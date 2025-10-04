Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I thông qua 33 chỉ tiêu chủ yếu

04-10-2025 - 17:33 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong 33 chỉ tiêu chủ yếu được Đảng bộ tỉnh Gia Lai thông qua có 10 chỉ tiêu về kinh tế, 14 chỉ tiêu về xã hội, 7 chỉ tiêu môi trường, 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 3 ngày (từ 2 đến 4/10) thành công tốt đẹp.

Tại phiên bế mạc sáng 4/10, Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội, có 33 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa - xã hội và môi trường.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I thông qua 33 chỉ tiêu chủ yếu- Ảnh 1.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức trong 3 ngày từ 2 - 4/10/2025.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 10 chỉ tiêu về kinh tế bao gồm: Tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt 10% - 10,5%/năm (giá so sánh 2010), trong đó, nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 3,8 - 4%, công nghiệp - xây dựng tăng 13,5 - 14,5% (công nghiệp tăng 13,5 - 14,5%, xây dựng tăng 13,5 - 14,5%), dịch vụ tăng 10,5 - 11%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 10 - 10,5%.

GRDP bình quân đầu người đạt 6.300 - 6.500 USD; Cơ cấu kinh tế đến năm 2030: Ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 19,5 - 20%; công nghiệp - xây dựng chiếm 36 - 36,5%; dịch vụ chiếm 40 - 41%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,2%.

Đến năm 2030, tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt trên 41.000 tỷ đồng; Tổng kim ngạch xuất khẩu giai đoạn 2026 - 2030 đạt trên 17 tỷ USD; Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến cuối năm 2030 đạt 32,2%/GRDP; Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế từ 50% trở lên; Tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP từ 25 - 30%.

Đến năm 2030, phấn đấu đón 18,5 triệu lượt khách du lịch; trong đó có 1,1 triệu lượt khách quốc tế; Đến năm 2030, có 20 doanh nghiệp/nghìn dân.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I thông qua 33 chỉ tiêu chủ yếu- Ảnh 2.

Các đại biểu Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội với 33 chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ 2025-2030 trên các lĩnh vực.

Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm 14 chỉ tiêu về xã hội bao gồm: Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 45%; Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2025 - 2030 của tỉnh tối thiểu bằng mức bình quân chung của cả nước theo mục tiêu thực hiện Chương trình giai đoạn 2025 - 2030 của Trung ương; Số lượng căn hộ nhà ở xã hội hoàn thành trên 11.800 căn.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 75,2%; Tỷ lệ trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt ít nhất 80,5%.

Duy trì 100% trạm y tế có bác sĩ làm việc; Đến năm 2030, phấn đấu đạt 10,5 bác sĩ/vạn dân; Đến năm 2030, phấn đấu đạt 36,4 giường bệnh/vạn dân; 100% số xã, phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Giảm tỷ lệ hộ nghèo thấp hơn mức bình quân chung cả nước; Tỷ lệ người lao động tham gia bảo hiểm xã hội so với lực lượng lao động đạt trên 35,6%; Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế so với dân số đạt 98%; Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đưa tỷ số giới tính khi sinh giảm dần về cân bằng tự nhiên, nâng cao chất lượng dân số; Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể thấp còi giảm còn dưới 16,96%;

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I thông qua 33 chỉ tiêu chủ yếu- Ảnh 3.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thống nhất thông qua Nghị quyết tốc độ tăng tổng sản phẩm địa phương (GRDP) giai đoạn 2025 - 2030 phấn đấu đạt 10% - 10,5%/năm.

Đại hội thống nhất thông qua 7 chỉ tiêu về môi trường bao gồm: Tỷ lệ che phủ rừng trên 46,5%; Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99,8%; trong đó, tỷ lệ sử dụng nước sạch (từ công trình cấp nước tập trung) đạt tối thiểu 67,5%; Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt trên 91,3%.

Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 95%; Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn được thu gom, xử lý đạt 85%; Duy trì 100% tỷ lệ chất thải công nghiệp, chất thải y tế được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường; 98% tỷ lệ chất thải công nghiệp nguy hại được thu gom và xử lý đạt chuẩn môi trường.

Đối với chỉ tiêu về xây dựng Đảng, Đại hội thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội gồm: Hằng năm, có trên 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm trong giai đoạn 2025 - 2030 đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên.

Theo Nguyễn Gia

VTC News

