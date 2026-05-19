Robot mới nhất của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt bước tiến lớn: Có thể làm một việc như con người mà không cần học trước

Trên trang Facebook chính thức của VinRobotics - một trong những thành viên hệ sinh thái của Vingroup, công ty vừa giới thiệu mẫu robot hình người mới nhất VR-M3.

Theo giới thiệu, đây là mẫu người máy hạng nặng đầu tiên trên thế giới có khả năng tự leo các cầu thang lạ khi mang theo tải trọng 5 kg, chỉ bằng một camera chiều sâu hướng trước.

Robot nặng khoảng 60 kg do VinRobotics phát triển, có khả năng di chuyển trên cầu thang thực tế với vận tốc 0,6 m/s nhờ hệ thống cảm nhận địa hình tích hợp hoàn toàn bên trong và thuật toán học chuyển động tiên tiến. Đáng chú ý, quá trình này không cần đến công nghệ LiDAR, hệ thống bắt chuyển động (motion capture), điều khiển từ xa hay bản đồ dựng sẵn.

Thông qua cơ chế nhận diện địa hình theo góc nhìn thứ nhất và xử lý dữ liệu theo thời gian thực, VR-M3 tự xây dựng mô hình 3D của khu vực phía trước, đánh giá độ an toàn của từng điểm đặt chân và tự linh hoạt điều chỉnh từng bước đi để giữ thăng bằng ổn định. Đặc biệt, khi mang thêm vật nặng, robot sẽ tự động di chuyển thận trọng hơn bằng cách rút ngắn sải chân và chọn vị trí đặt chân an toàn hơn ngay trong lúc hoạt động.

Nhờ được huấn luyện hoàn toàn trong môi trường mô phỏng trước khi triển khai trực tiếp lên robot thật, công ty tự tin thuật toán của VR-M3 có thể thích ứng với nhiều kiểu dáng cầu thang khác nhau ngay trên thiết bị vật lý mà không cần tinh chỉnh thêm.

Trong khi phần lớn các robot nhân hình leo cầu thang bằng cảm biến hiện nay thường được thử nghiệm trên các nền tảng nhẹ hơn nhiều, VR-M3 đã bứt phá giới hạn với khối lượng cơ thể lớn hơn, khả năng mang vật nặng tốt hơn cùng hệ thống camera đơn tối giản.

Theo VinRobotics, đây được xem là một bước tiến lớn của trí tuệ nhân tạo hiện thực hóa (embodied AI), đồng thời là cột mốc mới khẳng định vị thế của ngành robot Việt Nam trên trường quốc tế.