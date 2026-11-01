Đại mỹ nhân showbiz sinh 2 quý tử cho thiếu gia 3000 tỷ, nhan sắc hiện tại khiến công chúng ngớ người

Sáng 31/10, tờ Sports Seoul cho hay, nữ diễn viên nổi tiếng Hàn Quốc Park Joo Mi (phim Phẩm Chất Quý Ông) vừa trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện trong sự kiện khai trương cửa hàng pop-up của 1 thương hiệu trang sức cao cấp hàng đầu thế giới.

Màn lộ diện của Park Joo Mi gây sốt là nhờ nhan sắc trẻ trung bất chấp thời gian đến mức khó tin. Trước ống kính, nữ ngôi sao 54 tuổi khiến công chúng phải trầm trồ, khó lòng rời mắt trước đẳng cấp “hack tuổi” thần sầu cùng nụ cười rạng rỡ như tia nắng xuân.

Không cần diện những bộ cánh lộng lẫy như trên thảm đỏ, Park Joo Mi vẫn dễ dàng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Chẳng ai có thể tin nổi người phụ nữ sở hữu làn da căng bóng, mịn màng cùng nụ cười rạng rỡ trong hình đã ở ngưỡng tuổi U55 và là mẹ 2 con.

Diện chiếc áo khoác dạ xám lấp lánh phối cùng sơ mi trắng thanh lịch, Park Joo Mi toát lên vẻ quý phái nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Mái tóc đen dài uốn gợn sóng tự nhiên ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn, kết hợp với phong cách trang điểm nhẹ nhàng càng làm tôn lên nét đẹp không tuổi của nữ minh tinh sinh năm 1972. Khi nở nụ cười tươi tắn, nữ diễn viên toát ra vẻ trẻ trung, rạng ngời, trông chẳng khác gì 1 cô gái ở độ tuổi 20 với ánh mắt sáng lấp lánh cùng visual thanh thuần, ngọt ngào.

Park Joo Mi vừa gây sốt khi xuất hiện trong sự kiện do 1 thương hiệu trang sức cao cấp tổ chức. Ảnh: Naver

Người ta vẫn thường nói thời gian là kẻ thù đáng sợ nhất của phụ nữ. Thế nhưng, Park Joo Mi lại chứng minh 1 điều hoàn toàn ngược lại. Chiêm ngưỡng hình ảnh nữ minh tinh sinh năm 1972 ở thời điểm hiện tại, ai nấy cũng đều phải thốt lên rằng thời gian đã hoàn toàn bất lực trước nhan sắc của cô. Ảnh: Naver

Nhiều khán giá còn nói vui rằng Park Joo Mi chẳng khác nào 1 “ma cà rồng” trẻ mãi không già. Ảnh: Nate

Park Joo Mi sinh năm 1972, ra mắt với vai trò người mẫu của hãng hàng không Asiana Airlines, sau đó bắt đầu đóng phim khi vừa tròn 19 tuổi. Những năm 90, nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dịu dàng, cô được tung hô là tình đầu quốc dân, nữ thần trong mộng của rất nhiều chàng trai. Tuy nhiên những danh xưng này không được gắn với Park Joo Mi trong cả cuộc đời như các tình đầu khác, bởi lẽ nữ diễn viên đã vội vã lấy chồng vào năm 2001 sau khi hoàn thành bộ phim nổi tiếng Ladies of the Palace.

Được biết, chồng Park Joo Mi tên là Lee Jang Won, là con trai của 1 gia đình kinh doanh giàu có. Anh tốt nghiệp Khoa Quản trị Kinh doanh tại Đại học Ngoại ngữ Hankuk và từng có thời gian du học tại Mỹ. Lee Jang Won từng làm giám đốc đại diện tại 1 công ty sản xuất đồ da có doanh thu hàng năm rơi vào khoảng 130 tỷ won (gần 3000 tỷ đồng).

Sau khi kết hôn với đại gia Lee Jang Won, Park Joo Mi tạm dừng diễn xuất 1 thời gian để chăm lo cho gia đình. Cô lần lượt hạ sinh 2 người con trai vào năm 2002 và 2007. Trong khoảng thời gian này dù không đóng phim nhưng Park Joo Mi vẫn thỉnh thoảng xuất hiện trong các clip quảng cáo và dẫn chương trình tạp kỹ Yeo Yoo Man Man từ năm 2003 đến năm 2005.

Từ năm 2011, Park Joo Mi mới chính thức trở lại với sự nghiệp phim ảnh cùng bộ phim I Believe in Love, sau đó là tác phẩm đình đám Phẩm Chất Quý Ông. Từ năm 2021 đến nay, cô gây chú ý khi góp mặt trong loạt phim nổi đình đám bao gồm Love (ft. Marriage and Divorce) 1 - 2 và Durian’s Affair.

Park Joo Mi đã hạ sinh 2 quý tử cho đại gia Lee Jang Won. Ảnh: Naver