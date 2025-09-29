Đại Nghĩa gặp sự cố

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đại Nghĩa bị trượt ngã và trật khớp vai khi đang diễn vở "Hồn ai nấy giữ". Sự cố khiến suất diễn đầu tiên của vở kịch phải hủy giữa chừng.

Theo thông tin từ Sân khấu kịch Idecaf, Đại Nghĩa bị trượt ngã và trật khớp vai khi đang diễn vở Hồn ai nấy giữ . Đây cũng là buổi công diễn của vở kịch này. Sự cố khiến nam diễn viên đau đớn, không hoàn thành được buổi diễn trong tối 28/9.

"Diễn viên Đại Nghĩa trật khớp vai và rất đau đớn. Anh khó có thể diễn tiếp và nếu diễn tiếp cũng không thể đảm bảo chất lượng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khán giả", diễn viên Đình Toàn - bạn diễn của Đại Nghĩa thông báo.

Diễn viên Đình Toàn cũng thay mặt toàn bộ diễn viên và Sân khấu kịch Idecaf xin lỗi khán giả, mong họ thông cảm với sự cố này. Anh cho biết thêm sân khấu sẽ sớm có suất diễn bù cho khán giả hoặc hoàn tiền vé cho những người không thể sắp xếp đi xem lại. Hiện Đại Nghĩa đã được đưa đi chụp X-quang, nắn lại khớp và về nhà nghỉ dưỡng.

Vở Hồn ai nấy giữ (tác giả Trần Đăng Nhân, đạo diễn Hùng Lâm) thuộc thể loại hài kịch, là một trong những tác phẩm Idecaf công diễn để chào mừng mùa giỗ Tổ (12/8 âm lịch). Đại Nghĩa là một trong những gương mặt được quan tâm của vở, bên cạnh dàn nghệ sĩ như Hồng Ánh, Đình Toàn, Quốc Thịnh, Phi Nga, Tuyền Mập.

Diễn viên Đại Nghĩa nổi tiếng ở mảng truyền hình lẫn sân khấu kịch miền Nam. Anh vào nghề từ thập niên 1990, sau khi tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Anh được khán giả yêu thích thông qua nhiều phim ăn khách như Gia đình phép thuật , Cô dâu đại chiến , Pháp sư mù .

Tại Sân khấu kịch Idecaf, anh là một trong những gương mặt bán vé chủ lực của sân khấu, ghi dấu với loạt vở Ngày xửa ngày xưa , Tấm Cám đại chiến... Ngoài diễn xuất, anh còn làm MC cho nhiều chương trình game show để lại ấn tượng như Gương mặt thân quen , Ơn giời cậu đây rồi , Giọng ải giọng ai. ..

Theo Gia Linh

Tiền phong

