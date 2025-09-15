"Đại gia" Thái giữ 6,53 tỷ USD tài sản tại Việt Nam, chỉ ra một ngành triển vọng "tăng trưởng rất cao"

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn. Ảnh: Petrotimes

Theo báo cáo của SCG, hiện tổng giá trị tài sản tại Việt Nam của SCG lên tới 27% tổng tài sản của tập đoàn, tương đương khoảng 6,53 tỷ USD. Con số này không chỉ khẳng định vị thế của Việt Nam là thị trường đầu tư lớn nhất của SCG bên ngoài Thái Lan, vượt xa thị trường đứng thứ hai là Indonesia (14%), mà còn phản ánh hiệu quả kinh doanh.

Nguồn: Báo cáo của SCG

Về mặt doanh thu, Việt Nam cũng dẫn đầu các thị trường nước ngoài với 22.417 triệu Baht (hơn 18.600 tỷ đồng) trong nửa đầu năm 2025, chiếm 9% tổng doanh thu toàn tập đoàn, chỉ sau sân nhà Thái Lan của SCG.

Đơn vị biểu đồ là triệu Bath Thai. Nguồn báo cáo SCG

Nhìn vào cơ cấu doanh thu toàn cầu, các mảng kinh doanh chủ lực của SCG vẫn duy trì hiệu quả, với mảng Hóa chất (SCGC) dẫn đầu khi đóng góp 2,78 tỷ USD . Theo sau là các mảng Phân phối & Bán lẻ (1,89 tỷ USD ), Bao bì (SCGP) (1,75 tỷ USD), và Xi măng & Giải pháp Xanh (1,15 tỷ USD ). Những con số này cho thấy nền tảng tài chính vững chắc để tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động đầu tư chiến lược tại Việt Nam.

Trọng tâm trong chiến lược của SCG tại Việt Nam là Tổ hợp hóa dầu Long Sơn (LSP), một dự án quy mô với tổng vốn đầu tư hơn 5 tỷ USD .

Sau giai đoạn tạm ngưng, nhà máy cracker của LSP đã chính thức khởi động lại vào ngày 20/08/2025. Ông Thammasak Sethaudom, Chủ tịch kiêm CEO SCG cho biết: "Ngành hóa dầu có dấu hiệu phục hồi trở lại. Mức chênh lệch giá thành của các sản phẩm hóa dầu cũng bắt đầu cải thiện nhờ chi phí dầu thô giảm".

Với công suất thiết kế 1,4 triệu tấn hạt nhựa olefin/năm, Long Sơn là một phần quan trọng trong tổng năng lực sản xuất của SCG (3,05 triệu tấn Ethylene/năm và 1,7 triệu tấn Propylene/năm).

Sức cạnh tranh của dự án được củng cố bởi chính sách thuế nhập khẩu 2% đối với một số sản phẩm PE và đặc biệt là dự án đầu tư thêm 700 triệu USD để sử dụng khí Ethane nhập khẩu từ Mỹ. Theo tính toán, khí Ethane có chi phí thấp hơn 250 USD/tấn so với nguyên liệu Naphtha truyền thống, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn là dự án trọng điểm trong chiến lược của SCG tại Việt Nam.

Xi măng: Kỳ vọng lớn từ thị trường tăng trưởng cao

Bên cạnh hóa dầu, mảng xi măng và vật liệu xây dựng cũng được SCG xác định là một mũi nhọn tăng trưởng tại Việt Nam. Báo cáo của tập đoàn dùng cụm từ "tăng trưởng rất cao" để mô tả về tiềm năng của cả sản lượng và giá trị xi măng tại thị trường này.

Nguồn báo cáo SCG

Theo báo cáo của SCG, Việt Nam được đánh giá có sức hấp dẫn lớn với tốc độ tăng trưởng sản lượng 6 tháng đầu năm 2025 dự kiến từ 10-15% . Dữ liệu thực tế nửa đầu năm 2025 càng củng cố cho nhận định này, với mức tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ: +10% trong Quý 1 và +17% trong Quý 2 .

Để tối ưu hóa lợi nhuận, SCG không chỉ tập trung vào sản lượng mà còn vào các sản phẩm giá trị cao như dòng "Xi măng Carbon thấp", được kỳ vọng sẽ giúp cải thiện biên lợi nhuận EBITDA trên mỗi tấn sản phẩm từ 5-10%. Với hệ thống nhà máy đặt tại các vị trí chiến lược ở miền Trung và miền Nam, SCG cho thấy rõ ý đồ muốn tiếp tục chiếm lĩnh và hưởng lợi từ sự phát triển hạ tầng tại các khu vực kinh tế năng động nhất cả nước.

Sự hiện diện lâu năm của SCG tại Việt Nam còn được thể hiện qua vị thế vững chắc ở các lĩnh vực kinh doanh khác. Đặc biệt trong ngành bao bì, vị thế dẫn đầu của tập đoàn được củng cố thông qua chiến lược M&A quyết liệt trong nhiều năm qua. SCG thông qua công ty con SCGP đã liên tục mua các tên tuổi lớn, có thể kể đến các thương vụ điển hình như mua lại Nhựa Duy Tân (mảng bao bì cứng), Bao bì Tín Thành - Batico (bao bì mềm phức hợp), hay Bao bì Biên Hòa - SOVI (thùng carton). Chiến lược này giúp SCG trở thành đối tác quen thuộc của hầu hết các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn trong nước.

Bên ngoài trụ sở Nhựa Duy Tân. Ảnh: Nhựa Duy Tân



Ở mảng gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh, SCG không chỉ dẫn đầu thị trường về chi phí mà còn đang có bước chuyển dịch chiến lược sang các dòng sản phẩm cao cấp hơn như gạch porcelain tráng men.