MB mua lại hơn 5 triệu cổ phiếu MBS

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa có văn bản gửi NHNN, UBCKNN, các sở GDCK công bố thông tin về phương án mua cổ phiếu.

Cụ thể, căn cứ theo Thông báo số 193/TB-MBS-HĐQT ngày 13/05/2026 của Công ty CP chứng khoán MB (MBS) về việc Phân phối lại cổ phiếu không chào bán hết, MB đã thông qua phương án mua cổ phiếu chưa chào bán hết trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ năm 2026 của MBS.

Theo đó, MB sẽ thực hiện mua 5.007.810 cổ phiếu MBS, giá trị mua theo mệnh giá là hơn 50 tỷ đồng. Sau khi mua thêm lượng cổ phiếu này, MB sẽ nắm giữ tổng số lượng cổ phiếu MBS gần 664,7 triệu cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ sở hữu tại MBS là 66,4%.

Trong một diễn biến khác, ngày 12/5/2026, MB đã phát hành thành công 35.000 trái phiếu mã MBB12603 mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành là 3.500 tỷ đồng.

Với kỳ hạn 10 năm, lô trái phiếu trên dự kiến đáo hạn ngày 12/5/2036. Các thông tin về trái chủ, mục đích phát hành,.. không được công bố, tuy nhiên, theo HNX, lô MBB12603 có lãi suất phát hành 8,2%/năm.

Được biết, đây là lô trái phiếu thứ 3 mà MB phát hành từ đầu năm 2026 đến nay (theo thống kê trên HNX). Trước đó, ngân hàng này đã huy động thành công 2 lô trái phiếu MBB12601 và MBB12602 với giá trị phát hành lần lượt là 500 tỷ đồng và 1.200 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, ngày 28/4 vừa qua, MB đã tất toán sớm trái phiếu mã MBBL2431010 trị giá 301 tỷ đồng. Giá trị mua lại thực tế là 1,06 tỷ đồng/trái phiếu.

Lô MBBL2431010 được phát hành ngày 26/4/2024, giá trị phát hành 301 tỷ đồng, kỳ hạn 7 năm, ngày đáo hạn theo kế hoạch là 26/4/2031. Như vậy, MB đã tất toán lô trái phiếu này trước hạn 5 năm.

Ngoài ra, MB cũng lên kế hoạch tất toán sớm 2 lô trái phiếu trong tháng 6/2026 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá lên đến 7.000 tỷ đồng. Nguồn vốn mua lại được lấy từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu, nguồn vốn hợp pháp khác của ngân hàng.

Cụ thể, MB dự kiến mua lại trước hạn lô trái phiếu mã MBB12508 với tổng giá trị mua lại tính theo mệnh giá 5.000 tỷ đồng vào ngày 19/6/2026.

Đồng thời, ngân hàng còn dự kiến chi 2.000 tỷ đồng để mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã MBB12510, thời gian thực hiện vào ngày 23/6/2026.

Được biết, các lô trái phiếu nêu trên đều được MB phát hành ra thị trường trong nước từ tháng 6/2025, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn trong tháng 6/2028.