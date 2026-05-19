Phiên 19/5: Một cổ phiếu ngân hàng được khối ngoại mua ròng đột biến 600 tỷ đồng

Thị trường chứng khoán Việt Nam chịu áp lực điều chỉnh trong phiên 19/5, đặc biệt tại nhóm vốn hóa lớn khi rổ VN30 ghi nhận 4 mã giảm sàn và chỉ có 8 mã tăng giá. Dù vậy, dòng tiền trên HoSE cải thiện rõ rệt với giá trị khớp lệnh đạt hơn 27.000 tỷ đồng. Kết phiên, VN-Index giảm 15 điểm, lùi về vùng 1.913 điểm.

Giao dịch khối ngoại lại là điểm trừ khi bán ròng 830 tỷ đồng trên toàn thị trường. Cụ thể:﻿

Trên HoSE, khối ngoại bán ròng 742 tỷ đồng﻿

﻿Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất cổ phiếu VCB với giá trị khoảng 594 tỷ đồng. Xếp sau là VIC với khoảng 155 tỷ đồng, GEX gần 100 tỷ đồng, VIX khoảng 72 tỷ đồng và BID gần 66 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung mạnh nhất tại MBB với giá trị khoảng 233 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh tiếp theo gồm SSI khoảng 172 tỷ đồng, ACB khoảng 151 tỷ đồng, VPB khoảng 115 tỷ đồng và MWG khoảng 93 tỷ đồng.

Nguồn: Vietcap.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 75 tỷ đồng

Ở chiều mua, khối ngoại mua ròng nhiều nhất tại MBS với giá trị gần 4 tỷ đồng. Theo sau là IVS hơn 2 tỷ đồng, PLC khoảng 1 tỷ đồng, VC3 gần 1 tỷ đồng và TIG khoảng 0,4 tỷ đồng.

Ở chiều bán ròng, PVS bị xả mạnh nhất với giá trị khoảng 66 tỷ đồng, bỏ xa các mã còn lại. Tiếp đến là IDC gần 10 tỷ đồng, SHS khoảng 5 tỷ đồng, CEO hơn 2 tỷ đồng và MST gần 1 tỷ đồng.﻿

Trên UPCOM, khối ngoại bán ròng gần 13 tỷ đồng

﻿Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh nhất PHP với giá trị khoảng 5 tỷ đồng, theo sau là ABB gần 4 tỷ đồng, HNG khoảng 2 tỷ đồng, OIL khoảng 2 tỷ đồng và DRI khoảng 0,4 tỷ đồng.

Chiều bán ròng ghi nhận áp lực lớn nhất tại ACV với giá trị khoảng 24 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng đáng chú ý khác gồm RIC gần 2 tỷ đồng, DDV khoảng 1 tỷ đồng, MSR khoảng 0,3 tỷ đồng và QNS khoảng 0,2 tỷ đồng.