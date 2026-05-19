Phiên 19/5: Tự doanh CTCK bán ròng gần 200 tỷ đồng, ngược chiều "gom" mạnh 2 cổ phiếu nhà tỷ phú Phạm Nhật Vượng

An Thái | 19-05-2026 - 16:55 PM | Thị trường chứng khoán

Tự doanh CTCK bán ròng 190 tỷ đồng trên HOSE.

Thị trường chứng khoán vận động đi ngang với các nhịp giằng co quanh mốc tham chiếu trong phiên 19/5. Sang phiên chiều, lực cung bất ngờ dâng cao khiến nhiều cổ phiếu đảo chiều từ xanh sang đỏ và theo đó đẩy chỉ số về sát mốc 1.900. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index đóng cửa tại 1.912,93 điểm, giảm 15,01 điểm, tương đương 0,78%. Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng 830 tỷ đồng trên toàn thị trường.

Cụ thể, nhóm tự doanh CTCK bán ròng mạnh nhất tại MBB với giá trị -95 tỷ đồng, tiếp theo là VIB (-50 tỷ), VCB (-47 tỷ), HPG (-42 tỷ) và VNM (-32 tỷ đồng). Một số cổ phiếu khác cũng ghi nhận lực bán ròng như VTP (-28 tỷ), VPB (-23 tỷ), TCB (-20 tỷ), MSN và CTR cùng ở mức -19 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất với giá trị 123 tỷ đồng. Theo sau là VHM (71 tỷ), BID (34 tỷ), PNJ (27 tỷ), POW (21 tỷ), MWG (17 tỷ), STB (12 tỷ), E1VFVN30 (11 tỷ), VPX (6 tỷ) và VCI (5 tỷ đồng).

Chủ tịch Phạm Minh Hương: Cơ hội lớn chưa từng có đang mở ra, VNDirect chuẩn bị "comeback"

Tỷ phú Trần Đình Long muốn phân phối điện, bán lẻ ô tô, giường tủ

LPBS IPO: Bước đi chiến lược trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường vốn

16:30 , 19/05/2026
