI tự chủ trong việc tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ tài chính và "Vận hành Cloud bằng AI cho ngành BFSI", giải pháp nâng tầm hiệu quả quản trị hạ tầng đám mây thông qua tự động hóa thông minh.

Điểm đặc biệt tạo nên sức hấp dẫn của sự kiện là sự kết hợp đa chiều giữa năng lực công nghệ toàn cầu từ AWS, kinh nghiệm triển khai từ TechValley, giải pháp AI chuyên biệt từ CloudThinker, cùng góc nhìn thực tiễn từ các doanh nghiệp tài chính tại Việt Nam.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Steve Trần – CTO CloudThinker nhấn mạnh: "Phần lớn tổ chức tài chính tại Việt Nam đang vận hành hạ tầng cloud ngày càng phức tạp, nhưng năng lực giám sát và phản ứng sự cố vẫn phụ thuộc nhiều vào con người. Agentic AI chính là lời giải, không chỉ phát hiện bất thường mà còn tự chủ đưa ra hành động khắc phục trong thời gian thực, giúp giảm đáng kể thời gian downtime và rủi ro vận hành."

Với năng lực đã được AWS công nhận qua chứng nhận Agentic AI Consulting Service Competency, CloudThinker hiện là một trong số ít đơn vị tại Đông Nam Á có thể tư vấn và triển khai toàn diện giải pháp AI tự chủ cho vận hành đám mây trong ngành tài chính.

Khác với các hội thảo thông thường, sự kiện được thiết kế theo mô hình roundtable nhằm tối ưu hóa tương tác giữa diễn giả và khách mời. Ngay sau mỗi phần trình bày, phiên thảo luận mở đã trở thành diễn đàn sôi nổi, nơi các lãnh đạo trực tiếp đặt ra những thách thức thực tế mà tổ chức của họ đang đối mặt, từ bảo mật dữ liệu, tối ưu chi phí vận hành Cloud, đến xây dựng năng lực AI nội bộ. Các chuyên gia đã phản hồi bằng những phân tích cụ thể và giải pháp có thể áp dụng ngay. Một trong những điểm nhấn được nhiều khách mời đồng thuận: việc ứng dụng AI vào vận hành cloud không chỉ là bài toán công nghệ mà còn là bài toán tổ chức, đòi hỏi sự chuyển đổi tư duy từ phản ứng sự cố sang dự đoán và phòng ngừa chủ động.

Chương trình khép lại bằng buổi Executive Dinner trong không khí ấm cúng và thân mật, khoảng thời gian vàng để các lãnh đạo cấp cao mở rộng mạng lưới, trao đổi kinh nghiệm và tìm kiếm đối tác chiến lược cho hành trình hiện đại hóa vận hành.

Buổi gặp gỡ cấp cao một lần nữa khẳng định vai trò của CloudThinker như cầu nối giữa giải pháp AI tiên tiến và nhu cầu vận hành thực tế của ngành tài chính. Với hệ sinh thái AI Cloud Operations toàn diện, CloudThinker cam kết đồng hành cùng các tổ chức BFSI Việt Nam xây dựng nền tảng vận hành số bền vững và thông minh.

Thành công của sự kiện cũng mở ra tín hiệu tích cực cho chuỗi hoạt động tiếp theo. CloudThinker cho biết sẽ tiếp tục phối hợp cùng các đối tác chiến lược tổ chức các buổi roundtable chuyên sâu tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong nửa cuối năm 2026, hướng đến mục tiêu xây dựng cộng đồng lãnh đạo công nghệ BFSI tiên phong trong ứng dụng AI tại Việt Nam.