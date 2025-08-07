Đại gia BĐS Hải Phòng chốt ngày chào bán 200 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng - bằng một nửa giá trên sàn
Giá chào bán 10.000 đồng/cp, thấp hơn gần 1 nửa so với thị giá TCH kết thúc phiên giao dịch ngày 7/8 là 24.150 đồng/cp.
TCH:
Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy (HOSE: TCH) vừa thông báo sẽ chào bán gần 200,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, huy động hơn 2.000 tỷ đồng.
Kế hoạch phát hành cổ phiếu ra công chúng đã được cổ đông TCH thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường tổ chức vào ngày 5/9/2025.
Tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3, tương đương cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được quyền mua 3 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/8, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 20/8. Thời gian đăng ký và nhận tiền mua cổ phiếu từ 27/8-15/9.
Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Tuy nhiên, trường hợp cổ phiếu lẻ và không phân phối hết được chào bán cho nhà đầu tư bên ngoài sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 1 năm. Quyền mua được chuyển nhượng 1 lần. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2025, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng.
Nguồn vốn huy động sẽ được Hoàng Huy sử dụng đầu tư vào hai dự án bất động sản tại Hải Phòng gồm: Dự án Khu đô thị mới Hoàng Huy Green River tại phường Hoa Đồng, Thủy Nguyên và Dự án Tòa nhà chung cư kết hợp thương mại dịch vụ H2 tại Hoàng Huy Commerce (phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân).
Dự án Hoàng Huy Green River có quy mô hơn 32,5 ha với tổng vốn đầu tư hơn 4.050 tỷ đồng. Dự án bao gồm 780 lô nhà liền kề, 447 căn hộ nhà ở xã hội cùng hệ thống tiện ích đô thị. Hạ tầng dự án đã cơ bản hoàn thiện; hiện giai đoạn 1 đang được triển khai với 282 căn nhà xây dựng đến tầng 3. Công ty dự kiến bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dự án này vào cuối năm 2025.
Dự án còn lại là Tòa H2 thuộc Hoàng Huy Commerce, có diện tích gần 1 ha với thiết kế một tòa chung cư cao 36 tầng. Tổng mức đầu tư vào khoảng 2.200 tỷ đồng. Hiện dự án đã thi công đến tầng 1 và dự kiến sẽ mở bán trong vòng 1–2 tháng tới. Hoàng Huy kỳ vọng hoàn thành công trình trong khoảng 20 tháng và bắt đầu ghi nhận doanh thu từ năm 2026.
Trước đó, Công ty chi 800 tỷ đồng cho thương vụ mua 64 triệu cổ phiếu của công ty con CTCP Đầu tư Dịch vụ Hoàng Huy (HOSE: HHS) trong tháng 6/2025. Sau giao dịch, TCH tăng sở hữu HHS từ 51.06% lên 58.31%, tương đương gần 252 triệu cổ phiếu.
Trong năm tài chính 2025 (1/4/2025 – 31/3/2026), Hoàng Huy lên kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 5.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.700 tỷ đồng, tăng lần lượt 7,1% và 51,6% so với kết quả thực hiện của năm tài chính 2024. Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch, đây sẽ là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất trong lịch sử hoạt động của TCH.
Trong quý 1 năm tài chính 2025, TCH ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 390,36 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng, lần lượt giảm 52,9% và 75,5% so với cùng kỳ năm trước, và còn cách khá xa kế hoạch kinh doanh kỷ lục đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.
