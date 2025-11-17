Đại gia Thái Lan bội thu cổ tức từ doanh nghiệp Việt

Tuần này, có 14 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức, trong đó 13 công ty trả cổ tức bằng tiền, 1 doanh nghiệp thưởng cổ phiếu trong.

Công ty CP Nhựa Bình Minh (mã chứng khoán: BMP) ra thông báo, tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 cho cổ đông với tỷ lệ 65%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 18/11, thời gian chi trả dự kiến ngày 8/12.

Với hơn 81,86 triệu cổ phiếu BMP đang lưu hành, ước tính Nhựa Bình Minh sẽ phải chi khoảng hơn 532 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này. Tại ngày 30/9, cổ đông đến từ Thái Lan là Nawaplastic Industries Co.,ltd - thành viên của SCG (Siam Cement Group) đang sở hữu hơn 45 triệu cổ phiếu BMP, sẽ nhận về hơn 292 tỷ đồng cổ tức từ BMP.

Vào năm 2012, thông qua Nawaplastic Industries, SCG bước bắt đầu thâu tóm BMP với 16,7% vốn điều lệ. Đến tháng 3/2018, SSG đã mua thêm 24,13 triệu cổ phiếu từ SCIC, nâng tỷ lệ sở hữu lên 54,39% vốn với tổng chi phí ước khoảng 2.800 tỷ đồng.

Tính đến tháng 11 năm nay, khoản đầu tư này đạt giá trị thị trường hơn 7.650 tỷ đồng, tương ứng mức lãi gấp 2,7 lần so với giá vốn. Chưa kể SCG còn nhận cổ tức tiền mặt đều đặn hằng năm, từ 20 - 126%. Lũy kế tổng tiền cổ tức từ năm 2012 đến nay, Nawaplastic nhận về hơn 2.824 tỷ đồng từ BMP - tương đương với số tiền bỏ ra mua cổ phần BMP.

Tương tự, Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco, mã chứng khoán: SAB vừa thông báo về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 20%. Cổ tức sẽ được thanh toán vào ngày 12/2/2026.

Với hơn 1,28 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, SAB sẽ chi hơn 2.500 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức này. Trong đó, Công ty TNHH Vietnam Beverage - sở hữu 53,59% vốn điều lệ sẽ nhận hơn 1.375 tỷ đồng.

Vào năm 2017, Vietnam Beverage - công ty con của Thai Beverage (ThaiBev) mua gần 53,6% cổ phần của Sabeco với tổng giá trị khoảng 110.000 tỷ đồng. Mở đầu phiên giao dịch ngày 17/11, thị giá SAB ở mức 47.100 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 60% so với vùng đỉnh gần 130.000 đồng/cổ phiếu ở thời điểm ThaiBev mua cổ phần Sabeco.

Tuy nhiên, thương vụ này đều đặn mang về cổ tức rất lớn cho ThaiBev trong nhiều năm qua. Tính từ năm 2017 đến nay và cả đợt chi vào ngày 12/2/2026, tiền cổ tức mà ThaiBev đã thu về khoảng 15.400 tỷ đồng.

Công ty CP Sữa Việt Nam (Vinamilk - mã chứng khoán: VNM) cũng đều đặn chi cổ tức 40 - 60% một năm. Hiện, F&N Dairy Investments sở hữu 369,7 triệu cổ phiếu, tương đương 17,69% vốn Vinamilk. Ngoài ra, F&N Dairy Investments còn nắm giữ 2,7% vốn điều lệ VNM thông qua F&N Bev Manufacturing, nâng tổng tỷ lệ sở hữu tại VNM lên khoảng 20,4%.

F&N Dairy Investments vào VNM khi doanh nghiệp cổ phần hóa năm 2005 và tăng sở hữu sau đợt SCIC thoái vốn 2017. Từ đó đến nay, F&N Dairy Investments đã thu về hơn 15.000 tỷ đồng tiền cổ tức.

Công ty CP Chương Dương (Chương Dương Corp - mã chứng khoán: CDC) vừa công bố nghị quyết về việc chào bán gần 53 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 1:1, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới. Cổ phiếu được tự do chuyển nhượng.

Với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu, ước tính CDC sẽ thu về gần 528 tỷ đồng. Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Chương Dương Corp sẽ tăng lên hơn 1.055 tỷ đồng.

Công ty CP Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) vừa ra nghị quyết triển khai chào bán hơn 127 triệu cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn lên 8.501 tỷ đồng. Giá chào bán được công bố là 31.000 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, công ty dự kiến thu về gần 3.923 tỷ đồng. Trong đó, 80% dùng để bổ sung vốn cho hoạt động margin và 20% dành cho tự doanh. Theo danh sách được Vietcap công bố, dự kiến có 69 nhà đầu tư tham gia mua cổ phiếu riêng lẻ. Đáng chú ý, Darasol Investments Limited sẽ mua nhiều cổ phiếu nhất với 12,2 triệu, nhóm Dragon Capital mua 10 triệu cổ phiếu thông qua các quỹ thành viên

Công ty CP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài (mã chứng khoán: NCT) sẽ chốt quyền nhận cổ tức vào ngày 18/11. Với tỷ lệ chi trả 80%, có nghĩa cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 8.000 đồng và hơn 26 triệu cổ phiếu đang lưu hành, NCT sẽ chi hơn 209 tỷ đồng để trả cổ tức. Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) đang nắm 55,13% vốn tại NCT sẽ thu về hơn 115 tỷ đồng cổ tức.