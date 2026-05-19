Lợi nhuận SEAREFICO (SRF) hồi phục mạnh, “backlog” cao kỷ lục

Sau năm 2025 tập trung tái cơ cấu và kiểm soát chặt chẽ chất lượng hoạt động, Công ty Cổ phần SEAREFICO (mã CK: SRF) bước vào năm 2026 với nền tảng tài chính lành mạnh hơn: lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng hơn 20 lần so với năm 2024, tổng tài sản vượt mốc 1.783 tỷ đồng và backlog chuyển tiếp sang 2026 đạt gần 2.000 tỷ đồng - cao nhất lịch sử hoạt động của Công ty.

Từ tái cơ cấu đến bứt phá: Câu chuyện 2025 của Searefico

Năm 2025, doanh số ký hợp đồng Searefico đạt 2.213 tỷ đồng, tăng 6,5% so với năm 2024; doanh thu thực hiện đạt 1.207,5 tỷ đồng, tăng 11,5%. Trong khi đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng gần 4,7 lần lên 31,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 24,6 tỷ đồng, tăng hơn 20 lần so với chỉ 1,2 tỷ đồng của năm 2024.

Theo HĐQT, kết quả này không đến từ may mắn thị trường mà từ sự chuyển dịch có chủ đích: "Mặc dù môi trường kinh doanh còn nhiều biến động, HĐQT ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của BĐH cùng toàn thể cán bộ nhân viên trong việc duy trì ổn định hoạt động, củng cố năng lực thi công – sản xuất và từng bước cải thiện vị thế trên thị trường."

Hai mảng kinh doanh dẫn dắt tăng trưởng rõ nét nhất. Lĩnh vực xây dựng cơ điện (MEP & EPC), xương sống của hệ sinh thái Searefico, ghi nhận doanh thu tăng 40%, lợi nhuận tăng 116% so với 2024, với danh mục dự án tiêu biểu trải rộng từ các resort 5 sao chuẩn Marriott tại Quảng Nam – Đà Nẵng, Hà Nội, Hồ Tràm cho đến tổ hợp y tế Hưng Hà và khách sạn Movenpick Hạ Long.

Mảng bất động sản công nghiệp tiếp tục phát triển bền vững với lợi nhuận tăng gấp đôi, khẳng định dịch vụ cho thuê kho chiến lược là nguồn thu có tỷ suất sinh lời cao và ổn định. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước đa dạng hóa mới khi Searee, đơn vị thành viên trong hệ sinh thái Searefico, chính thức gia nhập thị trường phân phối hàng hóa tiêu dùng nhanh (FMCG) với doanh số khởi điểm 25,8 tỷ đồng (tính đến 31/12/2025).

Về chất lượng tài sản, điểm sáng là quản trị vốn lưu động: các khoản phải thu ngắn hạn giảm 6,3% xuống còn 698,45 tỷ đồng trong khi doanh thu tăng, cho thấy khả năng thu hồi công nợ được cải thiện rõ rệt. Đồng thời, tài sản dài hạn tăng mạnh 40,9% lên 525,36 tỷ đồng, thể hiện cam kết đầu tư mở rộng năng lực cho các chu kỳ tăng trưởng tiếp theo.

Năm 2026: Chất lượng lợi nhuận là ưu tiên số một

Bước vào 2026, HĐQT không đặt mục tiêu bứt phá doanh số bằng mọi giá. Thay vào đó, chiến lược được xác lập rõ ràng: tăng trưởng có chọn lọc, quản trị rủi ro nghiêm ngặt, tối ưu dòng tiền. HĐQT có tờ trình Kế hoạch SXKD năm 2026, với các chỉ tiêu gồm doanh số ký hợp đồng 2.300 tỷ đồng, doanh thu 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 48 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 39 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa kế hoạch, HĐQT xác định ba trọng tâm điều hành: ưu tiên các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, logistics, tự động hóa và năng lượng xanh, nơi Searefico có lợi thế cạnh tranh và biên lợi nhuận cao hơn; tiếp tục khẳng định vị thế tổng thầu EPC và EPCF với giải pháp trọn gói cho khách hàng; và mạnh dạn đầu tư vào các dự án có giá trị chiến lược dài hạn theo lộ trình xoay trục đã được HĐQT phê duyệt.

Với backlog gần 2.000 tỷ đồng chuyển tiếp, tương đương hơn 120% doanh thu kế hoạch năm 2026, là cơ sở vững chắc cho kế hoạch.

Căn cứ kết quả kinh doanh 2025 đã được kiểm toán, HĐQT trình ĐHCĐ phê duyệt chi trả cổ tức năm 2025 là 500 đồng/cổ phần bằng tiền mặt, tương đương 5%/mệnh giá từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025. Với kế hoạch 2026, HĐQT cũng đề xuất duy trì mức cổ tức tương đương nếu đạt kế hoạch lợi nhuận, và sẽ xin ý kiến ĐHCĐ điều chỉnh thêm nếu lợi nhuận vượt kế hoạch.

Tầm nhìn 2030: Pure Holding, AI và hệ sinh thái công nghiệp

HĐQT đặt ra lộ trình chuyển đổi sâu cho giai đoạn 2026–2030. Searefico sẽ hoàn thiện mô hình quản trị công ty mẹ theo hướng " Pure Holding", phân định rõ chức năng sở hữu và điều hành, tăng tính minh bạch và trách nhiệm giải trình cho toàn hệ thống. Đồng thời, AI sẽ được ứng dụng toàn diện vào quản trị, sản xuất, đấu thầu và quản lý chuỗi cung ứng nhằm duy trì lợi thế cạnh tranh trong thời đại số.

Về hạ tầng, Searefico ưu tiên đầu tư mở rộng tòa nhà công nghiệp SIB (Searee Industrial Building) tại KCN Hòa Khánh, Đà Nẵng, dự kiến đi vào hoạt động cuối Quý 2/2026 và nghiên cứu khả năng đầu tư các dự án BĐS Công nghiệp trong chu kỳ tiếp theo.

ĐHCĐ 2026 cũng sẽ xem xét kiện toàn cơ cấu HĐQT khi hai thành viên nộp đơn từ nhiệm — ông Lê Quang Phúc (Thành viên độc lập, từ nhiệm 29/4/2026) và ông Nguyễn Hữu Thịnh (Thành viên HĐQT, từ nhiệm 6/5/2026) vì lý do định hướng cá nhân.

Năm 2025, Searefico tiếp tục duy trì vị thế: Top 500 công ty tư nhân lớn nhất Việt Nam; Top 3 nhà thầu cơ điện; Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam. Đây là nền tảng thương hiệu giúp Searefico tiếp tục thu hút dự án lớn và nhân sự chất lượng cao trong chu kỳ phát triển tiếp theo.