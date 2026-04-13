BE GROUP hợp tác AIZEN Việt Nam triển khai chương trình ưu đãi dành riêng cho tài xế BEBIKE

Khi kết hợp các chính sách thưởng chuyển đổi đang áp dụng trên nền tảng BE, chi phí thuê/trả góp xe trong tháng đầu có thể được bù đắp gần như toàn bộ, giúp tài xế tiếp cận phương tiện điện với chi phí thực tế gần 0 đồng trong giai đoạn khởi đầu.

Mô hình thuê/mua xe điện thiết kế riêng cho tài xế công nghệ BE

Chương trình cung cấp khoảng 30.000 xe máy điện mới, giúp tài xế tiếp cận phương tiện mà không cần vốn đầu tư ban đầu lớn. Trong đó, gói thuê từ 1,4 triệu/tháng đã bao gồm hai pin vận hành, bảo dưỡng định kỳ và bảo hiểm vật chất phương tiện, hỗ trợ tài xế an tâm hoạt động liên tục trong ngày.

Bên cạnh mô hình thuê xe chi phí thấp, Be Group và AIZEN Việt Nam đồng thời triển khai chương trình trả góp mua xe máy điện giúp tài xế có thể tiếp cận phương án sở hữu phương tiện ngay từ đầu với mức trả trước từ 4,3 triệu đồng và trả góp từ 60.000 đồng/ngày trong thời gian từ 12 tháng tùy dòng xe và lựa chọn theo khả năng tài chính. Cấu trúc trả góp linh hoạt này được thiết kế riêng theo đặc thù thu nhập của tài xế công nghệ, giúp rút ngắn lộ trình sở hữu xe điện mà không tạo áp lực chi phí ban đầu lớn.

Ngoài ra, tài xế chuyển đổi sang xe điện còn được nâng hạng Pro / Pro+ và tham gia chương trình thưởng riêng cho tài xế xe điện lên đến 8 triệu đồng/tháng, áp dụng song song các chính sách thưởng hiện hành của nền tảng.

Tại lễ ký kết, ông Jung Seok Kang, Giám đốc Điều hành & Nhà sáng lập AIZEN Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng BE trong hành trình thúc đẩy chuyển đổi sang xe điện tại Việt Nam. Với kinh nghiệm vận hành tại Indonesia và Thái Lan, AIZEN đã tích lũy năng lực thực tiễn trong vận hành và hỗ trợ tài xế, được xây dựng từ trải nghiệm thực tế trên thị trường.

Tại Việt Nam, chúng tôi mang đến những kinh nghiệm này với mục tiêu không chỉ cung cấp phương tiện, mà còn xây dựng một hệ sinh thái xe điện toàn diện nhằm hỗ trợ tài xế chuyển đổi một cách bền vững.

Thông qua hợp tác này, AIZEN kỳ vọng mang đến cho tài xế các giải pháp di chuyển hiệu quả hơn và chi phí vận hành hợp lý hơn, từ đó góp phần xây dựng một hệ sinh thái giao thông xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam."

47% tài xế BE mong muốn chuyển đổi xe điện nhờ các chính sách hỗ trợ từ nền tảng

Theo ghi nhận của BE, năm 2025 tỷ lệ tài xế có ý định hoặc đang cân nhắc chuyển sang xe máy điện chỉ khoảng 15%, chủ yếu do rào cản chi phí đầu tư ban đầu và lo ngại vận hành.

Sau khi BE5X triển khai các chính sách hỗ trợ từ giữa năm 2025 như thuê xe điện, vay mua xe ưu đãi và chương trình thưởng riêng cho tài xế xe điện, đến đầu năm 2026 tỷ lệ tài xế có ý định chuyển đổi đã tăng lên 47%.

Khảo sát cũng cho thấy khoảng 46% tài xế sẵn sàng thuê xe điện nếu chi phí dưới 2 triệu đồng/tháng, cho thấy mức thuê độc quyền từ 1,4 triệu đồng và mức trả góp từ 60.000 đồng/ngày mà AIZEN mang tới hoàn toàn phù hợp với khả năng tiếp cận của đa số tài xế đang hoạt động trên nền tảng BE.

Đại diện Be Group nhận định:

"Thông qua hợp tác với AIZEN, chúng tôi mong muốn giúp cộng đồng bác tài BE được tiếp cận phương tiện điện với chi phí gần như 0 đồng trong tháng đầu, đồng thời khai thác hiệu quả phương tiện trên nhiều nhóm dịch vụ của nền tảng. Đây là một trong những bước tiếp theo trong định hướng hỗ trợ tài xế chuyển đổi phương tiện bền vững và nâng cao hiệu quả hoạt động trong dài hạn."

Khi sử dụng xe máy điện trên nền tảng BE, tài xế có thể linh hoạt khai thác đồng thời 3 dịch vụ: beBike, beFood và beDelivery, góp phần tăng hiệu suất vận hành và tối ưu tổng thu nhập.

Chương trình hợp tác với AIZEN tiếp tục mở rộng vai trò của Trung tâm BE5X – đơn vị được Be Group thành lập từ tháng 7/2025 nhằm cung cấp các giải pháp hỗ trợ tài xế như thuê xe, mua xe, vay mua phương tiện và bảo hiểm… qua đó từng bước hoàn thiện hệ sinh thái hỗ trợ đối tác tài xế trên nền tảng.

Về Be Group

Công ty Cổ phần Be Group là công ty công nghệ Việt Nam sở hữu và phát triển siêu ứng dụng BE. Với định hướng trở thành trợ thủ đắc lực phục vụ mọi nhu cầu hàng ngày của người dùng Việt, BE đã nâng cấp dải sản phẩm hơn 12 dịch vụ dẫn đầu thị trường, bao gồm beBike, beCar, beTaxi, beDelivery - Giao hàng nhanh, beFood - Giao đồ ăn, beGiúpviệc, Vé di chuyển (máy bay, tàu hoả, xe khách), Bảo hiểm, Dịch vụ Viễn thông… Mọi nỗ lực phát triển của Be Group đều cho thấy BE không chỉ đồng hành cùng khách hàng trong việc di chuyển và ăn uống, mà còn đáp ứng các nhu cầu thiết yếu như chăm sóc nhà cửa, mang đến nhiều dịch vụ tiện ích cho cuộc sống bền vững của người Việt.

Về AIZEN Việt Nam

AIZEN Việt Nam là công ty công nghệ AI và dữ liệu, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh, được phát triển trên nền tảng công nghệ của công ty mẹ AIZEN Global tại Hàn Quốc. Năm 2024, AIZEN Global đã chuyển trụ sở công ty sang Singapore và hiện đang hoạt động tại Hàn Quốc, Singapore, Việt Nam, Indonesia và Thái Lan; với trọng tâm xây dựng và vận hành các hệ sinh thái hỗ trợ xe điện và giao thông bền vững tại khu vực Đông Nam Á. Tại Đông Nam Á, AIZEN hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong hệ sinh thái gọi xe công nghệ và logistics, bao gồm các nền tảng công nghệ lớn cùng hơn 10 nhà sản xuất xe điện hàng đầu trong khu vực. Thông qua sự hợp tác này, AIZEN và các đối tác cùng phát triển các mô hình vận hành bền vững cho xe điện, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông bền vững trong khu vực.