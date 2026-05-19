HSC muốn vay ngân hàng hạn mức 10.000 tỷ đồng để làm gì?

CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC, MCK: HCM, sàn HoSE) vừa thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV)- Chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa.

Cụ thể, tổng hạn mức vay tối đa 10.000 tỷ đồng, lãi suất vay dự kiến tùy từng thời điểm, thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hạn mức tín dụng.

Hạn mức vay nêu trên được đảm bảo bằng một phần hoặc 100% bao gồm tiền gửi, giấy tờ có giá do BIDV hoặc tổ chức tín dụng khác phát hành thuộc sở hữu của HSC.

Mục đích vay vốn của HSC nhằm đầu tư, kinh doanh giấy tờ có giá, trái phiếu Chính phủ (bao gồm trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương phát hành), trái phiếu tổ chức tín dụng phát hành được niêm yết và giao dịch trên HNX theo quy định của pháp luật.

Đồng thời để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác; bổ sung vốn lưu động khác (ngoài các mục đích nêu trên) phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với quy định pháp luật và các mục đích cấp tín dụng khác được pháp luật cho phép.

Trong một diễn biến khác, mới đây HSC đã thông qua việc triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

Theo đó, HSC sẽ chào bán gần 270 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tương đương 25% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Tỷ lệ thực hiện quyền 4:1, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới.

Cổ phiếu chào bán không bị hạn chế chuyển nhượng. Giá chào bán dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, qua đó thu về gần 2.700 tỷ đồng được dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của HSC diễn ra ngày 23/4/2026 đã thông qua 3 phương án tăng vốn với việc phát hành/chào bán tổng cộng 492 triệu cổ phiếu.

Ngoài việc chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông, HCM còn muốn phát hành 22 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng từ 12 đến 36 tháng. Giá phát hành dự kiến 10.000 đồng/cổ phiếu, với 220 tỷ đồng thu về sẽ được bổ sung cho hoạt động margin.

Bên cạnh đó, HSC còn lên kế hoạch chào bán tối đa 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ. Giá chào bán không thấp hơn giá trị sổ sách của cổ phiếu công ty tại thời điểm cuối năm 2025 và không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT phê duyệt phương án chi tiết. Cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, số vốn thu được sẽ bổ sung cho hoạt động margin.