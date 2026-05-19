Cổ phiếu PC1 bất ngờ "có biến"

Trong khi thị trường chung giảm sâu, cổ phiếu PC1 bất ngờ trở thành điểm sáng khi tăng kịch trần lên 18.800 đồng/cp trong phiên giao dịch. Đây là phiên tăng hết biên độ hiếm hoi của mã này sau chuỗi ngày lao dốc kéo dài. Thanh khoản cũng bùng nổ với gần 15 triệu cổ phiếu được sang tay, cao hơn đáng kể so với mức trung bình nhiều phiên gần đây.

Dù bật tăng mạnh, thị giá PC1 hiện vẫn thấp hơn gần 40% so với vùng đỉnh ngắn hạn 31.000 đồng/cp thiết lập hồi đầu tháng 3. Sau biến cố liên quan đến dàn lãnh đạo cấp cao, vốn hóa doanh nghiệp đã “bốc hơi” hơn 5.700 tỷ đồng.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh PC1 phát đi thông điệp trấn an cổ đông và nhà đầu tư về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong văn bản giải trình mới nhất, công ty khẳng định việc các lãnh đạo bị khởi tố, bắt tạm giam không ảnh hưởng đến quá trình quản trị, vận hành cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Theo PC1, trên tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW, doanh nghiệp đã được tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục quản trị và vận hành doanh nghiệp thông qua cơ chế ủy quyền toàn bộ từ các cá nhân vi phạm. Công ty nhấn mạnh hệ thống quản trị và vận hành các mảng kinh doanh chính được xây dựng độc lập nên không bị ảnh hưởng trong hoạt động.

“ Các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang được triển khai bình thường tại các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, vận hành nhà máy cùng các dự án trong nước và quốc tế. Các công trình, dự án, nhà máy và hệ thống vận hành của PC1 tiếp tục duy trì trạng thái an toàn, ổn định; các nghĩa vụ với khách hàng, đối tác, ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động vẫn được thực hiện theo đúng cam kết” , thông cáo báo chí của doanh nghiệp nêu rõ.

Song song với đó, ban lãnh đạo PC1 cho biết đang chủ động triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm tính liên tục trong công tác điều hành, tăng cường quản trị rủi ro và ổn định tâm lý người lao động trên tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp và minh bạch. Doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tiếp tục cập nhật thông tin công khai theo đúng quy định đối với công ty niêm yết.

Trước đó, PC1 Group công bố thông tin Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra các hành vi “vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “tham ô tài sản”.

Liên quan đến công tác quản trị, Ban kiểm soát PC1 đã quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT và xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền cổ đông. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự đại hội là 5/6/2026, thời gian tổ chức dự kiến trong tháng 7/2026 tại trụ sở công ty ở Hà Nội.

Doanh nghiệp đồng thời giải trình về việc chậm công bố Báo cáo tài chính quý I/2026. Theo PC1, trong thời gian qua, các nhân sự phụ trách phê duyệt báo cáo tài chính phải phối hợp làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra và hiện đã bị khởi tố, tạm giam, dẫn tới việc công ty chưa thể hoàn tất công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định. PC1 cho biết sẽ công bố đầy đủ báo cáo ngay sau khi hoàn thành.

PC1 được biết đến là một trong những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây lắp điện tại Việt Nam. Theo báo cáo thường niên 2025, doanh nghiệp đang tham gia thi công nhiều dự án truyền tải điện quốc gia, từ vai trò tổng thầu EPC, PC, các công trình cấp điện áp 500kV cho tới loạt dự án có tính đặc thù cao như trạm GIS, dự án cấp điện ra đảo và các dự án cáp ngầm.

PC1 cũng là một trong những doanh nghiệp tư nhân đi nhanh trong làn sóng đầu tư năng lượng tái tạo. Đến nay, doanh nghiệp vận hành 7 nhà máy thủy điện và đang tiếp tục xây dựng thêm hai dự án mới tại Cao Bằng. Tổng công suất thủy điện đạt khoảng 212 MW với tổng vốn đầu tư hơn 6.800 tỷ đồng.