Đại hội cổ đông 2025 DL1 - khẳng định vị thế, sẵn sáng bứt phá

Tham dự Đại hội có các Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát (BKS) và đặc biệt là sự hiện diện đông đủ của các cổ đông.

Tại Đại hội, các cổ đông của DL1 đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung quan trọng gồm: kết quả thực hiện năm 2024; phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2025 và các năm tiếp theo của Tập đoàn…

Ông Nguyễn Văn Quý - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại đại hội.

Ông Bùi Minh Đức - Phó Chủ tịch thường trực HĐQT DL1 phát biểu tại đại hội.

Năm 2024: Dấu mốc tăng trưởng toàn diện, vượt trội

Năm 2024 ghi dấu mốc tăng trưởng nổi bật của DL1, với doanh thu hợp nhất đạt 525,468 tỷ đồng - mức cao nhất từ trước đến nay của Tập đoàn , tăng 86,8% so với cùng kỳ năm trước (281,273 tỷ đồng). Đây là con số vượt kỳ vọng, phản ánh nỗ lực mở rộng thị trường và hiệu quả trong chiến lược phát triển sản phẩm, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất linh kiện điện tử và thiết bị công nghiệp.

Phân tích chi tiết cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và đồng đều ở các mảng hoạt động cốt lõi:

Năng lượng tái tạo: sản lượng điện phát lên lưới năm 2024 đạt gần 82 triệu kWh, doanh thu trên 180 tỷ đồng – cho thấy đóng góp đều đặn và ổn định từ mảng năng lượng sạch.

BOT Giao thông: lưu lượng phương tiện qua các tuyến BOT do ALPHA SEVEN đầu tư tăng 30% so với cùng kỳ, đảm bảo nguồn thu và lợi nhuận ổn định cho Tập đoàn.

Sản xuất Điện tử: 2024 cũng là năm bản lề với ngành sản xuất điện tử của ALPHA SEVEN. Việc hoàn tất thương vụ M&A Mass Noble (Hồng Kông) và chính thức tiếp quản nhà máy sản xuất điện tử hiện đại với quy mô hơn 50.000 m² tại Trung Quốc không chỉ nâng cao đáng kể năng lực sản xuất mà còn khẳng định vị thế và uy tín của Alpha Seven trên bản đồ chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu.

Công nhân sản xuất tivi

Lợi nhuận gộp năm 2024 đạt 182,936 tỷ đồng, tăng trưởng ấn tượng 32,6% so với năm 2023. Mặc dù chi phí giá vốn tăng tương ứng với việc mở rộng quy mô sản xuất, ALPHA SEVEN vẫn duy trì biên lợi nhuận gộp ở mức tối ưu, nhờ vào công tác quản trị chi phí hiệu quả và chiến lược tập trung vào các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Định hướng chiến lược 2025-2035: Kỷ nguyên vươn tầm

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 10 (khóa XIII) vừa qua thống nhất khẳng định Việt Nam tiến tới tăng trưởng 2 con số trong "Kỷ nguyên vươn tầm" của dân tộc.

Hòa mình vào xu thế chung của đất nước, bước sang năm 2025, ALPHA SEVEN đặt mục tiêu phát triển với tinh thần chủ động, linh hoạt thích ứng trước các biến động của thị trường, kiên định với mục tiêu nhất quán với định hướng chiến lược 10 năm 2025 - 2035 gồm 03 trụ cột chiến lược cốt lõi cụ thể như sau: các lĩnh vực mũi nhọn như sản xuất điện tử công nghệ cao, phát triển hạ tầng thu phí BOT và năng lượng xanh tiếp tục là ưu tiên hàng đầu, phù hợp với xu thế chuyển dịch kinh tế và nhu cầu phát triển bền vững toàn cầu.

Tăng cường huy động vốn từ các định chế tài chính trong nước và nước ngoài; hợp tác đầu tư với các cá nhân/tổ chức có tiềm lực tài chính để phát triển các dự án; chuyển nhượng các dự án, tài sản không hiệu quả; thu hồi triệt để công nợ; tiết giảm tối đa chi phí, năng cao năng suất sản xuất trong sản xuất kinh doanh - đầu tư.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, dự báo biến động tình hình kinh tế thế giới tác động đối với nền kinh tế trong nước và những chính sách, cơ chế của Đảng và Nhà nước, HĐQT đã đề ra các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2025, cụ thể doanh thu đạt 1.200 tỷ đồng tăng 128% so với năm 2024 và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng tăng 360% so với cùng kỳ. Chỉ tiêu này đã được thông qua tại Đại hội.

Đại hội cũng đã nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Phan Đức Hiếu và bầu bổ sung ông Paul Anthony Murphy vào thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ông Paul sinh năm 1957, có 35 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử, là CEO của nhiều Tập đoàn điện tử lớn trên thế giới. Đây được xem là bước đi đúng đắn về nhân sự cấp cao trong chiến lược phát triển của Alpha Seven.

Đại hội đồng cổ đông 2025 DL1 thành công tốt đẹp.

Với sự kiến tạo, hành động quyết liệt, quyết đoán của Ban Điều hành cùng nhiều cơ hội kinh doanh sẵn có, với 03 trụ cột chiến lược cốt lõi và nhiệm vụ cụ thể đã nêu trên, là hạt nhân đặc biệt quan trọng để ALPHA SEVEN thực hiện thành công kế hoạch năm 2025 và mục tiêu chiến lược 10 năm 2025 - 2035, giữ vững phương châm xuyên suốt: "Alpha Seven - Bứt phá tương lai" với thông điệp: "Đổi mới – Sáng tạo – Tinh gọn - Hiệu quả"; Chuyển từ tư duy "phòng thủ" sang chiến lược hành động hiệu quả theo vận hội vươn mình của đất nước.