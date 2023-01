Đại học tư thục danh giá hàng đầu nước Mỹ, nơi đào tạo ra hàng tỷ phú cùng hàng nghìn triệu phú trên toàn thế giới

"Đứa con của thành phố New York"

New York University – Đại học New York (còn được gọi là NYU) là một trường đại học nghiên cứu tư nhân được thành lập vào năm 1831 bởi Albert Gallatin. Trường tọa lạc tại Thành phố New York.

Đây là một trong những trường có tính chọn lọc cao ở New York, nhận 15% trong số hơn 85,000 ứng viên nộp đơn vào mùa thu năm 2019, do đó đưa NYU trở thành trường đại học tư thục được nhiều người áp dụng nhất ở Hoa Kỳ.

Đại học New York

New York University có liên kết học thuật với AAU và NAICU. Năm 2004, NYU được đánh giá là một trong những "Ivies Mới", và được Princeton Review xếp hạng là ngôi trường mơ ước số 1 của Mỹ. Theo BXH Times Higher Education World University năm 2022, NYU được xếp hạng 22 trong số những trường đại học tốt nhất thế giới. Thứ hạng của trường theo bảng xếp hạng ARWU là 25 thế giới.

NYU được công nhận là một đại học toàn cầu chính hiệu. Trường thành lập các cơ sở NYU Abu Dhabi (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), NYU Thượng Hải (Trung Quốc) và quản lý 11 Trung tâm giảng dạy khắp nơi trên thế giới, bao gồm ở Accra, Berlin, Buenos Aires, Florence, London, Madrid, Paris, Prague, Sydney, Tel Aviv và Washington D.C.

Trường có 25 trường, bao gồm 10 trường đại học và nhiều trường sau đại học và trường này được áp dụng nhiều nhất cho các trường đại học tư nhân ở Mỹ. Khuôn viên trường bao gồm hơn 171 tòa nhà trải dài giữa quận Manhattan và Brooklyn của thành phố New York.

Điều đặc biệt là khuôn viên của NYU tại Washington Square không hề có tường hoặc hàng rào bảo vệ. Trường được các sinh viên gọi là "Đứa con của thành phố New York". Đến Đại học New York, sinh viên sẽ được hòa mình vào cuộc sống sôi động của một trong những thành phố nhộn nhịp nhất thế giới.

NYU có sân vận động Yankee với sức chứa lên tới 30.000 người. Đây thường là nơi tổ chức những hoạt động quan trọng của trường như lễ tốt nghiệp.

Ngoài khuôn viên chính ở Greenwich thuộc khu Lower Manhattan, NYU còn có các viện nghiên cứu và các trung tâm ở khu Upper East Side, các tòa nhà giảng dạy và ký túc xá trên phố Wall, và một khuôn viên Brooklyn tọa lạc ở Trung tâm MetroTech thuộc khu Downtown Brooklyn.

Thư viện Elmer Holmes Bobst, thư viện lớn nhất tại NYU, được xây dựng từ năm 1967 đến 1972, và là một trong những thư viện học thuật lớn nhất tại Mỹ. Elmer Holmes Bobst được thiết kế với cấu trúc 12 tầng, rộng 39.500 m2, sở hữu khoảng 4.5 triệu tài liệu. Mỗi ngày, ước tính hơn 6.800 sinh viên đến thư viện.

"Cái nôi" đào tạo ra những những tỷ phú, ngôi sao Hollywood

Nằm ở trung tâm thành phố đặt đỏ bậc nhất thế giới, học phí của NYU dao động khoảng 60.000 USD (khoảng 1.4 tỷ VNĐ)/năm, chưa kể sinh hoạt phí và phí ký túc xá. Học phí đã cao nhưng đầu vào cạnh tranh cũng gắt gao không kém. Năm 2022 có hơn 105.000 sinh viên nộp hồ sơ vào NYU, nhưng chỉ 12.600 người xuất sắc nhất được nhận, chiếm 12%.

Theo Forbes, NYU là một trong số những trường đại học tạo ra nhiều tỷ phú nhất (17 tỷ phú, trong đó 6 hiện còn sống) cùng hàng nghìn triệu phú.

Các giảng viên và sinh viên của NYU sở hữu 39 giải Nobel, 8 giải thưởng Turing (của Hiệp hội Khoa học Máy tính), 5 huy chương Fields (của Hiệp hội Toán học quốc tế), 26 giải Pulitzer, và 7 huy chương Olympics.

NYU cũng là cái nôi đào tạo của 3 nguyên thủ quốc gia, một thẩm phán Tòa án tối cao, 5 thống đốc bang, 4 thị trưởng của Thành phố New York, 12 Thượng nghị sĩ, 58 thành viên Hạ viện, hai Giám đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ.

Cựu CEO Twitter Jack Dorsey

"Tỷ phú vô gia cư" Nicolas Berggruen

Trong lĩnh vực nghệ thuật, cựu học sinh NYU đạt 38 giải Oscar, 30 giải Emmy, 25 giải Tony và 12 giải Grammy. Nhiều cựu sinh viên đại học New York nằm trong danh sách những người giàu nhất thế giới, còn có nhiều đạo diễn, diễn viên, ca sĩ Hollywood nổi tiếng thế giới như Woody Allen, Lady Gaga, Angelina Jolie…Anne Hathaway, tài tử Hollywood Alec Baldwin... Mới đây nhất, ca sĩ Taylor Swift gây chú ý khi được Đại học New York trao bằng Tiến sĩ danh dự hồi tháng 5/2022.

Taylor Swift đã vinh dự được nhận bằng Tiến sĩ Mỹ thuật danh dự từ Đại học New York.

Nữ diễn viên Anne Hathaway từng giành giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất năm 2013