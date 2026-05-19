"Đại gia" muốn làm dự án lấn biển gần 17 tỷ USD vừa bị xử phạt

Ngày 18/05/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập Đoàn Xuân Thiện.

Theo đó, Tập Đoàn Xuân Thiện bị phạt tiền 85 triệu đồng do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty không công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Tập đoàn Xuân Thiện được thành lập từ những năm 2000, Chủ tịch hiện là ông Nguyễn Văn Thiện (bầu Thiện). Doanh nghiệp này có trụ sở tại Ninh Bình, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực như nông nghiệp, khai khoáng, năng lượng, tài chính – ngân hàng, bảo hiểm và sản xuất vật liệu xây dựng. Trong đó, Tập đoàn đang triển khai tổ hợp thép xanh tại Ninh Bình với công suất khoảng 9,5 triệu tấn mỗi năm. Tổng vốn đầu tư của dự án được công bố ở mức khoảng 100.000 tỷ đồng.

Ngoài ra, tập đoàn cũng đang triển khai nhiều dự án quy mô lớn trong và ngoài nước. Mới đây,, Cơ quan Quốc gia về Dầu mỏ, Khí đốt và Nhiên liệu sinh học Angola (ANPG) công bố Tập đoàn Xuân Thiện (XTG) trúng thầu lô KON 9 vào ngày 1/4. Tập đoàn Xuân Thiện (thông qua công ty thành viên XTP) trở thành nhà điều hành (Operator) của lô KON 9, với tỷ lệ tham gia 80%. Trong khi đó, đối tác Brite’s Energy nắm giữ 20% cổ phần, không điều hành.

Cùng với đó, hồi tháng 4 vừa qua, Tập đoàn Xuân Thiện cho biết đang xin chủ trương của UBND TP Cần Thơ đầu tư khu lấn biển có diện tích 93.000ha, với quy mô vốn đầu tư dự kiến là 16,8 tỷ USD. Trong đó, có tổ hợp sản xuất thép lên tới 16 triệu tấn/năm.