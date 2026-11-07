Đại gia U65 có cơ ngơi khắp nơi bỏ Mỹ về Việt Nam sống, lấy vợ thứ 4 là diễn viên SN 1988 quê Cà Mau

Cuộc hôn nhân đặc biệt bên đại gia hơn 26 tuổi

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, từng là gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt. Cô lọt Top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, giành giải Người mẫu triển vọng năm 2008 và đại diện Việt Nam tham gia Asia's Next Top Model năm 2013. Bên cạnh nghề người mẫu, cô còn tham gia diễn xuất trong các bộ phim như Sắc đẹp và danh vọng , Số phận bị đánh cắp , Ranh giới trắng đen và Gái ế kén chồng .

Khi sự nghiệp đang có nhiều triển vọng, Phan Như Thảo bất ngờ công khai chuyện tình cảm với doanh nhân Việt kiều Nguyễn Đức An, sinh năm 1962, hơn cô 26 tuổi. Mối quan hệ nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận bởi khoảng cách tuổi tác lớn và quá khứ tình cảm của vị doanh nhân. Bởi trước khi đến với nữ diễn viên quê Cà Mau, đại gia Đức An từng trải qua ba cuộc hôn nhân.

Phan Như Thảo từng là mỹ nhân nổi bật của showbiz Việt

Đức An cũng được biết đến là doanh nhân Việt kiều Mỹ, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Ông từng tặng Phan Như Thảo hai căn nhà nằm đối diện nhau tại khu vực trung tâm quận 1 cũ, TP.HCM. Nữ diễn viên 8X từng tiết lộ có người hỏi mua một trong hai căn với giá khoảng 45 tỷ đồng nhưng cô không bán.

Tại Đà Lạt, gia đình Đức An có biệt thự rộng khoảng 800m2, được thiết kế với nhiều vật liệu gỗ, kính và khung thép, nằm giữa không gian đồi thông. Giá trị căn biệt thự được ước tính khoảng 25-40 tỷ đồng.

Không chỉ có nhà cửa tại TP.HCM và Đà Lạt, vợ chồng đại gia Đức An còn xây dựng biệt thự phong cách Santorini rộng khoảng 580m2tại khu vực Ninh Phước, Khánh Hòa. Gia đình cũng có thêm một khu nghỉ dưỡng ven biển với không gian hướng biển, phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi và đón tiếp bạn bè.

Một số bất động sản của đại gia Đức An và Phan Như Thảo

Đặc biệt, vào tháng 9/2025, nhân dịp sinh nhật tuổi 37 của Phan Như Thảo, Đức An tiếp tục tặng vợ căn hộ cao cấp hướng biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Giá trị căn hộ được báo chí ước tính hơn 10 tỷ đồng.

Tính riêng những bất động sản được công khai, vợ chồng đại gia Đức An và Phan Như Thảo đã sở hữu khối tài sản có giá trị lên tới hàng trăm tỷ đồng. Ngoài ra, đại gia nức tiếng này còn sở hữu nhiều bất động sản ở Mỹ. Vì thê, cuộc sống giàu có của ông thường xuyên thu hút sự quan tâm của công chúng.

Phan Như Thảo từng chia sẻ cô thấy ở chồng sự từng trải, trưởng thành và có nhiều điều để học hỏi. Cô cũng cho biết bản thân không muốn sống trong một gia đình thường xuyên cãi vã, bất hòa. Chính sự bình yên và cảm giác được yêu thương khiến cô quyết định gắn bó với người đàn ông hơn mình nhiều tuổi.

Cặp đôi hiện có cuộc sống hạnh phúc bên con gái

Năm 2015, hai người đón con gái đầu lòng, tên thân mật là Bồ Câu. Đáng chú ý, dù đã chung sống nhiều năm, đến tháng 2/2024, Phan Như Thảo và Đức An mới chính thức đăng ký kết hôn. Nữ diễn viên cho biết đây là thủ tục về mặt giấy tờ, còn hôn nhân thực sự cần được cả hai vun đắp mỗi ngày.

