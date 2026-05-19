Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt do không công bố thông tin

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 242/QĐ-XPHC ngày 18/05/2026 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Tập Đoàn Xuân Thiện.

Theo đó, Tập đoàn Xuân Thiện bị phạt tiền 85 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do có hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, tập đoàn không công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với các tài liệu: Tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022; Tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu được kiểm toán năm 2022.

Tập đoàn Xuân Thiện được thành lập từ những năm 2000, có trụ sở tại Ninh Bình, do doanh nhân Nguyễn Văn Thiện (SN 1970) thành lập. Ông Thiện là con trai cả của doanh nhân Nguyễn Xuân Thành, người sáng lập của Tập đoàn Xuân Thành.

Nhà máy điện mặt trời Thuận Bắc do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư

Tập đoàn Xuân Thiện hoạt động đa lĩnh vực. Trong lĩnh vực năng lượng, tập đoàn sở hữu hàng chục dự án từ thủy điện tới năng lượng mặt trời hay điện gió. Có thể kể đến: Thủy điện suối Sập, thủy điện Thác Cá, cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện - Ea Súp, nhà máy điện gió Sóc Trăng 11...

Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, tập đoàn sở hữu thương hiệu Xi măng Xuân Thành với nhiều nhà máy tại nhiều tỉnh thành. Bên cạnh đó, tập đoàn Xuân Thiện còn đầu tư nhà máy Thép Xanh Nam Định với tổng mức đầu tư gần 4 tỷ USD tại huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định (cũ) nay là tỉnh Ninh Bình.

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, tập đoàn nay đầu tư Khu liên hợp sản xuất, chăn nuôi công nghệ cao Xuân Thiện Thanh Hóa, dự án sữa dê hữu cơ Xuân Thiện Ninh Bình...

Trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, tập đoàn đầu tư khu nghỉ dưỡng cao cấp Cù Lao Mái Nhà tại tỉnh Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk.