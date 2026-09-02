Đại sứ Thụy Điển: Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế kinh tế và chiến lược

Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johan Ndisi

Trao đổi với Báo Điện tử Chính phủ, Đại sứ Johan Ndisi nhận định, vị thế của Việt Nam đã thay đổi đáng kể trong một thập kỷ qua. Từ một nền kinh tế đang phát triển nhanh, Việt Nam đã trở thành một đối tác kinh tế và chiến lược có ảnh hưởng hơn nhiều tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo Đại sứ, tốc độ tăng trưởng nhanh, mạng lưới quan hệ đối tác quốc tế ngày càng mở rộng cùng vị trí được nâng cao trong các chuỗi giá trị toàn cầu đã củng cố tiếng nói của Việt Nam ở cả cấp độ khu vực và quốc tế.

Đáng chú ý, Việt Nam ngày càng thể hiện sự tự tin và tham vọng trong định hướng phát triển, chủ động đầu tư vào hạ tầng, công nghệ, nguồn nhân lực và mở rộng quan hệ với các quốc gia, thị trường trên thế giới.

Đối với Thụy Điển, những chuyển biến đó đưa Việt Nam trở thành một trong những đối tác ngày càng quan trọng tại Đông Nam Á. Đại sứ cho rằng, nền tảng quan hệ Việt Nam - Thụy Điển có chiều sâu đặc biệt khi Thụy Điển là quốc gia phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào năm 1969.

Quan hệ hai nước đang tiếp tục được nâng tầm theo hướng thực chất và chiến lược hơn. Chuyến thăm chính thức Thụy Điển của nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính vào tháng 6/2025 được Đại sứ đánh giá là một dấu mốc quan trọng, trong đó việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược theo lĩnh vực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số mở ra nền tảng mới để hai bên cùng định hình các động lực tăng trưởng tương lai. Theo đó, Việt Nam là đối tác mà Thụy Điển có thể cùng trao đổi tri thức, phát triển những ý tưởng mới và đồng sáng tạo các giải pháp tại mỗi nước cũng như trên phạm vi rộng hơn trong khu vực.

Khẳng định vị thế qua chuyển đổi kinh tế và nâng cấp chuỗi giá trị

Theo Đại sứ Johan Ndisi, điều nổi bật trong quá trình phát triển của Việt Nam không chỉ nằm ở tốc độ thay đổi mà còn ở tham vọng đứng sau những thay đổi đó.

Việt Nam đang từng bước nâng cao vị trí trong các chuỗi giá trị toàn cầu, đa dạng hóa nền kinh tế và củng cố năng lực về công nghệ, số hóa, đổi mới sáng tạo và sản xuất có giá trị gia tăng cao. Lực lượng lao động trẻ, khu vực kinh tế tư nhân năng động và dòng vốn đầu tư quốc tế mạnh mẽ đang tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đại sứ cũng đánh giá cao xu hướng Việt Nam ngày càng chú trọng phát triển bền vững, tìm kiếm sự hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế và chuyển đổi xanh. Đây là lĩnh vực Thụy Điển có nhiều kinh nghiệm, song theo ông, cũng là không gian để hai bên cùng học hỏi và chia sẻ giải pháp.

Sự gắn kết này được phản ánh qua sự hiện diện ngày càng đa dạng của các doanh nghiệp Thụy Điển tại Việt Nam. Ericsson tham gia phát triển 5G và kết nối số; ABB và Hitachi Energy đóng góp trong điện khí hóa và tự động hóa; Tetra Pak thúc đẩy sản xuất thực phẩm bền vững; AstraZeneca, Elekta và Getinge mở rộng hợp tác trong y tế và khoa học sự sống. Các thương hiệu như Autoliv, ASSA ABLOY, Atlas Copco, Electrolux và H&M tiếp tục cho thấy phạm vi rộng của hợp tác kinh tế song phương.

Hiện có hơn 70 doanh nghiệp Thụy Điển hoạt động tại Việt Nam. Đại sứ nhấn mạnh điểm đáng chú ý là sự hiện diện này không chỉ nhằm đưa sản phẩm vào thị trường Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp đã hoạt động lâu dài, xây dựng quan hệ đối tác với doanh nghiệp trong nước, phát triển nhân lực, đầu tư vào hoạt động sản xuất - kinh doanh và chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm.

Quá trình này đồng thời tạo ra sự học hỏi hai chiều. Các doanh nghiệp Thụy Điển có thêm kinh nghiệm khi hoạt động tại một trong những nền kinh tế năng động nhất châu Á, trong khi các đối tác Việt Nam tiếp cận được kinh nghiệm, công nghệ và mạng lưới quốc tế của Thụy Điển.

Đại sứ cho rằng, để tạo ra thành công lâu dài, hai bên cần tiếp tục thúc đẩy học hỏi liên tục, tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục, đồng thời xây dựng môi trường làm việc bình đẳng, nơi đổi mới sáng tạo có điều kiện phát triển.

Ông Johan khẳng định, Thụy Điển mong muốn là một đối tác tin cậy, lâu dài của Việt Nam. Các doanh nghiệp Thụy Điển theo đuổi những tiêu chuẩn cao về an toàn, chất lượng, phát triển bền vững, minh bạch và kinh doanh có trách nhiệm, qua đó góp phần củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Niềm tin của khu vực doanh nghiệp Thụy Điển vào triển vọng Việt Nam cũng được phản ánh qua các khảo sát gần đây của Business Sweden, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục duy trì cam kết và có kế hoạch mở rộng hoạt động tại Việt Nam. "Đó chính là điều làm cho mối quan hệ giữa hai nước trở nên đặc biệt: ngày càng hướng tới việc cùng nhau tạo ra giá trị", Đại sứ nhấn mạnh.

Quan hệ Việt Nam – Thụy Điển: Từ hợp tác sang đồng sáng tạo

Nhìn về giai đoạn tới, Đại sứ Johan Ndisi cho rằng, cơ hội lớn nhất nằm ở việc hai nước chuyển từ mô hình hợp tác truyền thống sang đồng sáng tạo - không chỉ cùng nhau làm nhiều hơn mà còn cùng phát triển những giải pháp mới.

Quan hệ Đối tác chiến lược theo lĩnh vực về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng quan trọng để thực hiện định hướng này. Theo đó, Chính phủ, doanh nghiệp, trường đại học và các tổ chức nghiên cứu của hai nước có thể cùng giải quyết những vấn đề có ý nghĩa đối với cả Việt Nam và Thụy Điển.

Các lĩnh vực có tiềm năng hợp tác lớn gồm số hóa, năng lượng sạch, điện khí hóa, sản xuất tiên tiến, hạ tầng thông minh, y tế và khoa học sự sống, cũng như phát triển đô thị bền vững.

Đại sứ nhận định, thương mại và đầu tư vẫn sẽ giữ vai trò quan trọng. Hiệp định Thương mại Tự do EU – Việt Nam (EVFTA) tạo khuôn khổ thuận lợi cho quan hệ kinh tế Việt Nam - EU, trong khi các doanh nghiệp Thụy Điển có thể đóng góp công nghệ và giải pháp hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng suất, thúc đẩy tăng trưởng xanh và tăng cường năng lực cạnh tranh.

Tuy nhiên, hợp tác tương lai không nên chỉ giới hạn trong thương mại. Theo Đại sứ, nền tảng cuối cùng của mọi quan hệ đối tác vẫn là con người. Với hệ thống trường đại học và các cơ sở nghiên cứu có chất lượng cao, Thụy Điển mong muốn đón thêm nhiều sinh viên, nhà nghiên cứu và chuyên gia Việt Nam. Các hoạt động trao đổi này góp phần hình thành nguồn nhân lực, kỹ năng và mạng lưới quan hệ cần thiết cho hợp tác lâu dài.

Du lịch cũng được xem là một cầu nối quan trọng. Ngày càng nhiều người Việt Nam khám phá Thụy Điển, trong khi du khách Thụy Điển ngày càng quan tâm tới văn hóa, ẩm thực, lịch sử và sự đa dạng của các điểm đến Việt Nam.

Đại sứ nhìn nhận giao lưu nhân dân có mối liên hệ chặt chẽ với hợp tác kinh tế và công nghệ. Khi người dân hai nước học tập, du lịch, làm việc và trao đổi ý tưởng, sự tin cậy được củng cố; và lòng tin chính là nền tảng để mở rộng hợp tác.

Sau hơn 5 thập kỷ hữu nghị, Việt Nam và Thụy Điển đã hình thành nền tảng quan hệ dựa trên tin cậy, tôn trọng và những khát vọng chung. Theo Đại sứ Johan Ndisi, thách thức và cơ hội hiện nay là biến nền tảng đó thành một quan hệ đối tác hướng tới tương lai hơn, trong đó hai nước không chỉ hợp tác mà còn cùng thiết kế, đổi mới và xây dựng các giải pháp mới.

Đại sứ cho rằng cơ hội thực sự nằm ở việc Việt Nam và Thụy Điển cùng sát cánh để tạo ra những giải pháp cho một tương lai xanh hơn, kết nối hơn và có khả năng chống chịu tốt hơn./.