Từng sống và gặt hái nhiều thành công ở Mỹ, nhưng đại gia Đức An hiện cũng sinh sống chủ yếu ở Việt Nam để giúp vợ chăm sóc con cái, vun vén gia đình nhỏ.

Rời showbiz, xây dựng sự nghiệp riêng và được chồng chăm sóc từng bữa ăn

Sau khi lập gia đình, Phan Như Thảo dần rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để dành thời gian chăm sóc con gái và phát triển công việc kinh doanh. Tuy nhiên, cô không lựa chọn cuộc sống chỉ dựa vào sự giàu có của chồng mà muốn tự tạo dựng sự nghiệp, có nguồn thu nhập và vị trí riêng.

Nữ diễn viên từng thử sức ở nhiều lĩnh vực như spa, mỹ phẩm, thực phẩm, sản phẩm thảo mộc và kinh doanh trực tuyến. Những năm gần đây, cô tiếp tục phát triển công việc trong ngành làm đẹp, đồng thời tham gia tổ chức các sân chơi dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực phun xăm thẩm mỹ.

Đại gia Đức An hiện sống chủ yếu ở Việt Nam để đồng hành với vợ trong công việc, cuộc sống

Trong những sự kiện quan trọng, Đức An thường xuất hiện bên cạnh vợ và con gái để cổ vũ, động viên. Phan Như Thảo cho biết cô cảm thấy may mắn vì hai vợ chồng luôn tin tưởng đối phương, không có tính ghen tuông và xem nhau là lựa chọn tốt nhất.

Đáng chú ý, Phan Như Thảo từng tiết lộ được chồng tin tưởng giao quản lý tài sản có giá trị lớn. Cô cũng cho biết Đức An đã chuẩn bị di chúc và trao quyền thừa kế tài sản cho mình. Tuy nhiên, người đẹp nhiều lần nhấn mạnh bản thân vẫn muốn tự kiếm tiền, không muốn chỉ được biết đến với danh xưng vợ đại gia.

Trong đời sống thường ngày, điều khiến Phan Như Thảo thường xuyên nhận được sự ngưỡng mộ không chỉ là những món quà đắt tiền, mà còn là sự chăm sóc của chồng. Đại gia Đức An sẵn sàng vào bếp nấu ăn, chăm con và san sẻ công việc gia đình. Có những bữa ăn ngon đã được chuẩn bị sẵn để vợ trở về nhà thưởng thức.

Phan Như Thảo chia sẻ đại gia Đức An luôn động viên cô trong công việc, đồng thời san sẻ việc chăm sóc con gái. Cô cũng cho biết mình từng trải qua giai đoạn áp lực vì muốn chứng minh năng lực, xứng đáng với sự tin tưởng và hỗ trợ của chồng.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 11 năm ngày cưới, Phan Như Thảo tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải dòng trạng thái đầy tình cảm trên trang cá nhân.

Cô viết: "2015 – 2026 | 11 năm… Em! Một cô gái rất lì. Tự sửa điện, Tự đóng đinh, Tự chăm sóc bản thân. Tự xách vali bay khắp thế giới, Tự đi du lịch một mình. Tự giải quyết mọi rắc rối. Và tự mình hạnh phúc, chẳng cần dựa vào ai.

Và sau 11 năm... Em! Chẳng biết phải làm sao nếu một ngày không có anh. Chuyện gì cũng có anh. Khó khăn có anh. Mệt mỏi có anh. Vui buồn cũng có anh. Đến bữa ăn ngon cũng có người nấu sẵn chờ em về.

Hư quá là hư! Và đúng là hay không bằng hên. Chúc mình thêm nhiều năm về sau ạ, anh cố lên nhé. I Love you".

Dòng chia sẻ cho thấy một khía cạnh khác của người phụ nữ vốn luôn tự nhận mình độc lập, mạnh mẽ. Cô có thể tự mình làm nhiều việc, tự chăm sóc bản thân và theo đuổi những mục tiêu riêng, nhưng vẫn trân trọng cảm giác được yêu thương, chở che trong cuộc sống hôn nhân.