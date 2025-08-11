Đại lý nhận cọc 'siêu xe máy' Nhật, về Việt Nam tháng 10: Mạnh gấp 7 lần Exciter, nhiều công nghệ hỗ trợ

Mới đây, đại lý phân phối chính hãng tại Việt Nam của thương hiệu Kawasaki đã thông báo nhận đặt cọc cho mẫu Kawasaki Ninja ZX-6R. Thông báo của đơn vị này còn cho biết thêm rằng mẫu xe này sẽ chính thức ra mắt và được bàn giao lô đầu tiên vào tháng 10 tới.

Kawasaki Ninja ZX-6R sẽ được bán chính hãng tại Việt Nam.

Kawasaki Ninja ZX-6R là mẫu xe phân khối lớn được thiết kế với dáng Sport, phù hợp với những người thích tư thế và phong cách của những mẫu xe đua hai bánh.

Với phiên bản đời mới nhất, Kawasaki đã có một số tinh chỉnh liên quan đến hệ thống động cơ, ống xả nhằm giúp xe đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5 - mức cao nhất hiện nay theo cách xếp hạng của Liên minh châu Âu.

Kawasaki Ninja ZX-6R sử dụng động cơ 636 cc 4 xilanh. Ảnh: Motorcycle News

Kawasaki Ninja ZX-6R đời mới nhất được ra mắt từ năm 2023, mang nhiều nâng cấp so với đời trước đó - vốn được sản xuất từ năm 2019 đến năm 2023.

Tham khảo thông số phiên bản đang bán tại Mỹ, Kawasaki Ninja ZX-6R đời mới sử dụng động cơ DOHC 636 cc 4 xilanh thẳng hàng tương tự đời trước.

So với động cơ trên đời trước, Kawasaki đã có những thay đổi ở trục cam, cửa gió, và hệ thống ống xả. Mục đích của những thay đổi này là nhằm tối ưu công suất xe và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải cao. Tại một số thị trường, xe có tiêu chuẩn khí thải thấp hơn quy định sẽ không được lưu thông; do vậy, đạt tiêu chuẩn cao đồng nghĩa xe có thể được sử dụng lâu dài.

Động cơ của xe cho công suất gần 130 mã lực. Ảnh: Motorcycle News

Khối động cơ này cho công suất 127,67 mã lực tại 13.000 vòng/phút và mô men xoắn cực đại 70,64 Nm tại 10.800 vòng/phút. So sánh để dễ hình dung, công suất của Kawasaki Ninja ZX-6R cao gấp khoảng 7,1 lần so với mẫu xe thể thao phổ thông Yamaha Exciter 155.

Kawasaki Ninja ZX-6R sử dụng hộp số 6 cấp và có trọng lượng khoảng 198 kg. Hãng xe Nhật Bản không công bố cụ thể tốc độ tối đa hay khả năng tăng tốc; song, thử nghiệm của Motorcycle News cho thấy xe có tốc độ tối đa khoảng 232 km/h, có thể đi hết quãng đường 400 mét từ vị trí đứng yên trong 10,98 giây.

Kawasaki cho biết xe có mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 6,1L/100km. Trong khi con số này chỉ có thể đạt được khi vận hành theo đúng điều kiện của Kawasaki, tờ Motorcycle News ước tính bình xăng 17 lít của xe đi được khoảng 203 km, tương đương mức tiêu thụ 8,37L/100km.

Kawasaki Ninja ZX-6R sử dụng đèn LED cho toàn bộ đèn xe.

Với sức mạnh rất lớn, Kawasaki cũng đã trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ đảm bảo an toàn khi sử dụng xe.

Các công nghệ hỗ trợ trang bị trên xe gồm: Côn chống trượt (Assist & Slipper Clutch), van xả đôi (một van điều khiển điện tử), kiểm soát lực kéo (Kawasaki Traction Control), chống bó cứng phanh ABS, chế độ lái, sang số nhanh (Quick shifter; chỉ hỗ trợ lên số).

Màn hình TFT màu mới trên xe.

Về chế độ lái, Kawasaki cài đặt sẵn 4 chế độ lái, gồm Sport, Road, Rain, Rider, phù hợp với các nhu cầu sử dụng khác nhau. Người lái có thể lựa chọn chế độ lái thông qua nút điều khiển ở cùm trái.

Các chế độ lái này thay đổi cách hệ thống kiểm soát lực kéo làm việc và mức công suất đầu ra của xe. Giả sử, với chế độ Rain (trời mưa), xe sẽ tăng tốc chậm rãi hơn và hệ thống kiểm soát lực kéo cũng sẽ nhạy hơn nhằm hạn chế tình trạng bị trượt bánh do mất độ bám với mặt đường.

Nhằm hãm tốc tốt nhất, xe trang bị phanh đĩa đôi ở bánh trước. Ảnh: Motorcycle News

Một nâng cấp khác cũng đáng nhắc tới là xe sử dụng màn hình TFT 4,3 inch thay cho đồng hồ cơ và kỹ thuật số trên đời trước. Màn hình điện tử mới sẽ hiển thị mọi thông số vận hành, từ tốc độ, đồng hồ vòng tua máy, cấp số, chế độ lái, nhiệt độ dầu máy...

Cùng với màn hình, các đèn báo khác được tích hợp xung quanh màn hình, đảm bảo người lái có thể dễ dàng quan sát nhất có thể, tránh xao nhãng khi di chuyển.

Trong khi đời trước vẫn sử dụng đèn Halogen, thế hệ mới của Kawasaki Ninja ZX-6R đã sử dụng đèn LED cho toàn bộ hệ thống đèn của xe, gồm đèn pha, đèn hậu và các đèn tín hiệu.

Kawasaki Ninja ZX-6R phiên bản kỷ niệm 40 năm.

Hiện tại, đơn vị phân phối Kawasaki chưa công bố mức giá bán cụ thể của xe, song có cho biết sẽ tặng bộ phần quà trị giá hơn 13 triệu đồng cho các khách hàng đặt cọc sớm.

Tại Mỹ, Kawasaki Ninja ZX-6R có giá khởi điểm quy đổi từ khoảng 299 triệu đồng đến 331,7 triệu đồng cho phiên bản kỷ niệm 40 năm.