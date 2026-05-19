Giám đốc Dự án Bệnh viện TNH mua vào 2 triệu cổ phiếu

Theo Hoàng Lam | 19-05-2026 - 14:35 PM | Thị trường chứng khoán

Ông Nguyễn Anh Đĩnh - Giám đốc Dự án Bệnh viện TNH, đã mua vào 2 triệu cổ phiếu TNH trong thời gian từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026.

Ông Nguyễn Anh Đĩnh - Giám đốc Dự án Công ty CP Tập đoàn Bệnh viện TNH (MCK: TNH, sàn HoSE) vừa báo cáo giao dịch mua vào 2 triệu cổ phiếu TNH nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 16/4/2026 đến ngày 15/5/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Sau giao dịch, ông Nguyễn Anh Đĩnh sẽ tăng sở hữu từ gần 6,2 triệu cổ phiếu lên gần 8,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 3,7% lên 4,91%.

Một số người liên quan của ông Nguyễn Anh Đĩnh cũng sở hữu cổ phiếu TNH bao gồm: ông Nguyễn Văn Thủy - bố đẻ ông Nguyễn Anh Đĩnh, nắm 3,93 triệu cổ phiếu và anh rể ông Đĩnh là Triệu Xuân Hưng sở hữu 96.918 cổ phiếu. Tổng cộng nhóm cổ đông này đang nắm giữ 12,18 triệu cổ phiếu chiếm 7,35% vốn.

Trong diễn biến khác, Bệnh viện TNH đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào ngày 15/5 vừa qua.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với doanh thu 836 tỷ đồng, tăng 64% so với thực hiện năm 2025. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức doanh thu kỷ lục của hệ thống bệnh viện này. Tuy nhiên, chuỗi bệnh viện vẫn dự kiến lỗ hơn 51 tỷ đồng, thấp hơn mức âm 93 tỷ đồng năm 2025.

Trong đó, chi phí lãi vay năm nay dự kiến tăng hơn gấp đôi lên gần 98 tỷ đồng, còn khấu hao và phân bổ tăng 31% lên hơn 157 tỷ đồng.

Doanh nghiệp dự kiến Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên mang về khoảng 414 tỷ đồng doanh thu và lãi sau thuế 55 tỷ đồng. Bệnh viện TNH Phổ Yên mang về hơn 140 tỷ đồng doanh thu, tăng 24%.

Riêng Bệnh viện TNH Việt Yên kỳ vọng ghi nhận 135 tỷ đồng doanh thu, tăng 120%. Tuy nhiên, bệnh viện này vẫn được lên kế hoạch lỗ hơn 62 tỷ đồng do chi phí vận hành, nhân sự và lãi vay còn cao.

