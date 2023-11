Đại lý báo giá VW Viloran từ 1,989 tỷ tại Việt Nam: Chênh hơn 150 triệu với Carnival bản đắt nhất

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, VW Viloran có thể ra mắt ngay tháng sau tại Việt Nam với 2 phiên bản Comfort và Highline. Giá dự kiến tương ứng của 2 phiên bản là 1,989 tỷ và 2,189 tỷ đồng. Phía đại lý cho biết giá dự kiến này nhiều khả năng sẽ là giá niêm yết chính thức của Viloran khi ra mắt vào tháng sau.

VW Viloran được dự kiến có 2 phiên bản tại Việt Nam với giá từ 1,989 tỷ đồng

Phiên bản Giá dự kiến Viloran Comfort 1,989 tỷ Viloran Hightline 2,189 tỷ

Đại lý đã nhận đặt cọc VW Viloran từ đầu tháng 11 với mức cọc 30 triệu đồng. Lô xe bán thương mại đầu tiên được đại lý thông báo sẽ về trong quý I năm sau.

Nếu VW Viloran có giá đúng như vậy, bản tiêu chuẩn của mẫu minivan Đức này có giá nhỉnh hơn khoảng 150 triệu đồng so với bản cao cấp nhất của Kia Carnival (1,834 tỷ đồng).

VW Viloran và Kia Carnival sẽ nằm cùng phân khúc. Các mẫu xe khác cũng đồng hạng khi xét về kích thước với VW Viloran tại Việt Nam còn có Hyundai Custin (giá cao nhất chưa tới 1 tỷ đồng) và Mercedes-Benz V-Class (từ 2,845 tỷ đồng).



Kia Carnival là đối thủ "ngang cơ" nhất của VW Viloran về trang bị nhưng giá bán vẫn thấp hơn đáng kể

Giá dự kiến của VW Viloran cao vượt so với đối thủ Hàn Quốc nhưng trang bị của mẫu xe này cũng khá đầy đủ ngay từ phiên bản tiêu chuẩn Comfort.

Theo thông tin từ đại lý, Viloran Comfort có ngoại hình không khác biệt lớn so với bản Highline. Bản Comfort dùng mâm 19 inch nhỏ hơn và hệ thống đèn chiếu sáng LED thông thường. Bản Highline dùng mâm 20 inch và có đèn LED ma trận IQ Light.

Ngoại thất Viloran tại Việt Nam được cho biết sẽ giống hệt ngoại thất mẫu xe này tại Trung Quốc

Nội thất Viloran được cho biết sẽ không có khác biệt với bản bán tại Trung Quốc. Theo đó, mẫu xe này sẽ có nhiều trang bị cao cấp như màn hình lớn sau vô-lăng, điều hoà 3 vùng độc lập, ghế tích hợp sưởi, làm mát và massage, cần số điện tử, phanh đỗ điện tử, cửa sổ trời toàn cảnh... Hai ghế ở hàng giữa là loại ghế thương gia, có tựa tay và đệm chân.

Nhiều trang bị tiện nghi cao cấp sẽ là điểm nhỉnh hơn của Viloran so với đối thủ Hàn Quốc

Người bán cho biết động cơ 2 bản Comfort và Highline giống nhau, đều là máy 2.0L tăng áp, công suất 220 mã lực, mô-men xoắn 350 Nm, kết hợp số DSG 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Về công nghệ an toàn, bản Comfort tiêu chuẩn được hứa hẹn sẽ có nhiều tính năng hiện đại như cảnh báo người lái mất tập trung, cảnh báo va chạm sớm và hỗ trợ phanh khẩn cấp, ga tự động thích ứng thông minh, cùng cảm biến va chạm trước/sau, camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động. Bản Highline có tính năng hỗ trợ chuyển làn đường và hơn bản Comfort 2 túi khí (9 túi khí so với 7 túi khí).

Phiên bản tiêu chuẩn của Viloran vẫn sẽ có nhiều tính năng an toàn tiên tiến

Với cách định giá xe của Volkswagen tại Việt Nam cùng những phiên bản Viloran khá đầy đủ trang bị so với quốc tế, giá mẫu xe nhập khẩu này từ gần 2 tỷ đồng là dễ hiểu. Giá bán dự kiến này cao vượt so với các mẫu xe Hàn Quốc nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với dòng xe sang cũng của một thương hiệu Đức.