Quỹ vàng lớn nhất thế giới trở lại "gom" 14 tạ vàng

Ngọc Ly | 19-05-2026 - 11:35 AM | Thị trường chứng khoán

Biên độ giao dịch của giá vàng trong phiên 18/5 là hơn 100 USD/oz, cho thấy tâm lý kém ổn định của nhà đầu tư trước những yếu tố trái chiều.

Theo dữ liệu từ Muavangbac.vn, quỹ vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust vừa mua ròng hơn 1,4 tấn vàng trong ngày 18/5. Sau phiên bán ròng trước đó, SPDR đã “gom” hàng trở lại, nối tiếp chuỗi mua ròng của tuần trước. Hiện tại, quỹ này nắm giữ gần 1.039 tấn vàng.

Giá vàng trải qua nhịp giảm mạnh 4 phiên liên tiếp trước khi hồi phục nhẹ vào phiên ngày thứ Hai (18/5) lên mốc 4.566 USD/oz, tương ứng tăng 0,6% theo dữ liệu trên sàn Kitco. Biên độ giao dịch của giá vàng trong phiên là hơn 100 USD/oz, cho thấy tâm lý kém ổn định của nhà đầu tư trước những yếu tố trái chiều.

Thứ nhất, đồng USD giảm giá đã hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,33% trong phiên đầu tuần, chốt phiên ở mức 98,95 điểm.

Thứ hai, đà tăng của giá dầu vẫn tiếp diễn, làm gia tăng áp lực lạm phát. Điều này củng cố khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, đồng nghĩa một môi trường không có lợi cho giá vàng vì vàng là một tài sản không mang lãi suất. Kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2 tới nay, giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 55%, trong khi giá vàng giao ngay đã giảm gần 14%.

Thứ ba, ﻿lợi suất trái phiếu tại các nền kinh tế lớn đồng loạt bứt phá. Cụ thể, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm đã kết thúc tuần trước ở mức 5,12%, ghi nhận ngưỡng cao nhất kể từ ngày 22/5/2025 và tiệm cận mức đỉnh lịch sử hồi tháng 10/2023. Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm cao kỷ lục kể từ khi Chính phủ Nhật phát hành trái phiếu kỳ hạn này lần đầu tiên vào năm 1999. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức cũng cao nhất kể từ năm 2011.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại FOREX.com, cho biết trong một báo cáo rằng vàng vẫn đang " bị suy yếu do dầu mỏ, lợi suất trái phiếu và đồng đô la gây áp lực ". Triển vọng ngắn hạn ông dự báo trùng khớp với diễn biến giao dịch hôm thứ Hai: Vàng đã bật tăng từ mức hỗ trợ, nhưng sự phục hồi này vẫn chưa đủ mạnh để trung hòa áp lực từ nỗi lo lạm phát do giá năng lượng và giả định lãi suất thực cao hơn.

Ngọc Ly

Chủ tịch Phạm Minh Hương: Cơ hội lớn chưa từng có đang mở ra, VNDirect chuẩn bị "comeback"

Tỷ phú Trần Đình Long muốn phân phối điện, bán lẻ ô tô, giường tủ

Robot mới nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt bước tiến lớn: Có thể làm một việc như con người mà không cần học trước

11:11 , 19/05/2026
11:02 , 19/05/2026
10:33 , 19/05/2026
10:31 , 19/05/2026

