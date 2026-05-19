LPBS IPO: Bước đi chiến lược trong chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường vốn

Đây không chỉ là bước đi chiến lược nhằm củng cố năng lực tài chính, mở rộng quy mô, mà còn là cột mốc quan trọng định vị LPBS trong nhóm các định chế tài chính dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt Nam trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Theo kế hoạch, LPBS sẽ chào bán 141,86 triệu cổ phiếu trong quý II/2026 với mức giá 30.000 đồng/cổ phiếu. Sau IPO, vốn điều lệ dự kiến tăng lên 14.086 tỷ đồng, đưa vốn chủ sở hữu tiến sát mốc 18.000 tỷ đồng. Quy mô này được kỳ vọng sẽ đưa LPBS vào Top 6 công ty chứng khoán có vốn hóa lớn nhất thị trường ngay sau khi niêm yết.

Sức bật từ những con số "biết nói"

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào cuộc đua khốc liệt về công nghệ, quy mô vốn và năng lực quản trị tài sản, LPBS nổi lên như một ngôi sao sáng trong ngành chứng khoán với tốc độ tăng trưởng bứt phá dẫn đầu ngành chứng khoán trong giai đoạn 2023–2025. Tính đến cuối năm 2025, tổng tài sản của LPBS đã đạt gần 30.000 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 500% so với cùng kỳ. Song song với đó, tài sản quản lý (AUM) đạt gần 72.000 tỷ đồng, khẳng định năng lực mở rộng tệp khách hàng và uy tín trong việc quản trị tài sản đầu tư.

Đáng chú ý, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng chứng kiến sự tăng trưởng vượt bậc. Doanh thu năm 2025 của LPBS đạt 1.687 tỷ đồng, tăng 775% so với năm 2024, trong khi lợi nhuận sau thuế vượt 522 tỷ đồng, tăng hơn 550% so với năm trước. Những con số này không chỉ phản ánh đà bứt phá mạnh mẽ về quy mô, mà còn cho thấy hiệu quả sinh lời bền vững của doanh nghiệp.

Kế hoạch kinh doanh năm 2026 cũng cho thấy tham vọng tăng tốc mạnh của doanh nghiệp. LPBS đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.800 tỷ đồng, tăng 125% so với năm 2025; lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 1.700 tỷ đồng, tăng trưởng 160%. Mục tiêu tham vọng so với kế hoạch tăng trưởng bình quân các doanh nghiệp trong ngành chứng khoán ~36%, tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp tăng trưởng đầu ngành của LPBS.

Ông Nguyễn Duy Khoa – Chủ tịch HĐQT LPBS chia sẻ về "Câu chuyện LPBS"

Lợi thế vượt trội về nguồn vốn và quản trị tài chính

Một trong những điểm mạnh trong chiến lược của LPBS là năng lực quản trị nguồn vốn vượt trội. Dù tăng trưởng nhanh, công ty vẫn duy trì cơ cấu bảng cân đối kế toán an toàn, hiệu quả, ổn định và bền vững, qua các chu kì thị trường, đa dạng hóa tài sản và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Theo báo cáo xếp hạng tín nhiệm đầu tiên từ VIS Rating, LPBS được xếp hạng A- với triển vọng ổn định. Đây là mức đánh giá phản ánh năng lực thanh khoản dồi dào, chất lượng nguồn vốn và khả năng tiếp cận hệ thống tài chính linh hoạt của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, LPBS cũng chủ động thực thi chiến lược phân bổ tài sản đa dạng nhằm gia tăng "lớp đệm" thanh khoản, đồng thời nâng cao khả năng phản ứng trước những biến động mạnh của thị trường. Cách tiếp cận quản trị rủi ro chủ động này giúp công ty giảm thiểu tác động qua các chu kỳ kinh tế, đảm bảo nền tảng phát triển ổn định và bền vững qua từng giai đoạn.

Với quy mô vốn chủ sở hữu sau IPO dự kiến lên tới 18.000 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ đòn bẩy chỉ ở mức 1,6 lần (thấp hơn đáng kể so với mức trung bình 2,4 lần của toàn ngành), LPBS được đánh giá còn rất nhiều dư địa để mở rộng các mảng kinh doanh cốt lõi như cho vay ký quỹ (margin), đầu tư tài chính và kinh doanh nguồn vốn.

IPO và 3 mục tiêu tăng trưởng đầy thách thức

LPBS định vị là một định chế tài chính thế hệ mới, mang tới các giải pháp tài chính toàn diện, đơn giản hóa đầu tư, để mọi khách hàng, dù bắt đầu với số vốn nhỏ, đều có thể dễ dàng tiếp cận thị trường vốn, và tham gia vào sự tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế.

LPBS đang hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn với 3 mục tiêu chính: Top Công ty chứng khoán có tốc độ tăng trưởng dẫn đầu ngành; Trở thành doanh nghiệp dẫn đầu thị trường về kênh digital; Top 5 thị trường về hiệu suất sinh lời (ROE).

Đây là các "chỉ số vàng" phản ánh rõ nét chất lượng quản trị và năng lực sử dụng vốn của một định chế tài chính.

Ông Hoàng Việt Anh – Tổng giám đốc LPBS chia sẻ về Kế hoạch IPO

Lịch sử tài chính đã cho thấy, những chu kỳ tăng trưởng lớn thường thuộc về các định chế biết chuẩn bị sẵn sàng nền tảng vốn, công nghệ và chiến lược trước khi làn sóng bùng nổ diễn ra. Với mức định giá P/B forward ở vùng hợp lý, tiềm lực tài chính mở rộng mạnh mẽ sau IPO cùng chiến lược số hóa rõ ràng, LPBS đang từng bước định hình vị thế của một định chế tài chính thế hệ mới, sẵn sàng đón đầu chu kỳ tăng trưởng tiếp theo của thị trường vốn Việt Nam.